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Пожар в Дивноморском не угрожает виноградникам, заявили в МЧС - РИА Новости, 22.07.2024
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19:26 22.07.2024 (обновлено: 19:41 22.07.2024)
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Пожар в Дивноморском не угрожает виноградникам, заявили в МЧС
Пожар в Дивноморском не угрожает виноградникам, заявили в МЧС - РИА Новости, 22.07.2024
Пожар в Дивноморском не угрожает виноградникам, заявили в МЧС
Ближайшие виноградники находятся примерно в 500 метрах от пожара в селе Дивноморское под Геленджиком, им ничего не грозит, сообщили РИА Новости в краевом ГУМЧС. РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T19:26
2024-07-22T19:41
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
геленджик
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КРАСНОДАР, 22 июл - РИА Новости. Ближайшие виноградники находятся примерно в 500 метрах от пожара в селе Дивноморское под Геленджиком, им ничего не грозит, сообщили РИА Новости в краевом ГУМЧС.Ранее в ведомстве информировали о возгорании травы в селе Дивноморское. Спасатели локализовали пожар на площади 100 квадратных метров."Ближайшие виноградники находятся примерно в 500 метрах от пожара в селе Дивноморское, им ничего не грозит", - сообщили в ведомстве.
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), геленджик
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Геленджик
Пожар в Дивноморском не угрожает виноградникам, заявили в МЧС

Виноградники находятся в 0,5 км от пожара в Дивноморском, им ничего не грозит

© ГУМЧС России по Приморскому краюТушение пожара сухой травы
Тушение пожара сухой травы - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© ГУМЧС России по Приморскому краю
Тушение пожара сухой травы . Архивное фото
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КРАСНОДАР, 22 июл - РИА Новости. Ближайшие виноградники находятся примерно в 500 метрах от пожара в селе Дивноморское под Геленджиком, им ничего не грозит, сообщили РИА Новости в краевом ГУМЧС.
Ранее в ведомстве информировали о возгорании травы в селе Дивноморское. Спасатели локализовали пожар на площади 100 квадратных метров.
«
"Ближайшие виноградники находятся примерно в 500 метрах от пожара в селе Дивноморское, им ничего не грозит", - сообщили в ведомстве.
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ПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Геленджик
 
 
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