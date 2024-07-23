https://ria.ru/20240723/vspyshki-1961370636.html

СМИ рассказали о последствиях вспышек темной плазмы на Солнце

СМИ рассказали о последствиях вспышек темной плазмы на Солнце - РИА Новости, 23.07.2024

СМИ рассказали о последствиях вспышек темной плазмы на Солнце

Извержения темной плазмы, также называемые "холодными" солнечными вспышками, могут с вероятностью 60 процентов вызвать отключения радиосвязи на Земле на этой... РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T09:00

2024-07-23T09:00

2024-07-23T11:27

наука

космос - риа наука

земля

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1b/1785808967_0:106:2000:1231_1920x0_80_0_0_b9d6cd85306891572f2b50de5e184791.jpg

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Извержения темной плазмы, также называемые "холодными" солнечными вспышками, могут с вероятностью 60 процентов вызвать отключения радиосвязи на Земле на этой неделе, сообщил Daily Mail со ссылкой на данные Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA). "Вспышка может нарушить работу радио, авиационной связи и спутниковой связи, если она произойдет как минимум к пятнице", — пишет издание. По данным NOAA, приводимым в публикации, вероятность случаев отключения радиосвязи на Земле из-за вспышек составляет 60 процентов. Так называемые "холодные" солнечные вспышки с более низкой температурой, чем у "теплых" стали предметом серьезного изучения астрофизиками только в последнее десятилетие. Как оказалось, они имеют не меньший уровень микроволнового излучения, чем "теплые" солнечные вспышки, а также производят более высокие пиковые частоты гиросинхротронного излучения — точную форму излучения, отвечающую за интенсивное и разрушительное радиоизлучение вспышки.

https://ria.ru/20240716/vspyshka-1960091433.html

https://ria.ru/20240723/chto_takoe_magnitnye_buri_vliyanie_na_zdorove_cheloveka-1870201378.html

земля

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

космос - риа наука, земля