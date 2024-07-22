https://ria.ru/20240722/ubiystvo-1961147997.html

Житель Магадана получил 11 лет колонии за убийство охранника ТЦ

Житель Магадана получил 11 лет колонии за убийство охранника ТЦ - РИА Новости, 22.07.2024

Житель Магадана получил 11 лет колонии за убийство охранника ТЦ

Суд в Магадане признал 21-летнего жителя города виновным в убийстве охранника торгового центра и приговорил его к 11 годам лишения свободы, сообщает СУ СК... РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T10:15

2024-07-22T10:15

2024-07-22T10:15

происшествия

магадан

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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МАГАДАН, 22 июл - РИА Новости. Суд в Магадане признал 21-летнего жителя города виновным в убийстве охранника торгового центра и приговорил его к 11 годам лишения свободы, сообщает СУ СК России по региону. По версии следствия, 1 января 2024 года обвиняемый пил вместе с охранником в помещении пункта охраны торгового центра в Магадане. В процессе "гость" украл у охранника портмоне с деньгами. Пытаясь вернуть себе похищенное, 48-летний потерпевший обратился к матери обвиняемого, между ними возник конфликт, о чем стало известно молодому человеку. В конце января он в состоянии алкогольного и наркотического опьянения взял дома нож и приехал на работу к потерпевшему, где нанес ему не менее 18 ножевых ранений. Мужчина скончался на месте. "Приговором суда осужденному... назначено наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев. Удовлетворен гражданский иск родственника потерпевшего о взыскании материального ущерба и компенсации морального вреда", - говорится в сообщении. Уточняется, что молодого человека признали виновным в убийстве, краже и угрозе убийством.

https://ria.ru/20240722/kriminal-1961134225.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, магадан, россия, следственный комитет россии (ск рф)