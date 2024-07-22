https://ria.ru/20240722/proizvoditeli-1961222309.html
Производители продуктов питания расширяют ассортимент при поддержке Москвы
Производители продуктов питания расширяют ассортимент при поддержке Москвы - РИА Новости, 22.07.2024
Производители продуктов питания расширяют ассортимент при поддержке Москвы
Власти столицы занимаются активной поддержкой предприятий, которые выпускают важную для жизни продукцию: продукты питания, одежду, средства гигиены и многое... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T14:30
2024-07-22T14:30
2024-07-22T14:30
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
сергей собянин
максим ликсутов
анатолий гарбузов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/16/1961219645_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_662136da03209c699ffdee70308a395c.jpg
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Власти столицы занимаются активной поддержкой предприятий, которые выпускают важную для жизни продукцию: продукты питания, одежду, средства гигиены и многое другое, за счет чего они могут приобрести новые линии и расширить ассортимент продукции, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.По его словам, благодаря Московскому фонду поддержки промышленности и предпринимательства (МФППиП) в 2023-2024 годах городские предприятия пищевой промышленности привлекли порядка 24 миллиардов рублей.Мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщил, что городские промпредприятия привлекли больше 150 миллиардов рублей благодаря Московскому фонду поддержки промышленности и предпринимательства."Город активно содействует развитию производства в столице по поручению мэра Сергея Собянина. Так, благодаря Московскому фонду поддержки промышленности и предпринимательства с начала 2023 года и за 6 месяцев 2024-го предприятия пищепрома привлекли около 24 млрд рублей", — приводит слова Ликсутова пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы.Он добавил, что эти средства были направлены на покупку оборудования, постройку новых производств, расширение экспортных направлений. Это, в свою очередь, способствует росту объемов выпуска продукции.Отмечается, что благодаря выделенным средствам московские производители увеличивают выпуск продукции, а также развивают экспортные направления, закупают новое оборудование. Эта мера помогает в развитии технологической независимости и выполнении задач по импортозамещению."Московский фонд поддержки промышленности работает в столице уже более 12 лет. Благодаря финансовой помощи от него производители станков, микроэлектроники, приборов, оборудования создавали современные роботизированные линии, строили новые заводы и внедряли новые технологии. Так, за последние полтора года 17 столичных пищевых предприятий получили поддержку и мощный импульс к развитию", — сказал министр правительства Москвы, глава департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.Фонд поддерживает компании, которые занимаются производством высокотехнологичной продукции, выпуском товаров первой необходимости и разработкой уникальных технологий. К примеру, по итогам последних 1,5 лет пищевые предприятия смогли привлечь льготные инвестиционные кредиты, а Москва в свою очередь компенсировала часть суммы.По словам гендиректора МФППиП Андрея Попова, Фонд оказывает поддержку компаниям разной величины и направленности. Предприятия обращаются после получения кредита, а Фонд снижает финнагрузку, компенсируя часть средств под 3% годовых на срок до 3 лет и на сумму до 3 миллиардов рублей.Так, например, благодаря Фонду московская компания "ПК "ЭЛИТГРУПП ИНВЕСТ" строит в городе завод по производству мясных консервов площадью 40 тысяч "квадратов". Для реализации проекта власти столицы компенсировали часть средств и предприятие привлекло кредит более чем на 3 миллиарда рублей.Также предприятие "ТУАН" привлекло 3 миллиарда рублей на реализацию масштабного инвестиционного проекта по созданию производственного комплекса пищевой промышленности. Производитель выпускает кулинарной и кондитерской продукции для одной из самых крупных сетей ресторанов.В ДИПП напомнили, что по поручению мэра Москвы в столице реализуется комплекс мер, направленных на повышение инвестпривлекательности Москвы для отечественных промышленников и развитие производства. В городе созданы комфортные условия для развития малых, средних и крупных предприятий. Московские предприниматели могут воспользоваться более чем 20 системными мерами поддержки города, например, целевыми займами и субсидиями. Разработан также ряд антикризисных инструментов.Москва является городом с развитым производством. Здесь работает свыше 4,2 тысячи промкомпаний, на которых трудятся 725 тысяч работников. Каждый год открывается 40-50 средних и крупных предприятий, а также порядка ста малых. Они производят разнообразные товары, активно внедряют инновации и увеличивают объемы выпуска продукции.
