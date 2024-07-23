https://ria.ru/20240723/burjatija-1961437273.html

В Закаменском районе Бурятии ввели режим ЧС

В Закаменском районе Бурятии ввели режим ЧС - РИА Новости, 23.07.2024

В Закаменском районе Бурятии ввели режим ЧС

Режим чрезвычайной ситуации введен в Закаменском районе Бурятии, где из-за паводков отрезанными оказались три села, сообщили РИА Новости в администрации района. РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T13:01

2024-07-23T13:01

2024-07-23T13:25

происшествия

закаменский район

монголия

закаменск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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УЛАН-УДЭ, 23 июл – РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации введен в Закаменском районе Бурятии, где из-за паводков отрезанными оказались три села, сообщили РИА Новости в администрации района. Из-за выхода из берегов реки Цакирка в Закаменском районе Бурятии отрезанными оказались села Далахай, Утата и Санага. Глава района Сергей Гонжитов сообщал, что на автодороге ведутся восстановительные работы. "Объявлен режим ЧС. Глава района ситуацию держит на контроле", - сказал представитель администрации района. Он отметил, что подъем воды продолжается на участках дороги в Енгорбое по направлению Хужир-Дутулур и в Нурте в сторону государственной границы с Монголией. По словам представителя администрации, участки дамбы размыло в Санаге и Закаменске. Нарушено условие жизнедеятельности более 2,2 тысячи человек, запас продуктов и товаров первой необходимости у людей есть на четыре дня. На месте создан оперштаб. Также в данном направлении перекрыто движение транспорта на двух участках региональной дороги Гусиноозерск - Петропавловка - Закаменск - граница с Монголией из-за выхода из берегов реки Джида. В Джидинском районе выход воды произошел на 159-161-м километрах. В Закаменском - на 293-м километре. В региональном главке МЧС призвали водителей воздержаться от поездок по этому направлению. Как уточнили в гидрометцентре Бурятии, до четверга в республике прогнозируются сильные дожди, грозы, местами ливни и град. Из-за непогоды на реках южных, центральных, юго-западных районов возможен подъем уровней воды с выходом на пойму и образование селевых потоков. На реке Цакирка в районе села Санага выход воды на пойму составляет 44 сантиметра, на реке Джида у села Хамней - 195 сантиметров, а на Иркут у села Тунка - 128 сантиметров, заключило ведомство.

https://ria.ru/20240721/chs-1961060909.html

https://ria.ru/20240415/buryatiya-1940052326.html

закаменский район

монголия

закаменск

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происшествия, закаменский район, монголия, закаменск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)