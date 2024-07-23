https://ria.ru/20240723/vspyshki-1961370636.html
СМИ рассказали о последствиях вспышек темной плазмы на Солнце
СМИ рассказали о последствиях вспышек темной плазмы на Солнце - РИА Новости, 23.07.2024
СМИ рассказали о последствиях вспышек темной плазмы на Солнце
Извержения темной плазмы, также называемые "холодными" солнечными вспышками, могут с вероятностью 60 процентов вызвать отключения радиосвязи на Земле на этой... РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T09:00
2024-07-23T09:00
2024-07-23T11:27
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Извержения темной плазмы, также называемые "холодными" солнечными вспышками, могут с вероятностью 60 процентов вызвать отключения радиосвязи на Земле на этой неделе, сообщил Daily Mail со ссылкой на данные Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA). "Вспышка может нарушить работу радио, авиационной связи и спутниковой связи, если она произойдет как минимум к пятнице", — пишет издание. По данным NOAA, приводимым в публикации, вероятность случаев отключения радиосвязи на Земле из-за вспышек составляет 60 процентов. Так называемые "холодные" солнечные вспышки с более низкой температурой, чем у "теплых" стали предметом серьезного изучения астрофизиками только в последнее десятилетие. Как оказалось, они имеют не меньший уровень микроволнового излучения, чем "теплые" солнечные вспышки, а также производят более высокие пиковые частоты гиросинхротронного излучения — точную форму излучения, отвечающую за интенсивное и разрушительное радиоизлучение вспышки.
https://ria.ru/20240716/vspyshka-1960091433.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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СМИ рассказали о последствиях вспышек темной плазмы на Солнце
DM: вспышки темной плазмы на Солнце могут вызвать сбои радиосвязи
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости.
Извержения темной плазмы, также называемые "холодными" солнечными вспышками, могут с вероятностью 60 процентов вызвать отключения радиосвязи на Земле на этой неделе, сообщил Daily Mail
со ссылкой на данные Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA).
"Вспышка может нарушить работу радио, авиационной связи и спутниковой связи, если она произойдет как минимум к пятнице", — пишет издание.
По данным NOAA, приводимым в публикации, вероятность случаев отключения радиосвязи на Земле из-за вспышек составляет 60 процентов.
Так называемые "холодные" солнечные вспышки с более низкой температурой, чем у "теплых" стали предметом серьезного изучения астрофизиками только в последнее десятилетие. Как оказалось, они имеют не меньший уровень микроволнового излучения, чем "теплые" солнечные вспышки, а также производят более высокие пиковые частоты гиросинхротронного излучения — точную форму излучения, отвечающую за интенсивное и разрушительное радиоизлучение вспышки.