https://ria.ru/20240722/mobilizatsiya-1961115650.html

"Бросить в мясорубку": в США заговорили о массовой мобилизации

"Бросить в мясорубку": в США заговорили о массовой мобилизации - РИА Новости, 22.07.2024

"Бросить в мясорубку": в США заговорили о массовой мобилизации

Многие страны Запада переосмысляют свой подход к военную службе в пользу обязательного призыва для подготовки к конфликту с Россией, пишет CNN. РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T04:32

2024-07-22T04:32

2024-07-22T04:32

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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Многие страны Запада переосмысляют свой подход к военную службе в пользу обязательного призыва для подготовки к конфликту с Россией, пишет CNN."Нам <...> придется пересмотреть то, каким образом мы мобилизуемся для войны. <...> Это трагическая правда, <...> что мы сталкиваемся с вопросом, как мобилизовать миллионы людей и бросить их в мясорубку потенциальной войны", — приводит канал слова аналитика Института исследований внешней политики Роберта Гамильтона.В качестве примера нового подхода к призыву журналисты выделили Латвию, которая вновь ввела обязательную военную службу с 1 января 2024 года. Другая страна НАТО — Норвегия — в апреле представила долгосрочный план, который почти удвоит оборонный бюджет страны и пополнит вооруженные силы на более чем 20 000 призывников, сотрудников и резервистов.В статье отмечается, что обязательную военную службу в европейских странах отменили по окончании Холодной войны. Однако в наши дни действует обратная тенденция, особенно в Прибалтике и Скандинавии. По мнению CNN, новые практики призыва на военную службу в европейских странах связаны с подготовкой этих государств к конфликту с Россией.В последнее время на Западе все чаще звучат идеи о прямом вооруженном конфликте между НАТО и Россией. В Кремле же отмечали, что Россия не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Как предупреждал президент Владимир Путин, ввод европейского контингента на Украину никак не изменит ситуацию на поле боя и лишь приведет к тяжелым последствиям для Киева.

https://ria.ru/20240625/zapad-1955166036.html

https://ria.ru/20240717/duda-1960165288.html

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в мире, сша, нато, латвия, норвегия, россия