https://ria.ru/20240722/proizvoditeli-1961222309.html

Производители продуктов питания расширяют ассортимент при поддержке Москвы

Производители продуктов питания расширяют ассортимент при поддержке Москвы - РИА Новости, 22.07.2024

Производители продуктов питания расширяют ассортимент при поддержке Москвы

Власти столицы занимаются активной поддержкой предприятий, которые выпускают важную для жизни продукцию: продукты питания, одежду, средства гигиены и многое... РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T14:30

2024-07-22T14:30

2024-07-22T14:30

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

сергей собянин

максим ликсутов

анатолий гарбузов

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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Власти столицы занимаются активной поддержкой предприятий, которые выпускают важную для жизни продукцию: продукты питания, одежду, средства гигиены и многое другое, за счет чего они могут приобрести новые линии и расширить ассортимент продукции, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.По его словам, благодаря Московскому фонду поддержки промышленности и предпринимательства (МФППиП) в 2023-2024 годах городские предприятия пищевой промышленности привлекли порядка 24 миллиардов рублей.Мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщил, что городские промпредприятия привлекли больше 150 миллиардов рублей благодаря Московскому фонду поддержки промышленности и предпринимательства."Город активно содействует развитию производства в столице по поручению мэра Сергея Собянина. Так, благодаря Московскому фонду поддержки промышленности и предпринимательства с начала 2023 года и за 6 месяцев 2024-го предприятия пищепрома привлекли около 24 млрд рублей", — приводит слова Ликсутова пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы.Он добавил, что эти средства были направлены на покупку оборудования, постройку новых производств, расширение экспортных направлений. Это, в свою очередь, способствует росту объемов выпуска продукции.Отмечается, что благодаря выделенным средствам московские производители увеличивают выпуск продукции, а также развивают экспортные направления, закупают новое оборудование. Эта мера помогает в развитии технологической независимости и выполнении задач по импортозамещению."Московский фонд поддержки промышленности работает в столице уже более 12 лет. Благодаря финансовой помощи от него производители станков, микроэлектроники, приборов, оборудования создавали современные роботизированные линии, строили новые заводы и внедряли новые технологии. Так, за последние полтора года 17 столичных пищевых предприятий получили поддержку и мощный импульс к развитию", — сказал министр правительства Москвы, глава департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.Фонд поддерживает компании, которые занимаются производством высокотехнологичной продукции, выпуском товаров первой необходимости и разработкой уникальных технологий. К примеру, по итогам последних 1,5 лет пищевые предприятия смогли привлечь льготные инвестиционные кредиты, а Москва в свою очередь компенсировала часть суммы.По словам гендиректора МФППиП Андрея Попова, Фонд оказывает поддержку компаниям разной величины и направленности. Предприятия обращаются после получения кредита, а Фонд снижает финнагрузку, компенсируя часть средств под 3% годовых на срок до 3 лет и на сумму до 3 миллиардов рублей.Так, например, благодаря Фонду московская компания "ПК "ЭЛИТГРУПП ИНВЕСТ" строит в городе завод по производству мясных консервов площадью 40 тысяч "квадратов". Для реализации проекта власти столицы компенсировали часть средств и предприятие привлекло кредит более чем на 3 миллиарда рублей.Также предприятие "ТУАН" привлекло 3 миллиарда рублей на реализацию масштабного инвестиционного проекта по созданию производственного комплекса пищевой промышленности. Производитель выпускает кулинарной и кондитерской продукции для одной из самых крупных сетей ресторанов.В ДИПП напомнили, что по поручению мэра Москвы в столице реализуется комплекс мер, направленных на повышение инвестпривлекательности Москвы для отечественных промышленников и развитие производства. В городе созданы комфортные условия для развития малых, средних и крупных предприятий. Московские предприниматели могут воспользоваться более чем 20 системными мерами поддержки города, например, целевыми займами и субсидиями. Разработан также ряд антикризисных инструментов.Москва является городом с развитым производством. Здесь работает свыше 4,2 тысячи промкомпаний, на которых трудятся 725 тысяч работников. Каждый год открывается 40-50 средних и крупных предприятий, а также порядка ста малых. Они производят разнообразные товары, активно внедряют инновации и увеличивают объемы выпуска продукции.

https://ria.ru/20240701/eksport-1956579443.html

https://ria.ru/20240715/moskva-1959713800.html

https://ria.ru/20240712/moskva-1959181493.html

москва

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

москва, сергей собянин, максим ликсутов , анатолий гарбузов