https://ria.ru/20240701/eksport-1956579443.html
https://ria.ru/20240715/moskva-1959713800.html
https://ria.ru/20240712/moskva-1959181493.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/16/1961219645_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e8fe52aff959894a135eedbbd335f57f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, сергей собянин, максим ликсутов , анатолий гарбузов
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Сергей Собянин, Максим Ликсутов , Анатолий Гарбузов
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Власти столицы занимаются активной поддержкой предприятий, которые выпускают важную для жизни продукцию: продукты питания, одежду, средства гигиены и многое другое, за счет чего они могут приобрести новые линии и расширить ассортимент продукции, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
По его словам, благодаря Московскому фонду поддержки промышленности и предпринимательства (МФППиП) в 2023-2024 годах городские предприятия пищевой промышленности привлекли порядка 24 миллиардов рублей.
Мэр Москвы Сергей Собянин
ранее сообщил, что городские промпредприятия привлекли больше 150 миллиардов рублей благодаря Московскому фонду поддержки промышленности и предпринимательства.
«
"Город активно содействует развитию производства в столице по поручению мэра Сергея Собянина. Так, благодаря Московскому фонду поддержки промышленности и предпринимательства с начала 2023 года и за 6 месяцев 2024-го предприятия пищепрома привлекли около 24 млрд рублей", — приводит слова Ликсутова пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы.
Он добавил, что эти средства были направлены на покупку оборудования, постройку новых производств, расширение экспортных направлений. Это, в свою очередь, способствует росту объемов выпуска продукции.
Отмечается, что благодаря выделенным средствам московские производители увеличивают выпуск продукции, а также развивают экспортные направления, закупают новое оборудование. Эта мера помогает в развитии технологической независимости и выполнении задач по импортозамещению.
"Московский фонд поддержки промышленности работает в столице уже более 12 лет. Благодаря финансовой помощи от него производители станков, микроэлектроники, приборов, оборудования создавали современные роботизированные линии, строили новые заводы и внедряли новые технологии. Так, за последние полтора года 17 столичных пищевых предприятий получили поддержку и мощный импульс к развитию", — сказал министр правительства Москвы, глава департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов
.
Фонд поддерживает компании, которые занимаются производством высокотехнологичной продукции, выпуском товаров первой необходимости и разработкой уникальных технологий. К примеру, по итогам последних 1,5 лет пищевые предприятия смогли привлечь льготные инвестиционные кредиты, а Москва в свою очередь компенсировала часть суммы.
По словам гендиректора МФППиП Андрея Попова, Фонд оказывает поддержку компаниям разной величины и направленности. Предприятия обращаются после получения кредита, а Фонд снижает финнагрузку, компенсируя часть средств под 3% годовых на срок до 3 лет и на сумму до 3 миллиардов рублей.
Так, например, благодаря Фонду московская компания "ПК "ЭЛИТГРУПП ИНВЕСТ" строит в городе завод по производству мясных консервов площадью 40 тысяч "квадратов". Для реализации проекта власти столицы компенсировали часть средств и предприятие привлекло кредит более чем на 3 миллиарда рублей.
Также предприятие "ТУАН" привлекло 3 миллиарда рублей на реализацию масштабного инвестиционного проекта по созданию производственного комплекса пищевой промышленности. Производитель выпускает кулинарной и кондитерской продукции для одной из самых крупных сетей ресторанов.
В ДИПП напомнили, что по поручению мэра Москвы в столице реализуется комплекс мер, направленных на повышение инвестпривлекательности Москвы для отечественных промышленников и развитие производства. В городе созданы комфортные условия для развития малых, средних и крупных предприятий. Московские предприниматели могут воспользоваться более чем 20 системными мерами поддержки города, например, целевыми займами и субсидиями. Разработан также ряд антикризисных инструментов.
Москва является городом с развитым производством. Здесь работает свыше 4,2 тысячи промкомпаний, на которых трудятся 725 тысяч работников. Каждый год открывается 40-50 средних и крупных предприятий, а также порядка ста малых. Они производят разнообразные товары, активно внедряют инновации и увеличивают объемы выпуска продукции.