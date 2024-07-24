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В Донецке при сбросе взрывоопасного предмета погиб мирный житель

В Донецке при сбросе взрывоопасного предмета погиб мирный житель - РИА Новости, 24.07.2024

В Донецке при сбросе взрывоопасного предмета погиб мирный житель

Мирный житель погиб в результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА на Петровский район Донецка украинскими войсками, сообщило в среду представительство ДНР... РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T22:34

2024-07-24T22:34

2024-07-24T22:34

специальная военная операция на украине

петровский район

донецк

донецкая народная республика

сцкк

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 24 июл - РИА Новости. Мирный житель погиб в результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА на Петровский район Донецка украинскими войсками, сообщило в среду представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Город Донецк (Петровский район): в результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА погиб мужчина 1954 года рождения", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Ранее представительство сообщало, что ВСУ в 10.30 сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Петровский район города.

https://ria.ru/20240724/repke-1961765942.html

петровский район

донецк

донецкая народная республика

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петровский район, донецк, донецкая народная республика, сцкк, вооруженные силы украины