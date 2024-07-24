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СМИ: условно осужденный за хулиганство десантник отправился на СВО
СМИ: условно осужденный за хулиганство десантник отправился на СВО - РИА Новости, 24.07.2024
СМИ: условно осужденный за хулиганство десантник отправился на СВО
Приговоренный к шести годам условно участник СВО офицер ВДВ Радик Айсин вновь отправился в зону боевых действий, сообщает "Коммерсантъ". РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T08:49
2024-07-24T08:49
2024-07-24T08:49
происшествия
орехово-зуево
воздушно-десантные войска россии
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Приговоренный к шести годам условно участник СВО офицер ВДВ Радик Айсин вновь отправился в зону боевых действий, сообщает "Коммерсантъ"."В феврале 2023 года, находясь в карауле на территории своей части в Орехово-Зуево, офицер ВДВ выпил и с незаряженным автоматом поехал за пивом в магазин, где устроил ссору с женщиной-продавцом", — говорится в материале.Как указали журналисты, за этот инцидент реутовский гарнизонный суд приговорил Айсина к шести годам условно по статьям за хулиганство, незаконное ношение оружия и хищение оружия с использованием служебного положения.После оглашения приговора осужденный сразу уехал на фронт в качестве штурмовика.
https://ria.ru/20240722/istra-1961144601.html
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происшествия, орехово-зуево, воздушно-десантные войска россии
Происшествия, Орехово-Зуево, Воздушно-десантные войска России
СМИ: условно осужденный за хулиганство десантник отправился на СВО
"Ъ": условно осужденный за хулиганство с оружием десантник отправился на СВО