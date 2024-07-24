https://ria.ru/20240724/chelovek-1961771463.html

В ДТП в Чувашии погибли четыре человека

В ДТП в Чувашии погибли четыре человека - РИА Новости, 24.07.2024

В ДТП в Чувашии погибли четыре человека

Четыре человека погибли при столкновении двух легковых автомобилей в Чувашии, сообщает МВД республики. РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T17:42

2024-07-24T17:42

2024-07-24T17:42

происшествия

авто

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 июл - РИА Новости. Четыре человека погибли при столкновении двух легковых автомобилей в Чувашии, сообщает МВД республики. ДТП произошло в среду около 15.10 (мск) на автодороге А-151 на территории Канашского округа. "Столкнулись автомашины Renault и Chevrolet. В Chevrolet 4 человека от полученных травм скончались на месте происшествия. Кроме того, в медучреждение были доставлены женщина с ребенком, 2013 года рождения – пассажиры Renault", - говорится в сообщении. Канашская межрайонная прокуратура взяла на контроль ход проверки по факту ДТП с погибшими. "По предварительной информации, водитель Chevrolet с 4 пассажирами в салоне при торможении перед впереди идущим автомобилем не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения, где совершил столкновение с автомобилем Renault", - сообщает прокуратура Чувашии. Также отмечается, что среди пассажиров обоих автомобилей были несовершеннолетние.

https://ria.ru/20240723/m-11-1961525609.html

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2024

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происшествия, авто