https://ria.ru/20240724/alfa-bank-1961703323.html

Альфа-банк восстановил работу сервисов

Альфа-банк восстановил работу сервисов - РИА Новости, 24.07.2024

Альфа-банк восстановил работу сервисов

Альфа-банк восстановил работу сервисов, ранее из-за технических работ у части клиентов могло временно не получиться войти в приложение и "Альфа-Онлайн",... РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T13:51

2024-07-24T13:51

2024-07-24T13:51

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альфа-банк

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Альфа-банк восстановил работу сервисов, ранее из-за технических работ у части клиентов могло временно не получиться войти в приложение и "Альфа-Онлайн", сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации. "Все работает. Ранее из-за технических работ у части клиентов могло временно не получиться войти в приложение и "Альфа-Онлайн", - сказано в сообщении. Ранее о восстановлении работы сервисов после сбоя сообщили Газпромбанк и ВТБ. Также во вторник произошел сбой в работе сервисов Росбанка, Райффайзенбанка и Россельхозбанка.

https://ria.ru/20231027/sberbank-1905650747.html

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экономика, технологии, альфа-банк, газпромбанк, росбанк