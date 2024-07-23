https://ria.ru/20240723/khezbolla-1961562520.html

В Ливане при ударе израильской авиации погиб боец "Хезболлы"

В Ливане при ударе израильской авиации погиб боец "Хезболлы" - РИА Новости, 23.07.2024

В Ливане при ударе израильской авиации погиб боец "Хезболлы"

Боец шиитского ливанского движения "Хезболлах" погиб при ударе ВВС Израиля в районе Таллуса на юге Ливана, сообщила во вторник армейская пресс-служба. РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T19:44

2024-07-23T19:44

2024-07-23T19:44

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израиль

ливан

хезболла

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Боец шиитского ливанского движения "Хезболлах" погиб при ударе ВВС Израиля в районе Таллуса на юге Ливана, сообщила во вторник армейская пресс-служба. "Некоторое время назад был опознан террорист "Хезболлах", выходивший с пусковой площадки в районе Таллуса в Ливане, откуда сегодня днем были выпущены снаряды в сторону Галилеи (север Израиля). После этого ВВС Израиля нанесли удар по радикалу", - говорится в сообщении армейской пресс-службы. Ранее во вторник сообщалось, что на севере Израиля неоднократно звучали сирены воздушной тревоги. Системы ПВО ЦАХАЛ сбили несколько снарядов, выпущенных со стороны Ливана по северным районам Израиля. Некоторые снаряды упали на открытой местности и стали причиной пожаров. Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала о порядка 80 тысячах жителей севера Израиля, которые оказались в аналогичной ситуации.

https://ria.ru/20240721/livan-1961077287.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, израиль, ливан, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году