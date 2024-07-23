https://ria.ru/20240723/prezident-1961482942.html

Президент Палестины может посетить Россию

Президент Палестины может посетить Россию - РИА Новости, 23.07.2024

Президент Палестины может посетить Россию

Президент Палестины Махмуд Аббас посетит Россию с визитом в середине августа, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов. РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T15:02

2024-07-23T15:02

2024-07-23T15:19

россия

палестина

махмуд аббас

михаил богданов

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Президент Палестины Махмуд Аббас посетит Россию с визитом в середине августа, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов."Скоро. В середине августа, даже раньше чуть-чуть", - сказал он журналистам.Ранее дипломатический источник сообщал РИА Новости, что визит Аббаса в Россию запланирован на 12-14 августа, 13 августа он рассчитывает встретиться с российским президентом Владимиром Путиным.В июне помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщал, что точные даты визита Аббаса в Россию уже согласованы.

https://ria.ru/20240719/palestina-1960811776.html

россия

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2024

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россия, палестина, махмуд аббас, михаил богданов