https://ria.ru/20240722/pozhar-1961314027.html

Пожар в Дивноморском не угрожает виноградникам, заявили в МЧС

Пожар в Дивноморском не угрожает виноградникам, заявили в МЧС - РИА Новости, 22.07.2024

Пожар в Дивноморском не угрожает виноградникам, заявили в МЧС

Ближайшие виноградники находятся примерно в 500 метрах от пожара в селе Дивноморское под Геленджиком, им ничего не грозит, сообщили РИА Новости в краевом ГУМЧС. РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T19:26

2024-07-22T19:26

2024-07-22T19:41

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

геленджик

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КРАСНОДАР, 22 июл - РИА Новости. Ближайшие виноградники находятся примерно в 500 метрах от пожара в селе Дивноморское под Геленджиком, им ничего не грозит, сообщили РИА Новости в краевом ГУМЧС.Ранее в ведомстве информировали о возгорании травы в селе Дивноморское. Спасатели локализовали пожар на площади 100 квадратных метров."Ближайшие виноградники находятся примерно в 500 метрах от пожара в селе Дивноморское, им ничего не грозит", - сообщили в ведомстве.

геленджик

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2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), геленджик