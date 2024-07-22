https://ria.ru/20240722/dtp-1961266969.html

В Ереване в массовом ДТП погибли три человека

В Ереване в массовом ДТП погибли три человека - РИА Новости, 22.07.2024

В Ереване в массовом ДТП погибли три человека

Три человека погибли в массовом ДТП с участием восьми машин, произошедшем в понедельник в Ереване, еще один находится в крайне тяжелом состоянии, сообщает... РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T16:35

2024-07-22T16:35

2024-07-22T16:39

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ЕРЕВАН, 22 июл - РИА Новости. Три человека погибли в массовом ДТП с участием восьми машин, произошедшем в понедельник в Ереване, еще один находится в крайне тяжелом состоянии, сообщает пресс-служба Следственного комитета Армении. Отмечается, что происшествие произошло 8.58 мск на улице Давид-Бека. "Грузовик ЗИЛ, водитель которого потерял управление, столкнулся с семью машинами. В результате дорожно-транспортного происшествия три человека погибли, один с телесными повреждениями был доставлен в медцентр "Эребуни". Его состояние оценивается как крайне тяжелое", - говорится в сообщении. Отмечается, что в связи с ДТП возбуждено уголовное дело по статье "нарушение требований безопасности дорожного движения или эксплуатации транспортных средств".

https://ria.ru/20240313/avariya-1932797169.html

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в мире, авто, ереван, армения