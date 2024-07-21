https://ria.ru/20240721/stroitelstvo-1960994823.html

Мишустин рассказал о важности мастер-планов для строительства городов

Мишустин рассказал о важности мастер-планов для строительства городов - РИА Новости, 21.07.2024

Мишустин рассказал о важности мастер-планов для строительства городов

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал мастер-планы основой для строительства новых городов и приведения в порядок существующих. РИА Новости, 21.07.2024

2024-07-21T05:58

2024-07-21T05:58

2024-07-21T06:07

магадан

россия

михаил мишустин

алексей чекунков

политика

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал мастер-планы основой для строительства новых городов и приведения в порядок существующих. Речь об этом зашла во время его поездки в Магадан. Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков рассказал Мишустину про мастер-планы дальневосточных городов. "Это очень важно. Потому что без проектно-сметной документации, без планирования территориального развития, без мастер-планов городов очень сложно вообще оценить и понять, каким образом вы будете зонировать любую территорию - от крупных городов, таких как Магадан, до дорог, поселковых развязок. Поэтому именно мастер-планирование является основой строительства новых городов и приведения в порядок всей инфраструктуры страны", - отреагировал премьер. Мишустин указал, что важно сопрягать эти планы с национальной системой пространственных данных - во избежание сложностей при строительстве.

https://ria.ru/20240721/mishustin-1960994125.html

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магадан, россия, михаил мишустин, алексей чекунков, политика