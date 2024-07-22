https://ria.ru/20240722/tuapse-1961124344.html

В Туапсе обломки беспилотников повредили инфраструктуру НПЗ

В Туапсе обломки беспилотников повредили инфраструктуру НПЗ - РИА Новости, 22.07.2024

В Туапсе обломки беспилотников повредили инфраструктуру НПЗ

Инфраструктура нефтеперерабатывающего завода в Туапсе повреждена в результате падения обломков БПЛА, специалисты ликвидируют возгорание на площади 50 квадратных РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T07:32

2024-07-22T07:32

2024-07-22T07:38

специальная военная операция на украине

туапсе

происшествия

россия

краснодарский край

туапсинский район

сергей бойко

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Инфраструктура нефтеперерабатывающего завода в Туапсе повреждена в результате падения обломков БПЛА, специалисты ликвидируют возгорание на площади 50 квадратных метров, сообщается в Telegram-канале оперативного штаба Краснодарского края.Накануне глава Туапсинского района Кубани Сергей Бойко сообщал, что ПВО поразила восемь БПЛА в районе Туапсе."Рано утром 22 июля киевский режим предпринял ещё одну попытку атаковать с помощью БПЛА гражданскую инфраструктуру Туапсе. По информации МЧС Краснодарского края, в результате падения обломков БПЛА была повреждена инфраструктура НПЗ в Туапсе.... По предварительной информации, пострадавших нет", - говорится в сообщении.Специалисты ликвидируют возгорание на площади 50 квадратных метров. На месте работают более 90 человек и 31 единица техники. Пожар локализован, открытое горение ликвидировано.

https://ria.ru/20240722/obstrely-1961122497.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия

краснодарский край

туапсинский район

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