https://ria.ru/20240724/desantnik-1961618250.html

СМИ: условно осужденный за хулиганство десантник отправился на СВО

СМИ: условно осужденный за хулиганство десантник отправился на СВО - РИА Новости, 24.07.2024

СМИ: условно осужденный за хулиганство десантник отправился на СВО

Приговоренный к шести годам условно участник СВО офицер ВДВ Радик Айсин вновь отправился в зону боевых действий, сообщает "Коммерсантъ". РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T08:49

2024-07-24T08:49

2024-07-24T08:49

происшествия

орехово-зуево

воздушно-десантные войска россии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940535325_0:1006:2048:2158_1920x0_80_0_0_0829658e10de8edd8b5a153e5f1b89b4.jpg

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Приговоренный к шести годам условно участник СВО офицер ВДВ Радик Айсин вновь отправился в зону боевых действий, сообщает "Коммерсантъ"."В феврале 2023 года, находясь в карауле на территории своей части в Орехово-Зуево, офицер ВДВ выпил и с незаряженным автоматом поехал за пивом в магазин, где устроил ссору с женщиной-продавцом", — говорится в материале.Как указали журналисты, за этот инцидент реутовский гарнизонный суд приговорил Айсина к шести годам условно по статьям за хулиганство, незаконное ношение оружия и хищение оружия с использованием служебного положения.После оглашения приговора осужденный сразу уехал на фронт в качестве штурмовика.

https://ria.ru/20240722/istra-1961144601.html

орехово-зуево

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, орехово-зуево, воздушно-десантные войска россии