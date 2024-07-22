https://ria.ru/20240722/ubiystvo-1961147997.html
Житель Магадана получил 11 лет колонии за убийство охранника ТЦ
Житель Магадана получил 11 лет колонии за убийство охранника ТЦ - РИА Новости, 22.07.2024
Житель Магадана получил 11 лет колонии за убийство охранника ТЦ
Суд в Магадане признал 21-летнего жителя города виновным в убийстве охранника торгового центра и приговорил его к 11 годам лишения свободы, сообщает СУ СК... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T10:15
2024-07-22T10:15
2024-07-22T10:15
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МАГАДАН, 22 июл - РИА Новости. Суд в Магадане признал 21-летнего жителя города виновным в убийстве охранника торгового центра и приговорил его к 11 годам лишения свободы, сообщает СУ СК России по региону. По версии следствия, 1 января 2024 года обвиняемый пил вместе с охранником в помещении пункта охраны торгового центра в Магадане. В процессе "гость" украл у охранника портмоне с деньгами. Пытаясь вернуть себе похищенное, 48-летний потерпевший обратился к матери обвиняемого, между ними возник конфликт, о чем стало известно молодому человеку. В конце января он в состоянии алкогольного и наркотического опьянения взял дома нож и приехал на работу к потерпевшему, где нанес ему не менее 18 ножевых ранений. Мужчина скончался на месте. "Приговором суда осужденному... назначено наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев. Удовлетворен гражданский иск родственника потерпевшего о взыскании материального ущерба и компенсации морального вреда", - говорится в сообщении. Уточняется, что молодого человека признали виновным в убийстве, краже и угрозе убийством.
https://ria.ru/20240722/kriminal-1961134225.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, магадан, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Магадан, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Житель Магадана получил 11 лет колонии за убийство охранника ТЦ
В Магадана 21-летний мужчина получил 11 лет колонии за убийство охранника ТЦ