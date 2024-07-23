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В Закаменском районе Бурятии ввели режим ЧС - РИА Новости, 23.07.2024
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13:01 23.07.2024 (обновлено: 13:25 23.07.2024)
https://ria.ru/20240723/burjatija-1961437273.html
В Закаменском районе Бурятии ввели режим ЧС
В Закаменском районе Бурятии ввели режим ЧС - РИА Новости, 23.07.2024
В Закаменском районе Бурятии ввели режим ЧС
Режим чрезвычайной ситуации введен в Закаменском районе Бурятии, где из-за паводков отрезанными оказались три села, сообщили РИА Новости в администрации района. РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T13:01
2024-07-23T13:25
происшествия
закаменский район
монголия
закаменск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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УЛАН-УДЭ, 23 июл – РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации введен в Закаменском районе Бурятии, где из-за паводков отрезанными оказались три села, сообщили РИА Новости в администрации района. Из-за выхода из берегов реки Цакирка в Закаменском районе Бурятии отрезанными оказались села Далахай, Утата и Санага. Глава района Сергей Гонжитов сообщал, что на автодороге ведутся восстановительные работы. "Объявлен режим ЧС. Глава района ситуацию держит на контроле", - сказал представитель администрации района. Он отметил, что подъем воды продолжается на участках дороги в Енгорбое по направлению Хужир-Дутулур и в Нурте в сторону государственной границы с Монголией. По словам представителя администрации, участки дамбы размыло в Санаге и Закаменске. Нарушено условие жизнедеятельности более 2,2 тысячи человек, запас продуктов и товаров первой необходимости у людей есть на четыре дня. На месте создан оперштаб. Также в данном направлении перекрыто движение транспорта на двух участках региональной дороги Гусиноозерск - Петропавловка - Закаменск - граница с Монголией из-за выхода из берегов реки Джида. В Джидинском районе выход воды произошел на 159-161-м километрах. В Закаменском - на 293-м километре. В региональном главке МЧС призвали водителей воздержаться от поездок по этому направлению. Как уточнили в гидрометцентре Бурятии, до четверга в республике прогнозируются сильные дожди, грозы, местами ливни и град. Из-за непогоды на реках южных, центральных, юго-западных районов возможен подъем уровней воды с выходом на пойму и образование селевых потоков. На реке Цакирка в районе села Санага выход воды на пойму составляет 44 сантиметра, на реке Джида у села Хамней - 195 сантиметров, а на Иркут у села Тунка - 128 сантиметров, заключило ведомство.
https://ria.ru/20240721/chs-1961060909.html
https://ria.ru/20240415/buryatiya-1940052326.html
закаменский район
монголия
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происшествия, закаменский район, монголия, закаменск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Закаменский район, Монголия, Закаменск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Закаменском районе Бурятии ввели режим ЧС

Режим ЧС ввели в районе Бурятии, где из-за паводков отрезаны три села

© Фото : Сергей Гонжитов/ВКонтактеПоследствия паводка в селе Санага в Закаменском районе Бурятии. 22 июля 2024
Последствия паводка в селе Санага в Закаменском районе Бурятии. 22 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© Фото : Сергей Гонжитов/ВКонтакте
Последствия паводка в селе Санага в Закаменском районе Бурятии. 22 июля 2024
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УЛАН-УДЭ, 23 июл – РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации введен в Закаменском районе Бурятии, где из-за паводков отрезанными оказались три села, сообщили РИА Новости в администрации района.
Из-за выхода из берегов реки Цакирка в Закаменском районе Бурятии отрезанными оказались села Далахай, Утата и Санага. Глава района Сергей Гонжитов сообщал, что на автодороге ведутся восстановительные работы.
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21 июля, 17:35
"Объявлен режим ЧС. Глава района ситуацию держит на контроле", - сказал представитель администрации района.
Он отметил, что подъем воды продолжается на участках дороги в Енгорбое по направлению Хужир-Дутулур и в Нурте в сторону государственной границы с Монголией.
По словам представителя администрации, участки дамбы размыло в Санаге и Закаменске. Нарушено условие жизнедеятельности более 2,2 тысячи человек, запас продуктов и товаров первой необходимости у людей есть на четыре дня. На месте создан оперштаб.
Также в данном направлении перекрыто движение транспорта на двух участках региональной дороги Гусиноозерск - Петропавловка - Закаменск - граница с Монголией из-за выхода из берегов реки Джида. В Джидинском районе выход воды произошел на 159-161-м километрах. В Закаменском - на 293-м километре. В региональном главке МЧС призвали водителей воздержаться от поездок по этому направлению.
Как уточнили в гидрометцентре Бурятии, до четверга в республике прогнозируются сильные дожди, грозы, местами ливни и град. Из-за непогоды на реках южных, центральных, юго-западных районов возможен подъем уровней воды с выходом на пойму и образование селевых потоков. На реке Цакирка в районе села Санага выход воды на пойму составляет 44 сантиметра, на реке Джида у села Хамней - 195 сантиметров, а на Иркут у села Тунка - 128 сантиметров, заключило ведомство.
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15 апреля, 07:59
 
ПроисшествияЗакаменский районМонголияЗакаменскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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