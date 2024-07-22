https://ria.ru/20240722/infektsiya-1961121246.html

В Кузбассе число детей с кишечной инфекцией выросло до 39

В Кузбассе число детей с кишечной инфекцией выросло до 39 - РИА Новости, 22.07.2024

В Кузбассе число детей с кишечной инфекцией выросло до 39

Число обратившихся к врачам детей с признаками кишечной инфекции из санатория-профилактория "Магистраль" в Кузбассе увеличилось до 39, сообщили РИА Новости в СУ РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T06:25

2024-07-22T06:25

2024-07-22T06:25

происшествия

кемеровская область

россия

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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КЕМЕРОВО, 22 июл – РИА Новости. Число обратившихся к врачам детей с признаками кишечной инфекции из санатория-профилактория "Магистраль" в Кузбассе увеличилось до 39, сообщили РИА Новости в СУ СК по Кемеровской области. В воскресенье сообщалось, что к врачам с признаками кишечной инфекции обратились 25 детей в возрасте от 10 до 12 лет, отдыхающие в указанном санатории, было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)". Позже в управлении Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту уточнили, что число заболевших детей выросло до 35. Предварительной причиной специалисты называют норовирусную инфекцию. "Количество детей (обратившихся за медпомощью- ред.) возросло до 39 человек", – сообщила собеседница агентства.

https://ria.ru/20240717/delo-1960333481.html

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кемеровская область

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происшествия, кемеровская область, россия, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)