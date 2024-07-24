https://ria.ru/20240724/izrail-1961604666.html
Иракские группировки заявили об атаке на цели в израильской Эйлате
Иракские группировки заявили об атаке на цели в израильской Эйлате - РИА Новости, 24.07.2024
Иракские группировки заявили об атаке на цели в израильской Эйлате
Иракские шиитские вооруженные группировки в составе так называемого "Исламского сопротивления Ирака" заявили, что предприняли атаку с использованием... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T03:17
2024-07-24T03:17
2024-07-24T06:28
израиль
палестина
йемен
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104377/42/1043774290_0:94:2000:1219_1920x0_80_0_0_e2a71a7bd5e35c9343d0a38394ca1528.jpg
ДОХА, 24 июл - РИА Новости. Иракские шиитские вооруженные группировки в составе так называемого "Исламского сопротивления Ирака" заявили, что предприняли атаку с использованием беспилотников на важную цель на севере Эйлата в Израиле, говорится в сообщении группировок в их Telegram-канале."В продолжение нашего подхода к сопротивлению оккупации, в поддержку нашего народа в Палестине и в ответ на массовые убийства, совершенные узурпаторским образованием против гражданского населения, включая детей, женщин и пожилых людей, "Исламское сопротивление Ирака" в среду, 24 июля, атаковало с помощью беспилотников жизненно важную цель на севере оккупированного Умм ар-Рашраша (Эйлата — Прим. Ред.)", — отмечается в сообщении.Иракские группировки ранее неоднократно заявляли о попытках обстрела целей в расположенном на юге Израиля Эйлате. Несколько раз они направляли туда беспилотники одновременно с хуситами, которые делали это с территории Йемена.
https://ria.ru/20240505/izrail-1943978602.html
израиль
палестина
йемен
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104377/42/1043774290_125:0:1874:1312_1920x0_80_0_0_96065196d33f139dc7ec8563c4cf2f48.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
израиль, палестина, йемен, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире
Израиль, Палестина, Йемен, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире
Иракские группировки заявили об атаке на цели в израильской Эйлате
Иракские группировки заявили об атаке на цели на севере Эйлата в Израиле