https://ria.ru/20240723/yamal-1961391987.html

Глава Ямала продолжит развивать все направления, касающиеся молодежи

Глава Ямала продолжит развивать все направления, касающиеся молодежи - РИА Новости, 23.07.2024

Глава Ямала продолжит развивать все направления, касающиеся молодежи

Глава Ямала Дмитрий Артюхов, назначенный председателем комиссии Госсовета РФ по направлению "Молодежь и дети", продолжит участвовать в развитии всех направлений РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T10:33

2024-07-23T10:33

2024-07-23T10:33

ямало-ненецкий автономный округ

россия

ямал

дмитрий артюхов

владимир путин

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 июл – РИА Новости. Глава Ямала Дмитрий Артюхов, назначенный председателем комиссии Госсовета РФ по направлению "Молодежь и дети", продолжит участвовать в развитии всех направлений молодежной политики, в том числе добровольчества, патриотического воспитания и создании инфраструктуры, сообщили РИА Новости в пресс-службе губернатора. Ранее президент РФ Владимир Путин назначил Артюхова, который возглавлял комиссию по молодежной политике, председателем новой комиссии Госсовета РФ по направлению "Молодежь и дети". "Губернатор ЯНАО продолжит участвовать в развитии всех направлений, касающихся молодежи, в том числе, нового национального проекта, который был им инициирован - "Молодежь и дети", - сказали в пресс-службе. Отмечается, что Артюхов займется созданием и модернизацией инфраструктуры для молодежи и детей, предоставлением возможностей детям познать свою страну путем увеличения охвата патриотических поездок, работой по расширению образовательных и досуговых возможностей, а также развитием волонтерства. "Опыт Ямала может сыграть в этом существенную роль – регион второй год подряд является лидером России по эффективности молодежной политики. Это касается развития инфраструктуры, добровольчества, патриотического воспитания, работы с подрастающим поколением, школьниками и студентами, трудными подростками, молодежного туризма", - добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20240608/artyukhov-1951662950.html

https://ria.ru/20240606/aeroport-1951184261.html

россия

ямал

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, ямал, дмитрий артюхов, владимир путин