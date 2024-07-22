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В Туапсе обломки беспилотников повредили инфраструктуру НПЗ - РИА Новости, 22.07.2024
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07:32 22.07.2024 (обновлено: 07:38 22.07.2024)
https://ria.ru/20240722/tuapse-1961124344.html
В Туапсе обломки беспилотников повредили инфраструктуру НПЗ
В Туапсе обломки беспилотников повредили инфраструктуру НПЗ - РИА Новости, 22.07.2024
В Туапсе обломки беспилотников повредили инфраструктуру НПЗ
Инфраструктура нефтеперерабатывающего завода в Туапсе повреждена в результате падения обломков БПЛА, специалисты ликвидируют возгорание на площади 50 квадратных РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T07:32
2024-07-22T07:38
специальная военная операция на украине
туапсе
происшествия
россия
краснодарский край
туапсинский район
сергей бойко
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Инфраструктура нефтеперерабатывающего завода в Туапсе повреждена в результате падения обломков БПЛА, специалисты ликвидируют возгорание на площади 50 квадратных метров, сообщается в Telegram-канале оперативного штаба Краснодарского края.Накануне глава Туапсинского района Кубани Сергей Бойко сообщал, что ПВО поразила восемь БПЛА в районе Туапсе."Рано утром 22 июля киевский режим предпринял ещё одну попытку атаковать с помощью БПЛА гражданскую инфраструктуру Туапсе. По информации МЧС Краснодарского края, в результате падения обломков БПЛА была повреждена инфраструктура НПЗ в Туапсе.... По предварительной информации, пострадавших нет", - говорится в сообщении.Специалисты ликвидируют возгорание на площади 50 квадратных метров. На месте работают более 90 человек и 31 единица техники. Пожар локализован, открытое горение ликвидировано.
https://ria.ru/20240722/obstrely-1961122497.html
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туапсе
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туапсе, происшествия, россия, краснодарский край, туапсинский район, сергей бойко, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Туапсе, Происшествия, Россия, Краснодарский край, Туапсинский район, Сергей Бойко, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Туапсе обломки беспилотников повредили инфраструктуру НПЗ

Оперштаб: в Туапсе обломки беспилотников повредили инфраструктуру НПЗ

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны МЧС РФ
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Инфраструктура нефтеперерабатывающего завода в Туапсе повреждена в результате падения обломков БПЛА, специалисты ликвидируют возгорание на площади 50 квадратных метров, сообщается в Telegram-канале оперативного штаба Краснодарского края.
Накануне глава Туапсинского района Кубани Сергей Бойко сообщал, что ПВО поразила восемь БПЛА в районе Туапсе.
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"Рано утром 22 июля киевский режим предпринял ещё одну попытку атаковать с помощью БПЛА гражданскую инфраструктуру Туапсе. По информации МЧС Краснодарского края, в результате падения обломков БПЛА была повреждена инфраструктура НПЗ в Туапсе.... По предварительной информации, пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Специалисты ликвидируют возгорание на площади 50 квадратных метров. На месте работают более 90 человек и 31 единица техники. Пожар локализован, открытое горение ликвидировано.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеТуапсеПроисшествияРоссияКраснодарский крайТуапсинский районСергей БойкоМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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