Евросоюз неспособен организовать мирную миссию, заявил Сийярто
Сийярто назвал перенос встречи глав МИД из Будапешта показателем фрустрации ЕС
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 23 июл - РИА Новости. Перенос встречи глав МИД стран ЕС из Будапешта в Брюссель - это показатель фрустрации Евросоюза, который оказался неспособен сам организовать миротворческую миссию наподобие той, что провел венгерский премьер-министр Виктор Орбан, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что следующая встреча глав МИД пройдет в Брюсселе, а не в Будапеште из-за позиции Венгрии по Украине.
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"Европейские провоенные политики во главе с верховным представителем Жозепом Боррелем... явно выразили все свою фрустрацию от неспособности вынести тот факт, что венгерский премьер-министр осуществил за последние недели миротворческую миссию. Вероятно, им тяжело смириться с тем, что сами они больше не в состоянии разговаривать со всеми важными игроками мировой политики и мировой безопасности", - сказал Сийярто порталу ATV.
Министр также подчеркнул, что большинство глав МИД стран ЕС выступали за проведение встречи в Будапеште, а для него самого "не имеет значения", где состоится совет.
По словам Сийярто, лидеры стран ЕС "разочарованы тем фактом, что теперь всем европейцам ясно, что стратегия последних двух с половиной лет была совершенно неправильной".
"Они явно боятся, что однажды им придется взять на себя за это ответственность, и поэтому я столкнулся с цунами истерических вспышек", - добавил венгерский министр.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 5 июля с делегацией прибыл в Москву и провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Визит в Москву он назвал следующим этапом мирной миссии, началом которой была поездка в Киев 2 июля. Позже он побывал в Пекине, где заявил, что Венгрия выступает против конфронтации с Китаем и за сотрудничество ЕС и КНР. После Пекина венгерский премьер отправился в Вашингтон на саммит НАТО, на полях которого встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Затем он провел переговоры с экс-президентом США Дональдом Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.
После визита в Китай Орбан заявил, что разрешать кризис вокруг Украины должны стороны конфликта, но США, Китай и ЕС имеют решающее влияние на его окончание. Впоследствии венгерский премьер передал всем лидерам ЕС свой план по урегулированию конфликта на Украине, основанный на реалистичной оценке ситуации, реальных целях и сроках. Орбан опубликовал отчет из 10 пунктов главе Евросовета Шарлю Мишелю о своих поездках.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Орбан показал свою политическую волю на диалог, Москва считает это весьма позитивным и полезным. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявлял, что Орбан не представляет ЕС на внешней арене и не имеет европейского мандата на визит в РФ, несмотря на то, что его страна на полгода стала председателем в Совете ЕС. Орбан ответил на критику со стороны Борреля, заявив, что из-за "бреда брюссельских бюрократов" усилия по установлению мира на Украине не приносят результатов.
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