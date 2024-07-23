https://ria.ru/20240723/zabajkale-1961529771.html

Сотрудники Росприроднадзора столкнулись с медведем на свалке в Забайкалье

Сотрудники Росприроднадзора столкнулись с медведем на свалке в Забайкалье - РИА Новости, 23.07.2024

Сотрудники Росприроднадзора столкнулись с медведем на свалке в Забайкалье

Сотрудники Росприроднадзора столкнулись с голодным медведем во время обследования несанкционированной мусорной свалки в Забайкальском крае, соответствующее... РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T17:33

2024-07-23T17:33

2024-07-23T17:33

забайкальский край

иркутская область

светлана радионова

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

происшествия

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Сотрудники Росприроднадзора столкнулись с голодным медведем во время обследования несанкционированной мусорной свалки в Забайкальском крае, соответствующее видео опубликовала глава ведомства Светлана Радионова своем Telegram-канале. "Видео снято в Забайкальском крае на одном из объектов, включенных в федеральный проект "Генеральная уборка". Наши сотрудники выехали на обследование и встретились с медведем", - написала Радионова.По ее словам, сейчас в северных районах Иркутской области и республики Бурятия из-за пожаров дикие животные все чаще выходят на мусорные свалки в поисках еды. Радионова отметила, что такая ситуация опасная как для людей, так и для медведя, ведь он может пораниться или отравиться. "От подобных свалок необходимо избавляться как можно быстрее. Надеемся, что в рамках "Генеральной уборки" это удастся сделать", - добавила глава ведомства. В рамках федпроекта "Генеральная уборка" при участии общественности был составлен "народный" реестр объектов размещения отходов, в него вошли 1952 несанкционированные свалки. Сейчас проводится их инвентаризация и определяется очередность уборки.

https://ria.ru/20240719/kolyma-1960692077.html

https://ria.ru/20240623/magadan-1954851087.html

забайкальский край

иркутская область

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забайкальский край, иркутская область, светлана радионова, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), происшествия