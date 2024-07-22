Рейтинг@Mail.ru
В Ереване в массовом ДТП погибли три человека - РИА Новости, 22.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:35 22.07.2024 (обновлено: 16:39 22.07.2024)
https://ria.ru/20240722/dtp-1961266969.html
В Ереване в массовом ДТП погибли три человека
В Ереване в массовом ДТП погибли три человека - РИА Новости, 22.07.2024
В Ереване в массовом ДТП погибли три человека
Три человека погибли в массовом ДТП с участием восьми машин, произошедшем в понедельник в Ереване, еще один находится в крайне тяжелом состоянии, сообщает... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T16:35
2024-07-22T16:39
в мире
авто
ереван
армения
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/16/1961263381_0:350:799:799_1920x0_80_0_0_4a9725315dc15ad9831588c3755a1cd2.jpg
ЕРЕВАН, 22 июл - РИА Новости. Три человека погибли в массовом ДТП с участием восьми машин, произошедшем в понедельник в Ереване, еще один находится в крайне тяжелом состоянии, сообщает пресс-служба Следственного комитета Армении. Отмечается, что происшествие произошло 8.58 мск на улице Давид-Бека. "Грузовик ЗИЛ, водитель которого потерял управление, столкнулся с семью машинами. В результате дорожно-транспортного происшествия три человека погибли, один с телесными повреждениями был доставлен в медцентр "Эребуни". Его состояние оценивается как крайне тяжелое", - говорится в сообщении. Отмечается, что в связи с ДТП возбуждено уголовное дело по статье "нарушение требований безопасности дорожного движения или эксплуатации транспортных средств".
https://ria.ru/20240313/avariya-1932797169.html
ереван
армения
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/16/1961263381_0:275:799:874_1920x0_80_0_0_64a9ab8a3a1fdf142d4b868491432cdc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, авто, ереван, армения
В мире, Авто, Ереван, Армения
В Ереване в массовом ДТП погибли три человека

В Ереване в ДТП с участием восьми машин погибли три человека

На месте массового ДТП в Ереване, Армения. Кадр видео очевидца
На месте массового ДТП в Ереване, Армения. Кадр видео очевидца - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
На месте массового ДТП в Ереване, Армения. Кадр видео очевидца
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 22 июл - РИА Новости. Три человека погибли в массовом ДТП с участием восьми машин, произошедшем в понедельник в Ереване, еще один находится в крайне тяжелом состоянии, сообщает пресс-служба Следственного комитета Армении.
Отмечается, что происшествие произошло 8.58 мск на улице Давид-Бека. "Грузовик ЗИЛ, водитель которого потерял управление, столкнулся с семью машинами. В результате дорожно-транспортного происшествия три человека погибли, один с телесными повреждениями был доставлен в медцентр "Эребуни". Его состояние оценивается как крайне тяжелое", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в связи с ДТП возбуждено уголовное дело по статье "нарушение требований безопасности дорожного движения или эксплуатации транспортных средств".
Автомобиль скорой помощи в Турции - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
Полицейский из охраны Эрдогана погиб в ДТП, еще двое пострадали
13 марта, 18:23
 
В миреАвтоЕреванАрмения
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала