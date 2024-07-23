https://ria.ru/20240723/izobreteniya-1961510388.html

В ОЭЗ "Технополис Москва" создаются изобретения в передовых лабораториях

В ОЭЗ "Технополис Москва" создаются изобретения в передовых лабораториях - РИА Новости, 23.07.2024

В ОЭЗ "Технополис Москва" создаются изобретения в передовых лабораториях

Около 70 различных инноваций зарегистрировано резидентами ОЭЗ "Технополис Москва" в 2023 году, новые технологии создаются в самых передовых лабораториях,... РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T16:20

2024-07-23T16:20

2024-07-23T16:22

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

сергей собянин

высшая школа экономики (вшэ)

анатолий гарбузов

московский физико-технический институт

мади

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МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Около 70 различных инноваций зарегистрировано резидентами ОЭЗ "Технополис Москва" в 2023 году, новые технологии создаются в самых передовых лабораториях, которыми оснащены высокотехнологичные производства, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.Ранее столичный градоначальник Сергей Собянин писал в своем Telegram-канале, что развивать научно-технический потенциал столицы также помогают и промышленные парки."На базе резидента "Зеленоградского нанотехнологического центра", который выпускает изделия микроэлектроники и микросистемной техники, открыт один из самых больших центров интегральной фотоники. На сегодня он укомплектован тридцатью единицами измерительного оборудования последнего поколения, специально спроектированного под производственные задачи предприятия. В проект было инвестировано свыше 300 миллионов рублей собственных средств компании", – приводит слова Гарбузова пресс-служба ДИПП.Он добавил, что фотонные технологии являются электроникой будущего, которая обеспечит иное качество жизни людей. Данная молодая перспективная отрасль хай-тека в мире только развивается, поэтому важно занять в ней лидерские позиции.В Центре компании "ЗНТЦ" работают ведущие российские специалисты в области фотоники. Ранее в России их практические не готовили. Здесь работают выпускники МГУ, ВШЭ, МИЭТ, МФТИ, МАДИ, МИФИ. Главный проект, разрабатываемый на данный момент на базе Центра. – серийный выпуск первого в РФ мультиплексора. Это телекоммуникационное устройство, которое обеспечивает высокую производительность оптоволоконной связи. Российский мультиплексор создан резидентом на собственной компонентной базе, в том числе фотонных интегральных схемах. Производственные мощности позволят выпускать до 5 тысяч фотонных устройств каждый год.В мае 2024 года производственная лаборатория другого резидента – компании "ГЦМО ЭМС" получила аккредитацию на испытания авионики и авиационной техники. Лаборатория проводит испытания электронных устройств и аппаратуры на электромагнитную совместимость. Теперь в ОЭЗ Москвы может тестироваться бортовая аппаратура гражданских самолетов.Другой резидент ОЭЗ Москвы – лаборатория компании "Микрон" - RFID. Она занимается разработкой и тестированием радиочастотных меток, на которые записывается уникальная информация о носителе. Более 200 различных RFID-решений было создано за 15 лет работы в лаборатории для маркировки различных изделий, это касается и радиоэлектронной продукции, и объектов городской среды.По словам генерального директора ОЭЗ "Технополис Москва" Геннадия Дегтева, научно-исследовательские центры создаются и новыми резидентами ОЭЗ столицы. Например, компания "Моторика", получившая статус резидента в конце 2023 года, в июне 2024 года подписала соглашение с Федеральным центром мозга и нейротехнологий ФМБА России о создании Центра кибернетической медицины и нейропротезирования.Основными задачами Центра кибернетической медицины станут разработка и внедрение отечественных нейростимуляторов, технологий нейропротезирования с применением интерфейсов мозг-компьютер, бионических протезов.

https://ria.ru/20240723/sobyanin-1961384501.html

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москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, сергей собянин, высшая школа экономики (вшэ), анатолий гарбузов, московский физико-технический институт, мади