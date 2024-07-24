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Альфа-банк восстановил работу сервисов - РИА Новости, 24.07.2024
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13:51 24.07.2024
https://ria.ru/20240724/alfa-bank-1961703323.html
Альфа-банк восстановил работу сервисов
Альфа-банк восстановил работу сервисов - РИА Новости, 24.07.2024
Альфа-банк восстановил работу сервисов
Альфа-банк восстановил работу сервисов, ранее из-за технических работ у части клиентов могло временно не получиться войти в приложение и "Альфа-Онлайн",... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T13:51
2024-07-24T13:51
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альфа-банк
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Альфа-банк восстановил работу сервисов, ранее из-за технических работ у части клиентов могло временно не получиться войти в приложение и "Альфа-Онлайн", сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации. "Все работает. Ранее из-за технических работ у части клиентов могло временно не получиться войти в приложение и "Альфа-Онлайн", - сказано в сообщении. Ранее о восстановлении работы сервисов после сбоя сообщили Газпромбанк и ВТБ. Также во вторник произошел сбой в работе сервисов Росбанка, Райффайзенбанка и Россельхозбанка.
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экономика, технологии, альфа-банк, газпромбанк, росбанк
Экономика, Технологии, Альфа-банк, Газпромбанк, Росбанк
Альфа-банк восстановил работу сервисов

Альфа-банк восстановил работу сервисов после сбоя из-за технических работ

© Фото : Пресс-служба Альфа-БанкаЛоготип банка "Альфа-банк"
Логотип банка Альфа-банк - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© Фото : Пресс-служба Альфа-Банка
Логотип банка "Альфа-банк". Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Альфа-банк восстановил работу сервисов, ранее из-за технических работ у части клиентов могло временно не получиться войти в приложение и "Альфа-Онлайн", сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации.
«
"Все работает. Ранее из-за технических работ у части клиентов могло временно не получиться войти в приложение и "Альфа-Онлайн", - сказано в сообщении.
Ранее о восстановлении работы сервисов после сбоя сообщили Газпромбанк и ВТБ.
Также во вторник произошел сбой в работе сервисов Росбанка, Райффайзенбанка и Россельхозбанка.
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