https://ria.ru/20240723/siyyarto-1961473977.html

Евросоюз неспособен организовать мирную миссию, заявил Сийярто

Евросоюз неспособен организовать мирную миссию, заявил Сийярто - РИА Новости, 23.07.2024

Евросоюз неспособен организовать мирную миссию, заявил Сийярто

Перенос встречи глав МИД стран ЕС из Будапешта в Брюссель - это показатель фрустрации Евросоюза, который оказался неспособен сам организовать миротворческую... РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T14:53

2024-07-23T14:53

2024-07-23T15:58

будапешт

в мире

брюссель

евросоюз

венгрия

петер сийярто

жозеп боррель

виктор орбан

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/05/1957757722_0:0:3064:1724_1920x0_80_0_0_b5cdf8f1906fff678fa10dd706621592.jpg

БУДАПЕШТ, 23 июл - РИА Новости. Перенос встречи глав МИД стран ЕС из Будапешта в Брюссель - это показатель фрустрации Евросоюза, который оказался неспособен сам организовать миротворческую миссию наподобие той, что провел венгерский премьер-министр Виктор Орбан, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что следующая встреча глав МИД пройдет в Брюсселе, а не в Будапеште из-за позиции Венгрии по Украине."Европейские провоенные политики во главе с верховным представителем Жозепом Боррелем... явно выразили все свою фрустрацию от неспособности вынести тот факт, что венгерский премьер-министр осуществил за последние недели миротворческую миссию. Вероятно, им тяжело смириться с тем, что сами они больше не в состоянии разговаривать со всеми важными игроками мировой политики и мировой безопасности", - сказал Сийярто порталу ATV.Министр также подчеркнул, что большинство глав МИД стран ЕС выступали за проведение встречи в Будапеште, а для него самого "не имеет значения", где состоится совет.По словам Сийярто, лидеры стран ЕС "разочарованы тем фактом, что теперь всем европейцам ясно, что стратегия последних двух с половиной лет была совершенно неправильной"."Они явно боятся, что однажды им придется взять на себя за это ответственность, и поэтому я столкнулся с цунами истерических вспышек", - добавил венгерский министр.Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 5 июля с делегацией прибыл в Москву и провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Визит в Москву он назвал следующим этапом мирной миссии, началом которой была поездка в Киев 2 июля. Позже он побывал в Пекине, где заявил, что Венгрия выступает против конфронтации с Китаем и за сотрудничество ЕС и КНР. После Пекина венгерский премьер отправился в Вашингтон на саммит НАТО, на полях которого встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Затем он провел переговоры с экс-президентом США Дональдом Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.После визита в Китай Орбан заявил, что разрешать кризис вокруг Украины должны стороны конфликта, но США, Китай и ЕС имеют решающее влияние на его окончание. Впоследствии венгерский премьер передал всем лидерам ЕС свой план по урегулированию конфликта на Украине, основанный на реалистичной оценке ситуации, реальных целях и сроках. Орбан опубликовал отчет из 10 пунктов главе Евросовета Шарлю Мишелю о своих поездках.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Орбан показал свою политическую волю на диалог, Москва считает это весьма позитивным и полезным. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявлял, что Орбан не представляет ЕС на внешней арене и не имеет европейского мандата на визит в РФ, несмотря на то, что его страна на полгода стала председателем в Совете ЕС. Орбан ответил на критику со стороны Борреля, заявив, что из-за "бреда брюссельских бюрократов" усилия по установлению мира на Украине не приносят результатов.

https://ria.ru/20240722/siyyarto-1961281177.html

https://ria.ru/20240723/vengriya-1961472978.html

https://ria.ru/20240706/evropa-1957779386.html

будапешт

брюссель

венгрия

украина

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

будапешт, в мире, брюссель, евросоюз, венгрия, петер сийярто, жозеп боррель, виктор орбан, украина, китай, евросовет, нато