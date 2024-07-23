https://ria.ru/20240723/lavrov-1961450412.html

Запад отказывается замечать притеснение русских на Украине, заявил Лавров

Запад отказывается замечать притеснение русских на Украине, заявил Лавров - РИА Новости, 23.07.2024

Запад отказывается замечать притеснение русских на Украине, заявил Лавров

Западные политики "уходят под корягу", когда приводишь им факты о притеснении прав русских на Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя заявления... РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T14:03

2024-07-23T14:03

2024-07-23T14:53

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Западные политики "уходят под корягу", когда приводишь им факты о притеснении прав русских на Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя заявления Киева. Ранее вице-премьер Украины Ольга Стефанишина назвала "дестабилизирующими" требования соблюдать права русского национального меньшинства на Украине. "Много таких было высказываний. Но как только ты показываешь это западному собеседнику в тех редких случаях, когда мы где-то в ООН сталкиваемся, они просто, говоря по-русски, уходят под корягу – такое выражение есть", - заявил Лавров на встрече с руководителями российских НКО. Он отметил вклад НКО в том, чтобы доводить до людей правду о причинах и задачах СВО. "Причины, которые заключались в стремлении путчистов, пришедших к власти, истреблять все русское – и законодательно, в чем они уже преуспели, но и физически тоже", - напомнил он. После госпереворота на Украине в 2014 году власти страны начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни. Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию, а международные организации игнорируют дискриминацию нацменьшинств, особенно в отношении русских людей.

https://ria.ru/20240717/standarty-1960356516.html

https://ria.ru/20240717/lavrov-1960357052.html

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в мире, украина, россия, сергей лавров, оон, запад