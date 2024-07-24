https://ria.ru/20240724/srochniki-1961609296.html

Срочники в 242-м учебном центре ВДВ проходят подготовку с учетом опыта СВО

Срочники в 242-м учебном центре ВДВ проходят подготовку с учетом опыта СВО - РИА Новости, 24.07.2024

Срочники в 242-м учебном центре ВДВ проходят подготовку с учетом опыта СВО

Срочники в 242-м учебном центре подготовки младших специалистов ВДВ в Омске проходят занятия по боевой подготовке с учетом опыта, полученного в ходе специальной РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T05:33

2024-07-24T05:33

2024-07-24T05:33

омск

россия

воздушно-десантные войска россии

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Срочники в 242-м учебном центре подготовки младших специалистов ВДВ в Омске проходят занятия по боевой подготовке с учетом опыта, полученного в ходе специальной военной операции, сообщили в Минобороны РФ. "В 242-м учебном центре (подготовки младших специалистов) Воздушно-десантных войск (Омск) подготовка военнослужащих, призванных в ряды Вооруженных сил Российской Федерации, проходит и совершенствуется по основным предметам боевой подготовки с учетом опыта, полученного в ходе проведения специальной военной операции, а также развития технологий и появления новых типов вооружения и техники. Занятия проходят на объектах стационарной полевой учебно-материальной базы с использованием всех образцов вооружения, военной и специальной техники, стоящей на вооружении ВДВ, в том числе и новейших и современных образцов", - говорится в сообщении. Уточняется, что с личным составом проводятся занятия по тактической, огневой, физической, инженерной, медицинской, воздушно-десантной подготовкам, а также радиационной, химической и биологической защите. Также в процессе обучения задействованы специальные классы, оснащенные современными учебно-тренировочными комплексами и тренажерами. В военном ведомстве отметили, что обучают курсантов опытные преподаватели, инструкторы и командиры подразделений, имеющие опыт участия в СВО. "На базе нашего учебного центра в этом году сформирован центр беспилотных летательных аппаратов, который проводит подготовку операторов БПЛА коптерного типа и FPV-дронов, а также специалистов подготовки и применения средств поражения. Занятия проводятся в новых специально оборудованных классах с симуляторами БПЛА, а также на площадках подготовки подготовительных упражнений и учебном тактическом поле БПЛА для обучения личного состава разведке, обнаружению и поражению всех видов целей", - отметил замначальника учебного центра подполковник Артем Калиновский, которого цитирует военное ведомство. В министерстве обороны отметили, что все курсанты обеспечены необходимым обмундированием и экипировкой.

https://ria.ru/20240402/srochniki-1937319303.html

https://ria.ru/20240613/ucheniya-1952561820.html

омск

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омск, россия, воздушно-десантные войска россии