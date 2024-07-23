https://ria.ru/20240723/yamal-1961391987.html
Глава Ямала продолжит развивать все направления, касающиеся молодежи
Глава Ямала продолжит развивать все направления, касающиеся молодежи - РИА Новости, 23.07.2024
Глава Ямала продолжит развивать все направления, касающиеся молодежи
Глава Ямала Дмитрий Артюхов, назначенный председателем комиссии Госсовета РФ по направлению "Молодежь и дети", продолжит участвовать в развитии всех направлений РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T10:33
2024-07-23T10:33
2024-07-23T10:33
ямало-ненецкий автономный округ
россия
ямал
дмитрий артюхов
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 июл – РИА Новости. Глава Ямала Дмитрий Артюхов, назначенный председателем комиссии Госсовета РФ по направлению "Молодежь и дети", продолжит участвовать в развитии всех направлений молодежной политики, в том числе добровольчества, патриотического воспитания и создании инфраструктуры, сообщили РИА Новости в пресс-службе губернатора. Ранее президент РФ Владимир Путин назначил Артюхова, который возглавлял комиссию по молодежной политике, председателем новой комиссии Госсовета РФ по направлению "Молодежь и дети". "Губернатор ЯНАО продолжит участвовать в развитии всех направлений, касающихся молодежи, в том числе, нового национального проекта, который был им инициирован - "Молодежь и дети", - сказали в пресс-службе. Отмечается, что Артюхов займется созданием и модернизацией инфраструктуры для молодежи и детей, предоставлением возможностей детям познать свою страну путем увеличения охвата патриотических поездок, работой по расширению образовательных и досуговых возможностей, а также развитием волонтерства. "Опыт Ямала может сыграть в этом существенную роль – регион второй год подряд является лидером России по эффективности молодежной политики. Это касается развития инфраструктуры, добровольчества, патриотического воспитания, работы с подрастающим поколением, школьниками и студентами, трудными подростками, молодежного туризма", - добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20240608/artyukhov-1951662950.html
https://ria.ru/20240606/aeroport-1951184261.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ямал, дмитрий артюхов, владимир путин
Ямало-Ненецкий автономный округ, Россия, Ямал, Дмитрий Артюхов, Владимир Путин
ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 июл – РИА Новости. Глава Ямала Дмитрий Артюхов, назначенный председателем комиссии Госсовета РФ по направлению "Молодежь и дети", продолжит участвовать в развитии всех направлений молодежной политики, в том числе добровольчества, патриотического воспитания и создании инфраструктуры, сообщили РИА Новости в пресс-службе губернатора.
Ранее президент РФ Владимир Путин
назначил Артюхова, который возглавлял комиссию по молодежной политике, председателем новой комиссии Госсовета РФ по направлению "Молодежь и дети".
"Губернатор ЯНАО продолжит участвовать в развитии всех направлений, касающихся молодежи, в том числе, нового национального проекта, который был им инициирован - "Молодежь и дети", - сказали в пресс-службе.
Отмечается, что Артюхов займется созданием и модернизацией инфраструктуры для молодежи и детей, предоставлением возможностей детям познать свою страну путем увеличения охвата патриотических поездок, работой по расширению образовательных и досуговых возможностей, а также развитием волонтерства.
"Опыт Ямала может сыграть в этом существенную роль – регион второй год подряд является лидером России по эффективности молодежной политики. Это касается развития инфраструктуры, добровольчества, патриотического воспитания, работы с подрастающим поколением, школьниками и студентами, трудными подростками, молодежного туризма", - добавили в пресс-службе.