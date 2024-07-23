Рейтинг@Mail.ru
Президент Палестины может посетить Россию - РИА Новости, 23.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:02 23.07.2024 (обновлено: 15:19 23.07.2024)
https://ria.ru/20240723/prezident-1961482942.html
Президент Палестины может посетить Россию
Президент Палестины может посетить Россию - РИА Новости, 23.07.2024
Президент Палестины может посетить Россию
Президент Палестины Махмуд Аббас посетит Россию с визитом в середине августа, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов. РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T15:02
2024-07-23T15:19
россия
палестина
махмуд аббас
михаил богданов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152399/71/1523997170_0:0:2974:1673_1920x0_80_0_0_f893869a339179fe09f506b8b11797b2.jpg
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Президент Палестины Махмуд Аббас посетит Россию с визитом в середине августа, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов."Скоро. В середине августа, даже раньше чуть-чуть", - сказал он журналистам.Ранее дипломатический источник сообщал РИА Новости, что визит Аббаса в Россию запланирован на 12-14 августа, 13 августа он рассчитывает встретиться с российским президентом Владимиром Путиным.В июне помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщал, что точные даты визита Аббаса в Россию уже согласованы.
https://ria.ru/20240719/palestina-1960811776.html
россия
палестина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152399/71/1523997170_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b1d9ffc22193565b636b05c98db97fbe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, палестина, махмуд аббас, михаил богданов
Россия, Палестина, Махмуд Аббас, Михаил Богданов
Президент Палестины может посетить Россию

Президент Палестины может посетить Россию в середине августа

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанк Президент Палестины Махмуд Аббас
Президент Палестины Махмуд Аббас - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Президент Палестины Махмуд Аббас . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Президент Палестины Махмуд Аббас посетит Россию с визитом в середине августа, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
«
"Скоро. В середине августа, даже раньше чуть-чуть", - сказал он журналистам.
Ранее дипломатический источник сообщал РИА Новости, что визит Аббаса в Россию запланирован на 12-14 августа, 13 августа он рассчитывает встретиться с российским президентом Владимиром Путиным.
В июне помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщал, что точные даты визита Аббаса в Россию уже согласованы.
Заседание Международного суда ООН по вопросу правовых последствий оккупации Израилем палестинских территорий - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
Палестина призвала ООН пересмотреть отношения с Израилем
19 июля, 18:14
 
РоссияПалестинаМахмуд АббасМихаил Богданов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала