https://ria.ru/20240721/udary-1960999868.html

Армия Израиля заявила об ударах по складам с оружием "Хезболлы" в Ливане

Армия Израиля заявила об ударах по складам с оружием "Хезболлы" в Ливане - РИА Новости, 21.07.2024

Армия Израиля заявила об ударах по складам с оружием "Хезболлы" в Ливане

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила в Telegram-канале, что ударила по двум складам с оружием ливанского движения "Хезболла" на юге Ливана. РИА Новости, 21.07.2024

2024-07-21T08:21

2024-07-21T08:21

2024-07-21T08:31

в мире

израиль

ливан

хезболла

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772007562_0:88:3070:1815_1920x0_80_0_0_a4ec20e287e43cdc53890ad26f982d8b.jpg

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила в Telegram-канале, что ударила по двум складам с оружием ливанского движения "Хезболла" на юге Ливана. "Ночью авиация ЦАХАЛ нанесла удары по двум складам с оружием "Хезболлы" на юге Ливана", - говорится в заявлении ЦАХАЛ. Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала о порядка 80 тысячах жителей севера Израиля, которые оказались в аналогичной ситуации.

https://ria.ru/20240703/izrail-1957154056.html

израиль

ливан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, ливан, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году