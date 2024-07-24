В ДТП в Чувашии погибли четыре человека
В Чувашии четыре человека погибли при столкновении двух легковушек
© Фото : МВД по Чувашской РеспубликеДТП на автодороге А-151 на территории Канашского округа в Чувашии
ДТП на автодороге А-151 на территории Канашского округа в Чувашии
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 июл - РИА Новости. Четыре человека погибли при столкновении двух легковых автомобилей в Чувашии, сообщает МВД республики.
ДТП произошло в среду около 15.10 (мск) на автодороге А-151 на территории Канашского округа.
«
"Столкнулись автомашины Renault и Chevrolet. В Chevrolet 4 человека от полученных травм скончались на месте происшествия. Кроме того, в медучреждение были доставлены женщина с ребенком, 2013 года рождения – пассажиры Renault", - говорится в сообщении.
Канашская межрайонная прокуратура взяла на контроль ход проверки по факту ДТП с погибшими. "По предварительной информации, водитель Chevrolet с 4 пассажирами в салоне при торможении перед впереди идущим автомобилем не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения, где совершил столкновение с автомобилем Renault", - сообщает прокуратура Чувашии. Также отмечается, что среди пассажиров обоих автомобилей были несовершеннолетние.
На трассе М-11 частично возобновили движение после ДТП
23 июля, 17:21