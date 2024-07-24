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Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку натовскими снарядами - РИА Новости, 24.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
18:42 24.07.2024
https://ria.ru/20240724/vojska-1961790008.html
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку натовскими снарядами
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку натовскими снарядами - РИА Новости, 24.07.2024
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку натовскими снарядами
Украинские войска подвергли Донецк и Горловку обстрелу из "натовской" артиллерии, выпустив семь снарядов калибра 155 миллиметров, в том числе кассетного типа,... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T18:42
2024-07-24T18:42
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
горловка
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
сцкк
стирол
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ДОНЕЦК, 24 июл - РИА Новости. Украинские войска подвергли Донецк и Горловку обстрелу из "натовской" артиллерии, выпустив семь снарядов калибра 155 миллиметров, в том числе кассетного типа, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 16.05 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): два снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Кроме того, ВСУ в 18.10 выпустили пять снарядов того же калибра по Кировскому району Донецка и Горловке. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, а Петровский - на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также ВСУ были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра. Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% поставленных Киеву боеприпасов такого типа могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.
https://ria.ru/20240724/ukraina-1961774397.html
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донецк
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в мире, донецк, горловка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, сцкк, стирол
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Горловка, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, СЦКК, Стирол
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку натовскими снарядами

ВСУ выпустили семь натовских снарядов по Донецку и Горловке

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда после обстрела Горловки со стороны ВСУ
Фрагмент разорвавшегося снаряда после обстрела Горловки со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Фрагмент разорвавшегося снаряда после обстрела Горловки со стороны ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 24 июл - РИА Новости. Украинские войска подвергли Донецк и Горловку обстрелу из "натовской" артиллерии, выпустив семь снарядов калибра 155 миллиметров, в том числе кассетного типа, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 16.05 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): два снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
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Кроме того, ВСУ в 18.10 выпустили пять снарядов того же калибра по Кировскому району Донецка и Горловке.
Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, а Петровский - на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также ВСУ были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% поставленных Киеву боеприпасов такого типа могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкГорловкаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныСЦККСтирол
 
 
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