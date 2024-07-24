https://ria.ru/20240724/sotsproekt-1961671357.html
Соцпроект стоимостью два миллиарда рублей реализуют в Липецкой области
Соцпроект стоимостью два миллиарда рублей реализуют в Липецкой области - РИА Новости, 24.07.2024
Соцпроект стоимостью два миллиарда рублей реализуют в Липецкой области
В райцентре Доброе Липецкой области приступили к реализации масштабного социального проекта в рамках госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий"; он РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T12:30
2024-07-24T12:30
2024-07-24T12:30
липецкая область
игорь артамонов
благоустройство
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ЛИПЕЦК, 24 июл – РИА Новости. В райцентре Доброе Липецкой области приступили к реализации масштабного социального проекта в рамках госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий"; он продлится три года, некоторые объекты проекта будут сданы уже в этом году, сообщил губернатор Игорь Артамонов. Он отметил, что в рамках проекта, стоимость которого составляет почти два миллиарда рублей, в Добром будет построена новая система хозяйственно-бытовой канализации с очистными сооружениями, многофункциональный общественный центр, где расположится МФЦ, учреждения соцзащиты и дополнительного образования для детей, кафе, автовокзал, фитнесс-центр и конференц-зал. Также в проекте запланированы частичная реконструкция общеобразовательной школы №2 и возведение всесезонной ледовой арены. По словам Артамонова, два последних объекта предполагается сдать до конца текущего года. На школу выделено 40 миллионов рублей, на ледовую арену - 244 миллиона рублей. Реализация всего комплексного проекта рассчитана на три года. "Проект масштабный и интересный. Пристально наблюдаем за его исполнением. Вообще у региона хорошая репутация в плане участия в госпрограмме "Комплексное развитие сельских территорий", так что и на этот раз надеемся, что все пройдет, как запланировано, и Доброе в итоге станет еще более современным и благоустроенным населенным пунктом на карте Липецкой области", – прокомментировал Артамонов.
https://ria.ru/20240718/nakazanie-1960466878.html
https://ria.ru/20240717/sooruzhenija-1960267531.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь артамонов, благоустройство
Липецкая область, Игорь Артамонов, Благоустройство
ЛИПЕЦК, 24 июл – РИА Новости. В райцентре Доброе Липецкой области приступили к реализации масштабного социального проекта в рамках госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий"; он продлится три года, некоторые объекты проекта будут сданы уже в этом году, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
Он отметил, что в рамках проекта, стоимость которого составляет почти два миллиарда рублей, в Добром будет построена новая система хозяйственно-бытовой канализации с очистными сооружениями, многофункциональный общественный центр, где расположится МФЦ, учреждения соцзащиты и дополнительного образования для детей, кафе, автовокзал, фитнесс-центр и конференц-зал. Также в проекте запланированы частичная реконструкция общеобразовательной школы №2 и возведение всесезонной ледовой арены.
По словам Артамонова
, два последних объекта предполагается сдать до конца текущего года. На школу выделено 40 миллионов рублей, на ледовую арену - 244 миллиона рублей. Реализация всего комплексного проекта рассчитана на три года.
"Проект масштабный и интересный. Пристально наблюдаем за его исполнением. Вообще у региона хорошая репутация в плане участия в госпрограмме "Комплексное развитие сельских территорий", так что и на этот раз надеемся, что все пройдет, как запланировано, и Доброе в итоге станет еще более современным и благоустроенным населенным пунктом на карте Липецкой области", – прокомментировал Артамонов.