https://ria.ru/20240723/razvitie-1961556048.html

Сургутский район Югры получил более 36 млн рублей на развитие

Сургутский район Югры получил более 36 млн рублей на развитие - РИА Новости, 23.07.2024

Сургутский район Югры получил более 36 млн рублей на развитие

Сургутский район Ханты-Мансийского автономного округа получил более 36 миллионов рублей на развитие муниципалитета по итогам конкурса на качество бюджетного... РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T19:06

2024-07-23T19:06

2024-07-23T19:07

ханты-мансийский автономный округ

сургутский район

ханты-мансийский автономный округ

россия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 июл – РИА Новости. Сургутский район Ханты-Мансийского автономного округа получил более 36 миллионов рублей на развитие муниципалитета по итогам конкурса на качество бюджетного процесса, сообщил глава района Андрей Трубецкой. "Сургутский район получил 36,4 миллиона рублей на развитие за победу в окружном конкурсе. Лучшие муниципалитеты по качеству бюджетного процесса по итогам 2023 года определил департамент финансов Югры. Сургутский район стал лидером среди муниципальных районов, набрав 95,1 балла из 100", - написал Трубецкой на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Он уточнил, что в конкурсе оценивались планирование и исполнение бюджета, долговая политика, оказание муниципальных услуг, открытость бюджетного процесса и выполнение отдельных указов президента РФ. По словам главы муниципалитета, в Сургутском районе достигнут максимальный уровень финансирования программ в общем объеме расходов бюджета – 100%. Так, отмечен высокий уровень исполнения бюджета как по доходам – 17,9 миллиарда рублей или 101,9% от плана, так и по расходам – 17,7 миллиарда рублей или 99,6% от плана. Также было учтено отсутствие муниципальных заимствований и бюджетных кредитов, лидерство в Югре по открытости бюджетных данных за 2023 год, активность жителей на публичных слушаниях и просветительская работа, добавил Трубецкой. В общей сложности, по его словам, за последние четыре года район заработал на этом конкурсе 118 миллионов рублей, которые были направлены на развитие муниципалитета.

https://ria.ru/20240613/tsentr-1952543044.html

сургутский район

ханты-мансийский автономный округ

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

сургутский район, ханты-мансийский автономный округ, россия