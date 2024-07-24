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"Украина примет". На Западе сделали неожиданное заявление о России
"Украина примет". На Западе сделали неожиданное заявление о России - РИА Новости, 24.07.2024
"Украина примет". На Западе сделали неожиданное заявление о России
Украина будет готова принять проект мирного договора, который предложит Дональд Трамп в случае избрания на пост президента США, пишет Express со ссылкой на... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T19:50
2024-07-24T19:50
2024-07-24T19:50
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Украина будет готова принять проект мирного договора, который предложит Дональд Трамп в случае избрания на пост президента США, пишет Express со ссылкой на опрошенных экспертов."Я думаю, что, скорее всего, будут начаты мирные переговоры. <…> Я думаю, что Украина примет это предложение", — предположила преподаватель политической истории США в Ливерпульском университете Шерил Хадсон.Профессор международной политики Бирмингемского университета Дэвид Данн считает, что администрация Трампа даст новый импульс дипломатическому процессу в вопросе Украины, а также существенно сократит поставки оружия Киеву, что, вероятно, подорвет возможность ВСУ продолжать боевые действия.Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в разговоре с главой МИД КНР Ван И заявил, что украинская сторона готова вести переговоры с Россией. Его слова привела официальный представитель МИД КНР Мао Нин. При этом ранее Киев на законодательном уровне ввел запрет на переговоры и игнорировал заявления Москвы о готовности вести диалог.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что в Кремле не знают, что стоит за заявлениями украинского министра. Он также подчеркнул, что Москва достигнет своих целей или в результате СВО, или в результате переговоров.
https://ria.ru/20240724/ukraina-1961774397.html
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В мире, Украина, Россия, США, Дональд Трамп, Дмитрий Кулеба, МИД КНР, Вооруженные силы Украины, Ван И (политик)
"Украина примет". На Западе сделали неожиданное заявление о России
Express: Украина примет проект мирного договора с Россией при Трампе