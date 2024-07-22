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Житель Магадана получил 11 лет колонии за убийство охранника ТЦ - РИА Новости, 22.07.2024
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10:15 22.07.2024
https://ria.ru/20240722/ubiystvo-1961147997.html
Житель Магадана получил 11 лет колонии за убийство охранника ТЦ
Житель Магадана получил 11 лет колонии за убийство охранника ТЦ - РИА Новости, 22.07.2024
Житель Магадана получил 11 лет колонии за убийство охранника ТЦ
Суд в Магадане признал 21-летнего жителя города виновным в убийстве охранника торгового центра и приговорил его к 11 годам лишения свободы, сообщает СУ СК... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T10:15
2024-07-22T10:15
происшествия
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МАГАДАН, 22 июл - РИА Новости. Суд в Магадане признал 21-летнего жителя города виновным в убийстве охранника торгового центра и приговорил его к 11 годам лишения свободы, сообщает СУ СК России по региону. По версии следствия, 1 января 2024 года обвиняемый пил вместе с охранником в помещении пункта охраны торгового центра в Магадане. В процессе "гость" украл у охранника портмоне с деньгами. Пытаясь вернуть себе похищенное, 48-летний потерпевший обратился к матери обвиняемого, между ними возник конфликт, о чем стало известно молодому человеку. В конце января он в состоянии алкогольного и наркотического опьянения взял дома нож и приехал на работу к потерпевшему, где нанес ему не менее 18 ножевых ранений. Мужчина скончался на месте. "Приговором суда осужденному... назначено наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев. Удовлетворен гражданский иск родственника потерпевшего о взыскании материального ущерба и компенсации морального вреда", - говорится в сообщении. Уточняется, что молодого человека признали виновным в убийстве, краже и угрозе убийством.
https://ria.ru/20240722/kriminal-1961134225.html
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происшествия, магадан, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Магадан, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Житель Магадана получил 11 лет колонии за убийство охранника ТЦ

В Магадана 21-летний мужчина получил 11 лет колонии за убийство охранника ТЦ

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МАГАДАН, 22 июл - РИА Новости. Суд в Магадане признал 21-летнего жителя города виновным в убийстве охранника торгового центра и приговорил его к 11 годам лишения свободы, сообщает СУ СК России по региону.
По версии следствия, 1 января 2024 года обвиняемый пил вместе с охранником в помещении пункта охраны торгового центра в Магадане. В процессе "гость" украл у охранника портмоне с деньгами. Пытаясь вернуть себе похищенное, 48-летний потерпевший обратился к матери обвиняемого, между ними возник конфликт, о чем стало известно молодому человеку. В конце января он в состоянии алкогольного и наркотического опьянения взял дома нож и приехал на работу к потерпевшему, где нанес ему не менее 18 ножевых ранений. Мужчина скончался на месте.
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"Приговором суда осужденному... назначено наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев. Удовлетворен гражданский иск родственника потерпевшего о взыскании материального ущерба и компенсации морального вреда", - говорится в сообщении.
Уточняется, что молодого человека признали виновным в убийстве, краже и угрозе убийством.
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