https://ria.ru/20240723/opukhol-1961358695.html

Во Владивостоке у пенсионерки удалили опухоль весом 39 килограммов

Во Владивостоке у пенсионерки удалили опухоль весом 39 килограммов - РИА Новости, 23.07.2024

Во Владивостоке у пенсионерки удалили опухоль весом 39 килограммов

Врачи Владивостокской клинической больницы №2 удалили у 65-летней женщины гигантскую опухоль яичника весом в 39 килограммов, сообщает медучреждение. РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T04:33

2024-07-23T04:33

2024-07-23T05:29

хорошие новости

владивосток

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ВЛАДИВОСТОК, 23 июл – РИА Новости. Врачи Владивостокской клинической больницы №2 удалили у 65-летней женщины гигантскую опухоль яичника весом в 39 килограммов, сообщает медучреждение. "В отделение гинекологии обратилась женщина 65 лет, ее мучало удушье, кашель, она не могла сидеть, лежать, двигаться, а виной тому был живот размером свыше 40 недель беременности. Как показало обследование, причиной большого живота жительницы Приморья оказалась гигантская опухоль яичника", - говорится в сообщении. Гинекологи и хирурги вместе прооперировали пациентку. "Гигантская опухоль яичника заполняла всю брюшную полость и достигала 39 килограммов веса - 27 литров содержимого плюс 12 килограммов весила сама опухоль", - приводятся слова заведующей отделением гинекологии больницы Лили Грехнёвой. Операция прошла успешно, женщину уже выписали. Врачи напоминают, что гинекологические заболевания могут появиться практически в любом возрасте и не всегда их можно заметить на ранней стадии, поэтому стоит регулярно обследоваться.

https://ria.ru/20240408/operatsiya-1938617075.html

https://ria.ru/20240718/vrach-1960547826.html

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владивосток