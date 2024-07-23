https://ria.ru/20240723/moskva-1961495142.html
Мужчину, потушившего свечи в церкви в Москве, отправили на лечение
Мужчину, потушившего свечи в церкви в Москве, отправили на лечение - РИА Новости, 23.07.2024
Мужчину, потушившего свечи в церкви в Москве, отправили на лечение
Суд отправил на принудительное лечение гражданина Таджикистана, потушившего свечи в церкви в Москве, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T15:31
2024-07-23T15:31
2024-07-23T21:18
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Суд отправил на принудительное лечение гражданина Таджикистана, потушившего свечи в церкви в Москве, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. "С учетом позиции государственного обвинителя Зюзинской межрайонной прокуратуры судом вынесено постановление в отношении 20-летнего мужчины, потушившего свечи в церкви. К нему применена принудительная мера медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях, специализированного типа", - говорится в сообщении. Районный суд рассматривал вопрос о применении принудительных мер медицинского характера в отношении Аскара Бутаева в закрытом от СМИ и публики режиме по просьбе прокурора из-за медицинских документов, которые должны были изучить на заседании.Столичный главк СК РФ сообщал, что 20-летний гражданин Таджикистана 18 июня "с целью оскорбления религиозных чувств православных верующих потушил свечи в помещении церкви, после чего применил насилие в отношении прихожанки данного храма". В МВД уточнили журналистам, что инцидент произошел в храме на Южнобутовской улице. Менее чем через неделю СК сообщил о завершении расследования и о том, что, согласно результатам экспертизы, обвиняемый признан нуждающимся в принудительном лечении.
https://ria.ru/20240722/moskva-1961194951.html
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таджикистан, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Таджикистан, Москва, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Мужчину, потушившего свечи в церкви в Москве, отправили на лечение
Суд отправил в психлечебницу гражданина Таджикистана, потушившего свечи в церкви