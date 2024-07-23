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Сургутский район Югры получил более 36 млн рублей на развитие - РИА Новости, 23.07.2024
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Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ханты-Мансийский Автономный Округ
 
19:06 23.07.2024 (обновлено: 19:07 23.07.2024)
https://ria.ru/20240723/razvitie-1961556048.html
Сургутский район Югры получил более 36 млн рублей на развитие
Сургутский район Югры получил более 36 млн рублей на развитие - РИА Новости, 23.07.2024
Сургутский район Югры получил более 36 млн рублей на развитие
Сургутский район Ханты-Мансийского автономного округа получил более 36 миллионов рублей на развитие муниципалитета по итогам конкурса на качество бюджетного... РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T19:06
2024-07-23T19:07
ханты-мансийский автономный округ
сургутский район
ханты-мансийский автономный округ
россия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 июл – РИА Новости. Сургутский район Ханты-Мансийского автономного округа получил более 36 миллионов рублей на развитие муниципалитета по итогам конкурса на качество бюджетного процесса, сообщил глава района Андрей Трубецкой. "Сургутский район получил 36,4 миллиона рублей на развитие за победу в окружном конкурсе. Лучшие муниципалитеты по качеству бюджетного процесса по итогам 2023 года определил департамент финансов Югры. Сургутский район стал лидером среди муниципальных районов, набрав 95,1 балла из 100", - написал Трубецкой на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Он уточнил, что в конкурсе оценивались планирование и исполнение бюджета, долговая политика, оказание муниципальных услуг, открытость бюджетного процесса и выполнение отдельных указов президента РФ. По словам главы муниципалитета, в Сургутском районе достигнут максимальный уровень финансирования программ в общем объеме расходов бюджета – 100%. Так, отмечен высокий уровень исполнения бюджета как по доходам – 17,9 миллиарда рублей или 101,9% от плана, так и по расходам – 17,7 миллиарда рублей или 99,6% от плана. Также было учтено отсутствие муниципальных заимствований и бюджетных кредитов, лидерство в Югре по открытости бюджетных данных за 2023 год, активность жителей на публичных слушаниях и просветительская работа, добавил Трубецкой. В общей сложности, по его словам, за последние четыре года район заработал на этом конкурсе 118 миллионов рублей, которые были направлены на развитие муниципалитета.
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сургутский район, ханты-мансийский автономный округ, россия
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Сургутский район, Ханты-Мансийский автономный округ, Россия

Сургутский район Югры получил более 36 млн рублей на развитие

© РИА Новости / Александр Алпаткин | Перейти в медиабанкВиды города Сургут
Виды города Сургут - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© РИА Новости / Александр Алпаткин
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 июл – РИА Новости. Сургутский район Ханты-Мансийского автономного округа получил более 36 миллионов рублей на развитие муниципалитета по итогам конкурса на качество бюджетного процесса, сообщил глава района Андрей Трубецкой.
«
"Сургутский район получил 36,4 миллиона рублей на развитие за победу в окружном конкурсе. Лучшие муниципалитеты по качеству бюджетного процесса по итогам 2023 года определил департамент финансов Югры. Сургутский район стал лидером среди муниципальных районов, набрав 95,1 балла из 100", - написал Трубецкой на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Он уточнил, что в конкурсе оценивались планирование и исполнение бюджета, долговая политика, оказание муниципальных услуг, открытость бюджетного процесса и выполнение отдельных указов президента РФ.
По словам главы муниципалитета, в Сургутском районе достигнут максимальный уровень финансирования программ в общем объеме расходов бюджета – 100%. Так, отмечен высокий уровень исполнения бюджета как по доходам – 17,9 миллиарда рублей или 101,9% от плана, так и по расходам – 17,7 миллиарда рублей или 99,6% от плана. Также было учтено отсутствие муниципальных заимствований и бюджетных кредитов, лидерство в Югре по открытости бюджетных данных за 2023 год, активность жителей на публичных слушаниях и просветительская работа, добавил Трубецкой.
В общей сложности, по его словам, за последние четыре года район заработал на этом конкурсе 118 миллионов рублей, которые были направлены на развитие муниципалитета.
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Ханты-Мансийский Автономный ОкругСургутский районХанты-Мансийский автономный округРоссия
 
 
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