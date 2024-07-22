https://ria.ru/20240722/bangladesh-1961211250.html

Протесты в Бангладеш приостановят на 48 часов

Протесты в Бангладеш приостановят на 48 часов - РИА Новости, 22.07.2024

Протесты в Бангладеш приостановят на 48 часов

Один из координаторов студенческих протестов в Бангладеш Нахид Ислам заявил, что протесты будут приостановлены на 48 часов, и потребовал, чтобы за это время... РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T13:45

2024-07-22T13:45

2024-07-22T13:45

в мире

бангладеш

дакка (город)

шейх хасина

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Один из координаторов студенческих протестов в Бангладеш Нахид Ислам заявил, что протесты будут приостановлены на 48 часов, и потребовал, чтобы за это время правительство отменило комендантский час, восстановило доступ к интернету и прекратило преследовать протестующих. "Мы приостанавливаем протесты из-за закрытия (университетов - ред.) на 48 часов. Мы требуем, чтобы за этот период правительство отменило комендантский час, восстановило интернет и прекратило нападать на протестующих студентов", - приводит агентство Франс Пресс слова Ислама. Протесты против системы квот на государственные должности продолжаются в Бангладеш уже несколько недель и усилились на прошлой неделе после того, как в понедельник в кампусе университета Дакки вспыхнуло насилие между протестующими, полицией и проправительственными студенческими активистами. После гибели во вторник в Бангладеш шести человек правительство потребовало закрытия университетов по всей стране, а полиция провела рейд в штаб-квартире главной оппозиционной партии. Протестующие требуют положить конец системе квот, которая резервирует до 30% государственных должностей для членов семей ветеранов, сражавшихся в войне за независимость Бангладеш в 1971 году. Они утверждают, что система является дискриминационной и приносит пользу сторонникам премьер-министра Шейхи Хасины, чья партия "Авами Лига" возглавила движение за независимость, и хотят заменить эту систему. Правительство Бангладеш приостановило действие квот после массовых студенческих протестов в 2018 году, но в прошлом месяце Высокий суд страны отменил это решение и восстановил квоты после того, как родственники ветеранов 1971 года подали петиции, что спровоцировало новые демонстрации. Затем Верховный суд приостановил действие решения Высокого суда и, как ожидается, вынесет решение 7 августа. Правительство также обжаловало решение Высокого суда.

https://ria.ru/20240722/bangladesh-1961114406.html

https://ria.ru/20240720/bangladesh-1960881014.html

бангладеш

дакка (город)

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в мире, бангладеш, дакка (город), шейх хасина