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Сотрудники Росприроднадзора столкнулись с медведем на свалке в Забайкалье
Сотрудники Росприроднадзора столкнулись с медведем на свалке в Забайкалье - РИА Новости, 23.07.2024
Сотрудники Росприроднадзора столкнулись с медведем на свалке в Забайкалье
Сотрудники Росприроднадзора столкнулись с голодным медведем во время обследования несанкционированной мусорной свалки в Забайкальском крае, соответствующее... РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T17:33
2024-07-23T17:33
2024-07-23T17:33
забайкальский край
иркутская область
светлана радионова
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
происшествия
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Сотрудники Росприроднадзора столкнулись с голодным медведем во время обследования несанкционированной мусорной свалки в Забайкальском крае, соответствующее видео опубликовала глава ведомства Светлана Радионова своем Telegram-канале. "Видео снято в Забайкальском крае на одном из объектов, включенных в федеральный проект "Генеральная уборка". Наши сотрудники выехали на обследование и встретились с медведем", - написала Радионова.По ее словам, сейчас в северных районах Иркутской области и республики Бурятия из-за пожаров дикие животные все чаще выходят на мусорные свалки в поисках еды. Радионова отметила, что такая ситуация опасная как для людей, так и для медведя, ведь он может пораниться или отравиться. "От подобных свалок необходимо избавляться как можно быстрее. Надеемся, что в рамках "Генеральной уборки" это удастся сделать", - добавила глава ведомства. В рамках федпроекта "Генеральная уборка" при участии общественности был составлен "народный" реестр объектов размещения отходов, в него вошли 1952 несанкционированные свалки. Сейчас проводится их инвентаризация и определяется очередность уборки.
https://ria.ru/20240719/kolyma-1960692077.html
https://ria.ru/20240623/magadan-1954851087.html
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забайкальский край, иркутская область, светлана радионова, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), происшествия
Забайкальский край, Иркутская область, Светлана Радионова, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор), Происшествия
Сотрудники Росприроднадзора столкнулись с медведем на свалке в Забайкалье
Росприроднадзор обнаружил медведя на несанкционированной свалке в Забайкалье