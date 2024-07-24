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Ефимов: в ТиНАО с начала года ввели свыше 870 тысяч квадратных метров жилья - РИА Новости, 24.07.2024
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09:07 24.07.2024
https://ria.ru/20240724/efimov-1961586810.html
Ефимов: в ТиНАО с начала года ввели свыше 870 тысяч квадратных метров жилья
Ефимов: в ТиНАО с начала года ввели свыше 870 тысяч квадратных метров жилья - РИА Новости, 24.07.2024
Ефимов: в ТиНАО с начала года ввели свыше 870 тысяч квадратных метров жилья
На территории ТиНАО с января 2024 года ввели в строй свыше 870 тысяч "квадратов" жилой недвижимости, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T09:07
2024-07-24T09:07
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 24 июля — РИА Новости. На территории ТиНАО с января 2024 года ввели в строй свыше 870 тысяч "квадратов" жилой недвижимости, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.По его словам, застройщики предлагают в округах квартиры в многоэтажных домах разных классов, индивидуальное и малоэтажное жилищное строительство."С начала года ввели около 872 тысяч квадратных метров подобной недвижимости. Всего в 2024 году в ТиНАО планируется построить около 2,1 миллиона квадратных метров жилья", – цитирует заммэра пресс-служба градостроительного комплекса столицы.В сообщении отмечается, что новостройки в ТиНАО отличает низкая себестоимость, быстрые сроки возведения, благоприятная экологическая ситуация, развитая социальная инфраструктура и дорожно-транспортная сеть."Наряду с жилой застройкой, в ТиНАО возводят социальные объекты, развивается транспортная инфраструктура, создаются рабочие места. В составе жилых комплексов размещаются общеобразовательные школы, детские сады, детско-взрослые поликлиники, объекты спорта и рекреации", - приводятся слова руководителя департамента развития новых территорий Москвы Владимира Жидкина.В свою очередь, председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков обратил внимание, что ТиНАО занимает лидирующую позицию среди округов Москвы по количеству сданных объектов капитального строительства, включая жилую недвижимость."С начала года комитет выдал семь разрешений на ввод в эксплуатацию жилых объектов, суммарно рассчитанных на 5944 квартиры. Пять новостроек сданы в Новомосковском административном округе, а две – в Троицком", – добавил он.
https://ria.ru/20240723/korpus-1961428461.html
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владимир ефимов (правительство москвы) , москва, градостроительный комплекс москвы
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва, Градостроительный комплекс Москвы

Ефимов: в ТиНАО с начала года ввели свыше 870 тысяч квадратных метров жилья

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июля — РИА Новости. На территории ТиНАО с января 2024 года ввели в строй свыше 870 тысяч "квадратов" жилой недвижимости, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
По его словам, застройщики предлагают в округах квартиры в многоэтажных домах разных классов, индивидуальное и малоэтажное жилищное строительство.
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«
"С начала года ввели около 872 тысяч квадратных метров подобной недвижимости. Всего в 2024 году в ТиНАО планируется построить около 2,1 миллиона квадратных метров жилья", – цитирует заммэра пресс-служба градостроительного комплекса столицы.
В сообщении отмечается, что новостройки в ТиНАО отличает низкая себестоимость, быстрые сроки возведения, благоприятная экологическая ситуация, развитая социальная инфраструктура и дорожно-транспортная сеть.
«
"Наряду с жилой застройкой, в ТиНАО возводят социальные объекты, развивается транспортная инфраструктура, создаются рабочие места. В составе жилых комплексов размещаются общеобразовательные школы, детские сады, детско-взрослые поликлиники, объекты спорта и рекреации", - приводятся слова руководителя департамента развития новых территорий Москвы Владимира Жидкина.
В свою очередь, председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков обратил внимание, что ТиНАО занимает лидирующую позицию среди округов Москвы по количеству сданных объектов капитального строительства, включая жилую недвижимость.
"С начала года комитет выдал семь разрешений на ввод в эксплуатацию жилых объектов, суммарно рассчитанных на 5944 квартиры. Пять новостроек сданы в Новомосковском административном округе, а две – в Троицком", – добавил он.
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