Маск назвал выход Байдена из предвыборной гонки переворотом
Маск согласился с Саксом в том, что выход Байдена из гонки — это переворот
© AP Photo / Kirsty WigglesworthИлон Маск
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Илон Маск. Архивное фото
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск согласился с мнением американского миллиардера Дэвида Сакса о том, что выход президента США Джо Байдена из предвыборной гонки не был добровольным, а являлся "переворотом".
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"Демократические пропагандисты говорили о фальшивом перевороте более трех лет, а теперь они отчаянно отрицают, что произошел настоящий переворот... Отказ (Байдена - ред.) от должности не был добровольным, это был политический удар, с (экс-спикером палаты представителей - ред.) Нэнси Пелоси в качестве ключевой фигуры. Это переворот", - написал Сакс в своем аккаунте в социальной сети Х.
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Маск позднее прокомментировал публикацию, опубликовав под ней эмодзи "100".
Ранее телеканал NBC News со ссылкой на источники сообщал, что Пелоси сыграла ключевую роль в отказе Байдена от участия в президентских выборах в ноябре.
Президент США Джо Байден 21 июля объявил, что не будет вновь бороться за пост и поддержал вице-президента Камалу Харрис в качестве кандидата от демократов. Сама она заявила, что набирает достаточно голосов партийных членов, чтобы получить номинацию. Многие республиканцы говорили о том, что раз Байден не может баллотироваться на второй срок, то и продолжать работать на посту не должен. Сам президент США пока не объяснял причины своего решения, ранее он отвергал все претензии из-за возраста и здоровья и говорил, что выйдет из гонки, только если к этому его призовет "Господь Всемогущий".
6 января 2021 года сторонники экс-президента США республиканца Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов прошедших в ноябре 2020 года в стране президентских выборов. Победу на них одержал демократ Джо Байден. Во время беспорядков внутри здания полиция застрелила манифестантку. Кроме того, были зафиксированы не связанные между собой случаи смерти еще нескольких человек, квалифицированные как ЧП медицинского характера. После столкновений умер сотрудник полиции Капитолия.
Трамп ожесточенно оспаривал исход президентских выборов 2020 года: он и другие республиканцы заявляли о систематических нарушениях при голосовании. Они многократно обращались в суды с требованием о проведении пересчета голосов избирателей в ряде штатов. Однако действия республиканцев не имели успеха, их иски были отклонены судами, в том числе Верховным судом США.
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