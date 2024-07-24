https://ria.ru/20240724/izrail-1961604666.html

Иракские группировки заявили об атаке на цели в израильской Эйлате

Иракские группировки заявили об атаке на цели в израильской Эйлате - РИА Новости, 24.07.2024

Иракские группировки заявили об атаке на цели в израильской Эйлате

Иракские шиитские вооруженные группировки в составе так называемого "Исламского сопротивления Ирака" заявили, что предприняли атаку с использованием... РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T03:17

2024-07-24T03:17

2024-07-24T06:28

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палестина

йемен

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

в мире

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ДОХА, 24 июл - РИА Новости. Иракские шиитские вооруженные группировки в составе так называемого "Исламского сопротивления Ирака" заявили, что предприняли атаку с использованием беспилотников на важную цель на севере Эйлата в Израиле, говорится в сообщении группировок в их Telegram-канале."В продолжение нашего подхода к сопротивлению оккупации, в поддержку нашего народа в Палестине и в ответ на массовые убийства, совершенные узурпаторским образованием против гражданского населения, включая детей, женщин и пожилых людей, "Исламское сопротивление Ирака" в среду, 24 июля, атаковало с помощью беспилотников жизненно важную цель на севере оккупированного Умм ар-Рашраша (Эйлата — Прим. Ред.)", — отмечается в сообщении.Иракские группировки ранее неоднократно заявляли о попытках обстрела целей в расположенном на юге Израиля Эйлате. Несколько раз они направляли туда беспилотники одновременно с хуситами, которые делали это с территории Йемена.

https://ria.ru/20240505/izrail-1943978602.html

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израиль, палестина, йемен, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире