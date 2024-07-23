https://ria.ru/20240723/prezident-1961482942.html
Президент Палестины может посетить Россию
Президент Палестины может посетить Россию - РИА Новости, 23.07.2024
Президент Палестины может посетить Россию
Президент Палестины Махмуд Аббас посетит Россию с визитом в середине августа, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов. РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T15:02
2024-07-23T15:02
2024-07-23T15:19
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палестина
махмуд аббас
михаил богданов
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Президент Палестины Махмуд Аббас посетит Россию с визитом в середине августа, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов."Скоро. В середине августа, даже раньше чуть-чуть", - сказал он журналистам.Ранее дипломатический источник сообщал РИА Новости, что визит Аббаса в Россию запланирован на 12-14 августа, 13 августа он рассчитывает встретиться с российским президентом Владимиром Путиным.В июне помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщал, что точные даты визита Аббаса в Россию уже согласованы.
https://ria.ru/20240719/palestina-1960811776.html
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россия, палестина, махмуд аббас, михаил богданов
Россия, Палестина, Махмуд Аббас, Михаил Богданов
Президент Палестины может посетить Россию
Президент Палестины может посетить Россию в середине августа