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Армия Израиля заявила об ударах по складам с оружием "Хезболлы" в Ливане
Армия Израиля заявила об ударах по складам с оружием "Хезболлы" в Ливане - РИА Новости, 21.07.2024
Армия Израиля заявила об ударах по складам с оружием "Хезболлы" в Ливане
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила в Telegram-канале, что ударила по двум складам с оружием ливанского движения "Хезболла" на юге Ливана. РИА Новости, 21.07.2024
2024-07-21T08:21
2024-07-21T08:21
2024-07-21T08:31
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израиль
ливан
хезболла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила в Telegram-канале, что ударила по двум складам с оружием ливанского движения "Хезболла" на юге Ливана. "Ночью авиация ЦАХАЛ нанесла удары по двум складам с оружием "Хезболлы" на юге Ливана", - говорится в заявлении ЦАХАЛ. Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала о порядка 80 тысячах жителей севера Израиля, которые оказались в аналогичной ситуации.
https://ria.ru/20240703/izrail-1957154056.html
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в мире, израиль, ливан, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Ливан, Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Армия Израиля заявила об ударах по складам с оружием "Хезболлы" в Ливане
ЦАХАЛ ударил по двум складам с оружием "Хезболлы" на юге Ливана