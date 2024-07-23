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В РПЦ рассказали о планах патриарха Кирилла посетить "Новый Херсонес"
В РПЦ рассказали о планах патриарха Кирилла посетить "Новый Херсонес" - РИА Новости, 23.07.2024
В РПЦ рассказали о планах патриарха Кирилла посетить "Новый Херсонес"
Визит патриарха Московского и всея Руси Кирилла в музейно-храмовый комплекс "Новый Херсонес" планируется, но 28 июля он не будет принимать участия в освящении... РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T14:20
2024-07-23T14:20
2024-07-23T15:40
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митрополит тихон (шевкунов)
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Визит патриарха Московского и всея Руси Кирилла в музейно-храмовый комплекс "Новый Херсонес" планируется, но 28 июля он не будет принимать участия в освящении комплекса, сообщил митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов). "Я думаю, приедет, но не сейчас. 28 числа он отмечает День Крещения Руси в Москве... Я знаю, что это (визит патриарха – ред.) запланировано, но когда, мы сказать не можем", - сказал он на пресс-конференции в медиагруппе "Россия сегодня".Митрополит Тихон отметил, что комплекс будет освящен в День Крещения Руси 28 июля. "Новый Херсонес", включающий три музея, посвященные Христианству, Античности и Византии, а также Крыму и Новороссии откроется в конце июля, сообщил ранее в интервью РИА Новости губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Этот историко-археологический парк создается в исторической части Севастополя у музея-заповедника Херсонес Таврический, он входит в большой культурный кластер, строящийся в прибрежной части города-героя.
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севастополь, москва, новороссия, митрополит тихон (шевкунов), михаил развожаев
Религия, Севастополь, Москва, Новороссия, Митрополит Тихон (Шевкунов), Михаил Развожаев
В РПЦ рассказали о планах патриарха Кирилла посетить "Новый Херсонес"
Митрополит Тихон: визит патриарха Кирилла в "Новый Херсонес" запланирован