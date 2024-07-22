Инфраструктуру трех крупных парков обновят в ТиНАО Москвы
Отдыхающие в парке "Красная Пахра". Архивное фото
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Инфраструктуру трех крупных парков, расположенных в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО), обновят, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
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"Доступность озелененных территорий для жителей мегаполиса является одной из важных составляющих комфортной городской среды... В этом году приведем в порядок спортивный парк "Красная Пахра" в Краснопахорском районе, фестивально-прогулочный парк "Сосны" в районе Бекасово и прогулочный парк "Ручеек" в районе Внуково. Все они были благоустроены в 2013 году, но за прошедшее время их досуговая инфраструктура устарела", - рассказал Бирюков.
Заммэра подчеркнул, что парк "Красная Пахра" появился на месте бывшего пустыря, где обустроили футбольное поле, волейбольную площадку, теннисный корт, шахматные столы, зону для воркаута и пляж.
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"В этом парке заменим спортивное и игровое оборудование на современное, установим новые лавочки, обновим покрытия площадок и прогулочных дорожек, мангальные зоны на берегу реки Пахры. В парке "Сосны" изменим текущую планировку территории и функционал площадок, приведем в порядок досуговые зоны, прогулочные дорожки и настилы у водоемов", - отметил Бирюков.
В парке "Ручеек" оснастят детскую зону на берегу пруда современным игровым оборудованием. В спортивной зоне поставят тренажеры, комплексы с турниками, кольцами и брусьями, столы для настольного тенниса. В еще одной спортивной зоне напротив "Снегирь Арены" обновят покрытия и ограждения полей для волейбола и футбола и многофункциональные площадки.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что в прошлом году в ТиНАО обновили Боровский парк в районе Внуково. В 2022 году обустроили четыре парка - "Редут 1812 года" в Краснопахорском районе, "Марьинский ручей" в Филимонковском районе, "Природный" парк в районе Троицк и детский парк в районе Вороново.