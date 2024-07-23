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Во Владивостоке у пенсионерки удалили опухоль весом 39 килограммов - РИА Новости, 23.07.2024
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04:33 23.07.2024 (обновлено: 05:29 23.07.2024)
https://ria.ru/20240723/opukhol-1961358695.html
Во Владивостоке у пенсионерки удалили опухоль весом 39 килограммов
Во Владивостоке у пенсионерки удалили опухоль весом 39 килограммов - РИА Новости, 23.07.2024
Во Владивостоке у пенсионерки удалили опухоль весом 39 килограммов
Врачи Владивостокской клинической больницы №2 удалили у 65-летней женщины гигантскую опухоль яичника весом в 39 килограммов, сообщает медучреждение. РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T04:33
2024-07-23T05:29
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владивосток
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ВЛАДИВОСТОК, 23 июл – РИА Новости. Врачи Владивостокской клинической больницы №2 удалили у 65-летней женщины гигантскую опухоль яичника весом в 39 килограммов, сообщает медучреждение. "В отделение гинекологии обратилась женщина 65 лет, ее мучало удушье, кашель, она не могла сидеть, лежать, двигаться, а виной тому был живот размером свыше 40 недель беременности. Как показало обследование, причиной большого живота жительницы Приморья оказалась гигантская опухоль яичника", - говорится в сообщении. Гинекологи и хирурги вместе прооперировали пациентку. "Гигантская опухоль яичника заполняла всю брюшную полость и достигала 39 килограммов веса - 27 литров содержимого плюс 12 килограммов весила сама опухоль", - приводятся слова заведующей отделением гинекологии больницы Лили Грехнёвой. Операция прошла успешно, женщину уже выписали. Врачи напоминают, что гинекологические заболевания могут появиться практически в любом возрасте и не всегда их можно заметить на ранней стадии, поэтому стоит регулярно обследоваться.
https://ria.ru/20240408/operatsiya-1938617075.html
https://ria.ru/20240718/vrach-1960547826.html
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владивосток
Хорошие новости, Владивосток
Во Владивостоке у пенсионерки удалили опухоль весом 39 килограммов

Врачи удалили у пенсионерки во Владивостоке опухоль весом 39 килограммов

© РИА Новости / Константин МихальчевскийОперация
Операция - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Операция. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 23 июл – РИА Новости. Врачи Владивостокской клинической больницы №2 удалили у 65-летней женщины гигантскую опухоль яичника весом в 39 килограммов, сообщает медучреждение.
«
"В отделение гинекологии обратилась женщина 65 лет, ее мучало удушье, кашель, она не могла сидеть, лежать, двигаться, а виной тому был живот размером свыше 40 недель беременности. Как показало обследование, причиной большого живота жительницы Приморья оказалась гигантская опухоль яичника", - говорится в сообщении.
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Гинекологи и хирурги вместе прооперировали пациентку.
"Гигантская опухоль яичника заполняла всю брюшную полость и достигала 39 килограммов веса - 27 литров содержимого плюс 12 килограммов весила сама опухоль", - приводятся слова заведующей отделением гинекологии больницы Лили Грехнёвой.
Операция прошла успешно, женщину уже выписали.
Врачи напоминают, что гинекологические заболевания могут появиться практически в любом возрасте и не всегда их можно заметить на ранней стадии, поэтому стоит регулярно обследоваться.
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