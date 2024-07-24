https://ria.ru/20240724/natsproekty-1961619594.html

Мероприятия по поддержке молодых ученых включат в новые нацпроекты

Мероприятия по поддержке молодых ученых включат в новые нацпроекты - РИА Новости, 24.07.2024

Мероприятия по поддержке молодых ученых включат в новые нацпроекты

Мероприятия по поддержке молодых ученых и исследователей будут включены в новые национальные проекты "Молодежь и дети" и "Кадры", сообщил глава правительства... РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T09:00

2024-07-24T09:00

2024-07-24T12:02

наука

михаил мишустин

россия

навигатор абитуриента

новосибирский государственный университет

университетская наука

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/18/1961637561_0:5:3071:1732_1920x0_80_0_0_55382b6c0b7d6e0300650f7a0b9c0ca3.jpg

НОВОСИБИРСК, 24 июл - РИА Новости. Мероприятия по поддержке молодых ученых и исследователей будут включены в новые национальные проекты "Молодежь и дети" и "Кадры", сообщил глава правительства России Михаил Мишустин."По поручению президента сейчас формируем новые национальные проекты, в том числе "Молодежь и дети" и "Кадры". И планируем включить в них все мероприятия по поддержке именно молодых ученых, молодых исследователей", - сказал он в среду на встрече с молодыми учеными и преподавателями Новосибирского государственного университета.

https://ria.ru/20240320/putin-1934460386.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

михаил мишустин, россия, навигатор абитуриента, новосибирский государственный университет, университетская наука