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Вологодская область отправила в зону СВО средства связи и оборудование

Вологодская область отправила в зону СВО средства связи и оборудование - РИА Новости, 23.07.2024

Вологодская область отправила в зону СВО средства связи и оборудование

Вологодская область отправила бойцам в зону СВО очередную партию средств связи и радиоэлектронной борьбы, транспорта и другого оборудования на сумму более 23... РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T19:46

2024-07-23T19:46

2024-07-23T19:46

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вологодская область

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июл — РИА Новости. Вологодская область отправила бойцам в зону СВО очередную партию средств связи и радиоэлектронной борьбы, транспорта и другого оборудования на сумму более 23 миллионов рублей, сообщила пресс-служба врио губернатора региона. "Имущество на сумму более 23 миллионов рублей направлено в зону СВО от Вологодской области. Это средства радиоэлектронной борьбы, подавители дронов и другое оснащение. Передача согласована департаментом имущественных отношений по постановлению правительства Российской Федерации", — сообщил врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов, слова которого приводятся в сообщении. Очередную партию транспортных средств и оборудования передала областная Противопожарная служба. В состав груза вошли в том числе квадрокоптеры, антидроновые ружья, радиостанции, прицелы, тепловизоры, аккумуляторы, мотоциклы, снегоболотоходы и анализаторы дронов. Ранее регион направил в зону СВО автомобиль UAZ Patriot, генераторы, инструменты, портативные рации и запасные аккумуляторы к ним.

https://ria.ru/20240313/mashiny-1932810684.html

вологодская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

технологии, вологодская область, георгий филимонов, сво, гуманитарная помощь, благотворительность