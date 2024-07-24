Рейтинг@Mail.ru
В ДТП в Чувашии погибли четыре человека - РИА Новости, 24.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:42 24.07.2024
https://ria.ru/20240724/chelovek-1961771463.html
В ДТП в Чувашии погибли четыре человека
В ДТП в Чувашии погибли четыре человека - РИА Новости, 24.07.2024
В ДТП в Чувашии погибли четыре человека
Четыре человека погибли при столкновении двух легковых автомобилей в Чувашии, сообщает МВД республики. РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T17:42
2024-07-24T17:42
происшествия
авто
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/18/1961769260_119:98:1280:751_1920x0_80_0_0_96f94f3a59d7ec811e8005a6cabe436b.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 июл - РИА Новости. Четыре человека погибли при столкновении двух легковых автомобилей в Чувашии, сообщает МВД республики. ДТП произошло в среду около 15.10 (мск) на автодороге А-151 на территории Канашского округа. "Столкнулись автомашины Renault и Chevrolet. В Chevrolet 4 человека от полученных травм скончались на месте происшествия. Кроме того, в медучреждение были доставлены женщина с ребенком, 2013 года рождения – пассажиры Renault", - говорится в сообщении. Канашская межрайонная прокуратура взяла на контроль ход проверки по факту ДТП с погибшими. "По предварительной информации, водитель Chevrolet с 4 пассажирами в салоне при торможении перед впереди идущим автомобилем не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения, где совершил столкновение с автомобилем Renault", - сообщает прокуратура Чувашии. Также отмечается, что среди пассажиров обоих автомобилей были несовершеннолетние.
https://ria.ru/20240723/m-11-1961525609.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/18/1961769260_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_b9a965b7cce43d8c6545932a4af49645.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, авто
Происшествия, Авто
В ДТП в Чувашии погибли четыре человека

В Чувашии четыре человека погибли при столкновении двух легковушек

© Фото : МВД по Чувашской РеспубликеДТП на автодороге А-151 на территории Канашского округа в Чувашии
ДТП на автодороге А-151 на территории Канашского округа в Чувашии - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© Фото : МВД по Чувашской Республике
ДТП на автодороге А-151 на территории Канашского округа в Чувашии
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 июл - РИА Новости. Четыре человека погибли при столкновении двух легковых автомобилей в Чувашии, сообщает МВД республики.
ДТП произошло в среду около 15.10 (мск) на автодороге А-151 на территории Канашского округа.
«
"Столкнулись автомашины Renault и Chevrolet. В Chevrolet 4 человека от полученных травм скончались на месте происшествия. Кроме того, в медучреждение были доставлены женщина с ребенком, 2013 года рождения – пассажиры Renault", - говорится в сообщении.
Канашская межрайонная прокуратура взяла на контроль ход проверки по факту ДТП с погибшими. "По предварительной информации, водитель Chevrolet с 4 пассажирами в салоне при торможении перед впереди идущим автомобилем не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения, где совершил столкновение с автомобилем Renault", - сообщает прокуратура Чувашии. Также отмечается, что среди пассажиров обоих автомобилей были несовершеннолетние.
Место ДТП с участием грузовика на трассе М-11 Нева Новгородского района Новгородской области. 23 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
На трассе М-11 частично возобновили движение после ДТП
23 июля, 17:21
 
ПроисшествияАвто
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала