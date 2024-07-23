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Запад отказывается замечать притеснение русских на Украине, заявил Лавров - РИА Новости, 23.07.2024
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14:03 23.07.2024 (обновлено: 14:53 23.07.2024)
https://ria.ru/20240723/lavrov-1961450412.html
Запад отказывается замечать притеснение русских на Украине, заявил Лавров
Запад отказывается замечать притеснение русских на Украине, заявил Лавров - РИА Новости, 23.07.2024
Запад отказывается замечать притеснение русских на Украине, заявил Лавров
Западные политики "уходят под корягу", когда приводишь им факты о притеснении прав русских на Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя заявления... РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T14:03
2024-07-23T14:53
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Западные политики "уходят под корягу", когда приводишь им факты о притеснении прав русских на Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя заявления Киева. Ранее вице-премьер Украины Ольга Стефанишина назвала "дестабилизирующими" требования соблюдать права русского национального меньшинства на Украине. "Много таких было высказываний. Но как только ты показываешь это западному собеседнику в тех редких случаях, когда мы где-то в ООН сталкиваемся, они просто, говоря по-русски, уходят под корягу – такое выражение есть", - заявил Лавров на встрече с руководителями российских НКО. Он отметил вклад НКО в том, чтобы доводить до людей правду о причинах и задачах СВО. "Причины, которые заключались в стремлении путчистов, пришедших к власти, истреблять все русское – и законодательно, в чем они уже преуспели, но и физически тоже", - напомнил он. После госпереворота на Украине в 2014 году власти страны начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни. Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию, а международные организации игнорируют дискриминацию нацменьшинств, особенно в отношении русских людей.
https://ria.ru/20240717/standarty-1960356516.html
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в мире, украина, россия, сергей лавров, оон, запад
В мире, Украина, Россия, Сергей Лавров, ООН, Запад
Запад отказывается замечать притеснение русских на Украине, заявил Лавров

Лавров: Запад "уходит под корягу" при виде фактов о притеснении русских Киевом

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Западные политики "уходят под корягу", когда приводишь им факты о притеснении прав русских на Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя заявления Киева.
Ранее вице-премьер Украины Ольга Стефанишина назвала "дестабилизирующими" требования соблюдать права русского национального меньшинства на Украине.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время пресс-конференции в штаб-квартире ООН - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
Лавров указал на двойные стандарты представителей ООН
17 июля, 20:50
"Много таких было высказываний. Но как только ты показываешь это западному собеседнику в тех редких случаях, когда мы где-то в ООН сталкиваемся, они просто, говоря по-русски, уходят под корягу – такое выражение есть", - заявил Лавров на встрече с руководителями российских НКО.
Он отметил вклад НКО в том, чтобы доводить до людей правду о причинах и задачах СВО.
"Причины, которые заключались в стремлении путчистов, пришедших к власти, истреблять все русское – и законодательно, в чем они уже преуспели, но и физически тоже", - напомнил он.
После госпереворота на Украине в 2014 году власти страны начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни. Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию, а международные организации игнорируют дискриминацию нацменьшинств, особенно в отношении русских людей.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
Лавров назвал условия для завершения конфликта на Украине
17 июля, 20:53
 
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