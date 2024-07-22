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В Молдавии призвали выстраивать политику без оглядки на США - РИА Новости, 22.07.2024
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20:19 22.07.2024
https://ria.ru/20240722/moldaviya-1961323524.html
В Молдавии призвали выстраивать политику без оглядки на США
В Молдавии призвали выстраивать политику без оглядки на США - РИА Новости, 22.07.2024
В Молдавии призвали выстраивать политику без оглядки на США
Молдавия должна сосредоточиться на собственных интересах без оглядки на смену политических лидеров в США, заявил РИА Новости депутат молдавского оппозиционного... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T20:19
2024-07-22T20:19
в мире
молдавия
сша
джо байден
майя санду
василий боля
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КИШИНЕВ, 22 июл - РИА Новости. Молдавия должна сосредоточиться на собственных интересах без оглядки на смену политических лидеров в США, заявил РИА Новости депутат молдавского оппозиционного блока "Победа" Василий Боля. Президент США Джо Байден накануне объявил, что не будет бороться за переизбрание на второй срок от Демократической партии. Глава государства заявил, что поддерживает вице-президента Камалу Харрис в качестве кандидата от партии, и призвал демократов "объединиться и победить Трампа". "Безусловно, внутриполитическая обстановка в США влияет на политику властей в Молдавии. Как бы абсурдно это ни звучало, но ни для кого не секрет, что хозяева режима ПДС (правящая партия "Действие и солидарность" - ред.) президента Майи Санду сидят в Вашингтоне в первую очередь. Хотя политическая ситуация в США оказывает влияние на политику в Молдавии, наша миссия - не обольщаться перестановкой или утратой каких-то фигур, а следовать своим путем, помогать людям решать их проблемы, добиваться суверенитета страны, построения сильной экономики, развития внутреннего рынка труда и взаимовыгодного сотрудничества с теми народами, которые нас уважают", - сказал Боля. Депутат отметил, что выход Байдена из президентской гонки в США вряд ли окажет значительное влияние на региональную ситуацию в Молдавии и Европу в целом. "Байден был лишь одной из фигур в политической игре. Основные процессы уже запущены, и интересы американского истеблишмента останутся неизменными," - заключил он. В политблок "Победа" вошли партии выступающие за вхождение Молдавии в ЕАЭС и за сотрудничество с Россией. Оппозиция с мая 2022 года проводит акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Санду, которая является неформальным лидером правящей партии ПДС, выступающей за европейскую интеграцию, отказ от нейтрального статуса и вхождение Молдавии в НАТО. Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. В российском внешнеполитическом ведомстве также добавили, что Москва настроена на дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.
https://ria.ru/20240722/nato-1961292175.html
https://ria.ru/20240719/sandu-1960715402.html
https://ria.ru/20240719/moldaviya-1960673671.html
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в мире, молдавия, сша, джо байден, майя санду, василий боля
В мире, Молдавия, США, Джо Байден, Майя Санду, Василий Боля
В Молдавии призвали выстраивать политику без оглядки на США

Молдавский депутат Боля призвал не обольщаться сменой политических лидеров в США

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкЗдание парламента Молдавии в Кишиневе
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© Sputnik / Михай Карауш
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Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 22 июл - РИА Новости. Молдавия должна сосредоточиться на собственных интересах без оглядки на смену политических лидеров в США, заявил РИА Новости депутат молдавского оппозиционного блока "Победа" Василий Боля.
Президент США Джо Байден накануне объявил, что не будет бороться за переизбрание на второй срок от Демократической партии. Глава государства заявил, что поддерживает вице-президента Камалу Харрис в качестве кандидата от партии, и призвал демократов "объединиться и победить Трампа".
Лидер оппозиционного в Молдавии политического блока Победа Илан Шор - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
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Вчера, 17:54
"Безусловно, внутриполитическая обстановка в США влияет на политику властей в Молдавии. Как бы абсурдно это ни звучало, но ни для кого не секрет, что хозяева режима ПДС (правящая партия "Действие и солидарность" - ред.) президента Майи Санду сидят в Вашингтоне в первую очередь. Хотя политическая ситуация в США оказывает влияние на политику в Молдавии, наша миссия - не обольщаться перестановкой или утратой каких-то фигур, а следовать своим путем, помогать людям решать их проблемы, добиваться суверенитета страны, построения сильной экономики, развития внутреннего рынка труда и взаимовыгодного сотрудничества с теми народами, которые нас уважают", - сказал Боля.
Депутат отметил, что выход Байдена из президентской гонки в США вряд ли окажет значительное влияние на региональную ситуацию в Молдавии и Европу в целом.
"Байден был лишь одной из фигур в политической игре. Основные процессы уже запущены, и интересы американского истеблишмента останутся неизменными," - заключил он.
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19 июля, 13:46
В политблок "Победа" вошли партии выступающие за вхождение Молдавии в ЕАЭС и за сотрудничество с Россией.
Оппозиция с мая 2022 года проводит акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Санду, которая является неформальным лидером правящей партии ПДС, выступающей за европейскую интеграцию, отказ от нейтрального статуса и вхождение Молдавии в НАТО. Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. В российском внешнеполитическом ведомстве также добавили, что Москва настроена на дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.
Лидер оппозиционного в Молдавии политического блока Победа Илан Шор - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
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19 июля, 12:02
 
В миреМолдавияСШАДжо БайденМайя СандуВасилий Боля
 
 
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