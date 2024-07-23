https://ria.ru/20240723/kennedi-mladshij-1961347737.html

СМИ: Кеннеди-младший обсуждал с Трампом возможность поддержки его кампании

СМИ: Кеннеди-младший обсуждал с Трампом возможность поддержки его кампании - РИА Новости, 23.07.2024

СМИ: Кеннеди-младший обсуждал с Трампом возможность поддержки его кампании

Независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший обсуждал с соперником-республиканцем Дональдом Трампом возможность поддержки предвыборной кампании... РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T00:00

2024-07-23T00:00

2024-07-23T00:00

в мире

сша

дональд трамп

роберт кеннеди

выборы президента сша — 2024

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший обсуждал с соперником-республиканцем Дональдом Трампом возможность поддержки предвыборной кампании Трампа и получения должности в его администрации в сфере здравоохранения в случае победы экс-главы Белого дома на выборах, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники. "Независимый кандидат в президенты Роберт Кеннеди-младший в этом месяце провел переговоры с бывшим президентом Дональдом Трампом о поддержке его кампании и получении работы во второй администрации Трампа, где бы он курировал ряд вопросов в сфере здравоохранения и медицины", - пишет издание со ссылкой на четырех человек, знакомых с ситуацией. По словам собеседников газеты, обсуждение началось за несколько часов до покушения на Трампа 13 июля, но не увенчалось заключением соглашения, так как в окружении Трампа опасаются осложнений, которые может вызвать обещание должности в администрации в обмен на политическую поддержку. В комментарии изданию Кеннеди-младший подтвердил, что общался с Трампом, и отметил, что готов вести переговоры с любой стороной. "Я готов говорить с любым (представителем) любой политической партии, кто хочет говорить о здоровье детей и о том, как остановить эпидемию хронических заболеваний. Я очень уважаю (бывшего) президента Трампа за то, что он связался со мной. Ни один из Национального Комитета Демократической партии... не связался со мной за 18 месяцев. Вместо этого они выделили миллионы долларов, чтобы прервать мою (предвыборную) кампанию", - заявил политик. В СМИ ранее появилась неподтвержденная информация о том, что Кеннеди-младший, который вышел из Демократической партии, якобы обсуждает возможность поддержки кандидатуры Трампа. Следующие выборы президента США пройдут 5 ноября.

https://ria.ru/20240714/tramp-1959504842.html

https://ria.ru/20240722/tramp-1961325486.html

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в мире, сша, дональд трамп, роберт кеннеди, выборы президента сша — 2024