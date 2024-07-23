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Вологодская область отправила в зону СВО средства связи и оборудование - РИА Новости, 23.07.2024
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Надежные люди
 
19:46 23.07.2024
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Вологодская область отправила в зону СВО средства связи и оборудование
Вологодская область отправила в зону СВО средства связи и оборудование - РИА Новости, 23.07.2024
Вологодская область отправила в зону СВО средства связи и оборудование
Вологодская область отправила бойцам в зону СВО очередную партию средств связи и радиоэлектронной борьбы, транспорта и другого оборудования на сумму более 23... РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T19:46
2024-07-23T19:46
надежные люди
технологии
вологодская область
георгий филимонов
сво
гуманитарная помощь
благотворительность
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июл — РИА Новости. Вологодская область отправила бойцам в зону СВО очередную партию средств связи и радиоэлектронной борьбы, транспорта и другого оборудования на сумму более 23 миллионов рублей, сообщила пресс-служба врио губернатора региона. "Имущество на сумму более 23 миллионов рублей направлено в зону СВО от Вологодской области. Это средства радиоэлектронной борьбы, подавители дронов и другое оснащение. Передача согласована департаментом имущественных отношений по постановлению правительства Российской Федерации", — сообщил врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов, слова которого приводятся в сообщении. Очередную партию транспортных средств и оборудования передала областная Противопожарная служба. В состав груза вошли в том числе квадрокоптеры, антидроновые ружья, радиостанции, прицелы, тепловизоры, аккумуляторы, мотоциклы, снегоболотоходы и анализаторы дронов. Ранее регион направил в зону СВО автомобиль UAZ Patriot, генераторы, инструменты, портативные рации и запасные аккумуляторы к ним.
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технологии, вологодская область, георгий филимонов, сво, гуманитарная помощь, благотворительность
Надежные люди, Технологии, Вологодская область, Георгий Филимонов, СВО, Гуманитарная помощь, Благотворительность

Вологодская область отправила в зону СВО средства связи и оборудование

© Фото : Правительство Вологодской областиВологодская область отправила бойцам в СВО партию средств связи и радиоэлектронной борьбы
Вологодская область отправила бойцам в СВО партию средств связи и радиоэлектронной борьбы - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© Фото : Правительство Вологодской области
Вологодская область отправила бойцам в СВО партию средств связи и радиоэлектронной борьбы
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июл — РИА Новости. Вологодская область отправила бойцам в зону СВО очередную партию средств связи и радиоэлектронной борьбы, транспорта и другого оборудования на сумму более 23 миллионов рублей, сообщила пресс-служба врио губернатора региона.
"Имущество на сумму более 23 миллионов рублей направлено в зону СВО от Вологодской области. Это средства радиоэлектронной борьбы, подавители дронов и другое оснащение. Передача согласована департаментом имущественных отношений по постановлению правительства Российской Федерации", — сообщил врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов, слова которого приводятся в сообщении.
Очередную партию транспортных средств и оборудования передала областная Противопожарная служба. В состав груза вошли в том числе квадрокоптеры, антидроновые ружья, радиостанции, прицелы, тепловизоры, аккумуляторы, мотоциклы, снегоболотоходы и анализаторы дронов.
Ранее регион направил в зону СВО автомобиль UAZ Patriot, генераторы, инструменты, портативные рации и запасные аккумуляторы к ним.
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Надежные людиТехнологииВологодская областьГеоргий ФилимоновСВОГуманитарная помощьБлаготворительность
 
 
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