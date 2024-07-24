Рейтинг@Mail.ru
Иракские группировки заявили об атаке на цели в израильской Эйлате - РИА Новости, 24.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:17 24.07.2024 (обновлено: 06:28 24.07.2024)
https://ria.ru/20240724/izrail-1961604666.html
Иракские группировки заявили об атаке на цели в израильской Эйлате
Иракские группировки заявили об атаке на цели в израильской Эйлате - РИА Новости, 24.07.2024
Иракские группировки заявили об атаке на цели в израильской Эйлате
Иракские шиитские вооруженные группировки в составе так называемого "Исламского сопротивления Ирака" заявили, что предприняли атаку с использованием... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T03:17
2024-07-24T06:28
израиль
палестина
йемен
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104377/42/1043774290_0:94:2000:1219_1920x0_80_0_0_e2a71a7bd5e35c9343d0a38394ca1528.jpg
ДОХА, 24 июл - РИА Новости. Иракские шиитские вооруженные группировки в составе так называемого "Исламского сопротивления Ирака" заявили, что предприняли атаку с использованием беспилотников на важную цель на севере Эйлата в Израиле, говорится в сообщении группировок в их Telegram-канале."В продолжение нашего подхода к сопротивлению оккупации, в поддержку нашего народа в Палестине и в ответ на массовые убийства, совершенные узурпаторским образованием против гражданского населения, включая детей, женщин и пожилых людей, "Исламское сопротивление Ирака" в среду, 24 июля, атаковало с помощью беспилотников жизненно важную цель на севере оккупированного Умм ар-Рашраша (Эйлата — Прим. Ред.)", — отмечается в сообщении.Иракские группировки ранее неоднократно заявляли о попытках обстрела целей в расположенном на юге Израиля Эйлате. Несколько раз они направляли туда беспилотники одновременно с хуситами, которые делали это с территории Йемена.
https://ria.ru/20240505/izrail-1943978602.html
израиль
палестина
йемен
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104377/42/1043774290_125:0:1874:1312_1920x0_80_0_0_96065196d33f139dc7ec8563c4cf2f48.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
израиль, палестина, йемен, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире
Израиль, Палестина, Йемен, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире
Иракские группировки заявили об атаке на цели в израильской Эйлате

Иракские группировки заявили об атаке на цели на севере Эйлата в Израиле

© AP Photo / Hani MohammedШиитские повстанцы-хуситы неподалеку от президентского дворца в Сане, Йемен
Шиитские повстанцы-хуситы неподалеку от президентского дворца в Сане, Йемен - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© AP Photo / Hani Mohammed
Шиитские повстанцы-хуситы неподалеку от президентского дворца в Сане, Йемен. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОХА, 24 июл - РИА Новости. Иракские шиитские вооруженные группировки в составе так называемого "Исламского сопротивления Ирака" заявили, что предприняли атаку с использованием беспилотников на важную цель на севере Эйлата в Израиле, говорится в сообщении группировок в их Telegram-канале.
"В продолжение нашего подхода к сопротивлению оккупации, в поддержку нашего народа в Палестине и в ответ на массовые убийства, совершенные узурпаторским образованием против гражданского населения, включая детей, женщин и пожилых людей, "Исламское сопротивление Ирака" в среду, 24 июля, атаковало с помощью беспилотников жизненно важную цель на севере оккупированного Умм ар-Рашраша (Эйлата — Прим. Ред.)", — отмечается в сообщении.
Хайфа - РИА Новости, 1920, 05.05.2024
Шииты в Ираке заявили об обстреле порта Хайфы на севере Израиля
5 мая, 14:55
Иракские группировки ранее неоднократно заявляли о попытках обстрела целей в расположенном на юге Израиля Эйлате. Несколько раз они направляли туда беспилотники одновременно с хуситами, которые делали это с территории Йемена.
 
ИзраильПалестинаЙеменОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала