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Мероприятия по поддержке молодых ученых включат в новые нацпроекты - РИА Новости, 24.07.2024
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Наука
 
09:00 24.07.2024 (обновлено: 12:02 24.07.2024)
https://ria.ru/20240724/natsproekty-1961619594.html
Мероприятия по поддержке молодых ученых включат в новые нацпроекты
Мероприятия по поддержке молодых ученых включат в новые нацпроекты - РИА Новости, 24.07.2024
Мероприятия по поддержке молодых ученых включат в новые нацпроекты
Мероприятия по поддержке молодых ученых и исследователей будут включены в новые национальные проекты "Молодежь и дети" и "Кадры", сообщил глава правительства... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T09:00
2024-07-24T12:02
наука
михаил мишустин
россия
навигатор абитуриента
новосибирский государственный университет
университетская наука
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НОВОСИБИРСК, 24 июл - РИА Новости. Мероприятия по поддержке молодых ученых и исследователей будут включены в новые национальные проекты "Молодежь и дети" и "Кадры", сообщил глава правительства России Михаил Мишустин."По поручению президента сейчас формируем новые национальные проекты, в том числе "Молодежь и дети" и "Кадры". И планируем включить в них все мероприятия по поддержке именно молодых ученых, молодых исследователей", - сказал он в среду на встрече с молодыми учеными и преподавателями Новосибирского государственного университета.
https://ria.ru/20240320/putin-1934460386.html
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михаил мишустин, россия, навигатор абитуриента, новосибирский государственный университет, университетская наука
Наука, Михаил Мишустин, Россия, Навигатор абитуриента, Новосибирский государственный университет, Университетская наука
Мероприятия по поддержке молодых ученых включат в новые нацпроекты

В нацпроекты "Кадры" и "Молодежь и дети" включат поддержку молодых ученых

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин на встрече с молодыми учеными и преподавателями специализированного учебно-научного центра Новосибирского государственного университета. 24 июля 2024
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на встрече с молодыми учеными и преподавателями специализированного учебно-научного центра Новосибирского государственного университета. 24 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на встрече с молодыми учеными и преподавателями специализированного учебно-научного центра Новосибирского государственного университета. 24 июля 2024
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НОВОСИБИРСК, 24 июл - РИА Новости. Мероприятия по поддержке молодых ученых и исследователей будут включены в новые национальные проекты "Молодежь и дети" и "Кадры", сообщил глава правительства России Михаил Мишустин.
"По поручению президента сейчас формируем новые национальные проекты, в том числе "Молодежь и дети" и "Кадры". И планируем включить в них все мероприятия по поддержке именно молодых ученых, молодых исследователей", - сказал он в среду на встрече с молодыми учеными и преподавателями Новосибирского государственного университета.
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НаукаМихаил МишустинРоссияНавигатор абитуриентаНовосибирский государственный университетУниверситетская наука
 
 
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