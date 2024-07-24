https://ria.ru/20240724/sotsproekt-1961671357.html

Соцпроект стоимостью два миллиарда рублей реализуют в Липецкой области

Соцпроект стоимостью два миллиарда рублей реализуют в Липецкой области - РИА Новости, 24.07.2024

Соцпроект стоимостью два миллиарда рублей реализуют в Липецкой области

В райцентре Доброе Липецкой области приступили к реализации масштабного социального проекта в рамках госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий"; он РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T12:30

2024-07-24T12:30

2024-07-24T12:30

липецкая область

игорь артамонов

благоустройство

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ЛИПЕЦК, 24 июл – РИА Новости. В райцентре Доброе Липецкой области приступили к реализации масштабного социального проекта в рамках госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий"; он продлится три года, некоторые объекты проекта будут сданы уже в этом году, сообщил губернатор Игорь Артамонов. Он отметил, что в рамках проекта, стоимость которого составляет почти два миллиарда рублей, в Добром будет построена новая система хозяйственно-бытовой канализации с очистными сооружениями, многофункциональный общественный центр, где расположится МФЦ, учреждения соцзащиты и дополнительного образования для детей, кафе, автовокзал, фитнесс-центр и конференц-зал. Также в проекте запланированы частичная реконструкция общеобразовательной школы №2 и возведение всесезонной ледовой арены. По словам Артамонова, два последних объекта предполагается сдать до конца текущего года. На школу выделено 40 миллионов рублей, на ледовую арену - 244 миллиона рублей. Реализация всего комплексного проекта рассчитана на три года. "Проект масштабный и интересный. Пристально наблюдаем за его исполнением. Вообще у региона хорошая репутация в плане участия в госпрограмме "Комплексное развитие сельских территорий", так что и на этот раз надеемся, что все пройдет, как запланировано, и Доброе в итоге станет еще более современным и благоустроенным населенным пунктом на карте Липецкой области", – прокомментировал Артамонов.

https://ria.ru/20240718/nakazanie-1960466878.html

https://ria.ru/20240717/sooruzhenija-1960267531.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов, благоустройство