https://ria.ru/20240722/parki-1961224498.html

Инфраструктуру трех крупных парков обновят в ТиНАО Москвы

Инфраструктуру трех крупных парков обновят в ТиНАО Москвы - РИА Новости, 22.07.2024

Инфраструктуру трех крупных парков обновят в ТиНАО Москвы

Инфраструктуру трех крупных парков, расположенных в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО), обновят, сообщил журналистам заместитель мэра... РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T14:29

2024-07-22T14:29

2024-07-22T14:29

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общество

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тинао

новомосковский административный округ

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петр бирюков

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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Инфраструктуру трех крупных парков, расположенных в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО), обновят, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Доступность озелененных территорий для жителей мегаполиса является одной из важных составляющих комфортной городской среды... В этом году приведем в порядок спортивный парк "Красная Пахра" в Краснопахорском районе, фестивально-прогулочный парк "Сосны" в районе Бекасово и прогулочный парк "Ручеек" в районе Внуково. Все они были благоустроены в 2013 году, но за прошедшее время их досуговая инфраструктура устарела", - рассказал Бирюков. Заммэра подчеркнул, что парк "Красная Пахра" появился на месте бывшего пустыря, где обустроили футбольное поле, волейбольную площадку, теннисный корт, шахматные столы, зону для воркаута и пляж. "В этом парке заменим спортивное и игровое оборудование на современное, установим новые лавочки, обновим покрытия площадок и прогулочных дорожек, мангальные зоны на берегу реки Пахры. В парке "Сосны" изменим текущую планировку территории и функционал площадок, приведем в порядок досуговые зоны, прогулочные дорожки и настилы у водоемов", - отметил Бирюков. В парке "Ручеек" оснастят детскую зону на берегу пруда современным игровым оборудованием. В спортивной зоне поставят тренажеры, комплексы с турниками, кольцами и брусьями, столы для настольного тенниса. В еще одной спортивной зоне напротив "Снегирь Арены" обновят покрытия и ограждения полей для волейбола и футбола и многофункциональные площадки. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что в прошлом году в ТиНАО обновили Боровский парк в районе Внуково. В 2022 году обустроили четыре парка - "Редут 1812 года" в Краснопахорском районе, "Марьинский ручей" в Филимонковском районе, "Природный" парк в районе Троицк и детский парк в районе Вороново.

https://ria.ru/20240302/blagoustroystvo-1930669883.html

https://ria.ru/20240417/moskva-1940537393.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

общество, городское хозяйство москвы, тинао, новомосковский административный округ, москва, петр бирюков