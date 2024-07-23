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В Херсонской области отменили авиационную опасность
В Херсонской области отменили авиационную опасность - РИА Новости, 23.07.2024
В Херсонской области отменили авиационную опасность
Отбой авиационной опасности объявлен на территории Херсонской области, сообщил в Telegram-канале губернатор Владимир Сальдо. РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T20:08
2024-07-23T20:08
2024-07-23T20:08
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херсонская область
владимир сальдо
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Отбой авиационной опасности объявлен на территории Херсонской области, сообщил в Telegram-канале губернатор Владимир Сальдо. Авиационная опасность была объявлена на территории Херсонской области в 18.29 мск. "Отбой авиационной опасности - Херсонская область", - написал Сальдо.
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В Херсонской области отменили авиационную опасность
Губернатор Сальдо объявил отбой авиационной опасности в Херсонской области