Словакия пригрозила Украине ответными мерами из-за ситуации с нефтью
Словакия примет меры, если Украина не решит вопрос транзита нефти из России
© AP Photo / Petr David JosekФлаги Словакии и Евросоюза перед зданием парламента в Братиславе
© AP Photo / Petr David Josek
Флаги Словакии и Евросоюза перед зданием парламента в Братиславе. Архивное фото
БРАТИСЛАВА, 24 июл — РИА Новости. Словакия может принять ответные меры, если Украина не решит вопрос с транзитом российской нефти, заявил президент страны Петер Пеллегрини на пресс-конференции.
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"То, что сделала Украина по отношению к Словакии, считаю очень серьезным делом и очень неприятным вмешательством в наши добрые отношения. Я твердо верю, что Украине удастся как можно скорее это привести в порядок, потому что Словакия, как суверенное государство, в конце концов должно будет приступить к каким-то ответным мерам. Это не было бы на пользу ни Украине, ни ее гражданам", — сказал глава государства.
В свою очередь, вице-премьер и министр обороны Словакии Роберт Калиняк предупредил, что, если Украина не решит вопрос с нефтью, это может навредить отношениям Киева и Братиславы, в том числе коммерческим. Решение остановить транзит нефти от российской компании "Лукойл" Калиняк назвал безответственным.
На минувшей неделе Венгрия и Словакия сообщили, что перестали получать нефть от "Лукойла" из-за остановки транзита Украиной. В словацком Минэкономики отмечали, что Киев внес российскую нефтяную компанию в санкционный список.
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В понедельник, 22 июля, Венгрия и Словакия запросили консультации с Еврокомиссией из-за сложившейся ситуации. Этот этап предваряет создание специальной комиссии для разбирательства с киевскими властями. Как объяснял глава МИД Венгрии Петер Сийярто, остановка транзита нарушает соглашение об ассоциации Украины и ЕС. Если решение не будет найдено, Брюссель получит право пересмотреть некоторые из своих обязательств, например, в области таможенных пошлин.
Кроме того, он заявил, что Будапешт будет блокировать выплату компенсаций европейским странам за поставки оружия Украине до тех пор, пока Киев не решит вопрос с транзитом нефти "Лукойла".
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