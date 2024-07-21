https://ria.ru/20240721/stroitelstvo-1960994823.html
Мишустин рассказал о важности мастер-планов для строительства городов
Мишустин рассказал о важности мастер-планов для строительства городов - РИА Новости, 21.07.2024
Мишустин рассказал о важности мастер-планов для строительства городов
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал мастер-планы основой для строительства новых городов и приведения в порядок существующих. РИА Новости, 21.07.2024
2024-07-21T05:58
2024-07-21T05:58
2024-07-21T06:07
магадан
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михаил мишустин
алексей чекунков
политика
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал мастер-планы основой для строительства новых городов и приведения в порядок существующих. Речь об этом зашла во время его поездки в Магадан. Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков рассказал Мишустину про мастер-планы дальневосточных городов. "Это очень важно. Потому что без проектно-сметной документации, без планирования территориального развития, без мастер-планов городов очень сложно вообще оценить и понять, каким образом вы будете зонировать любую территорию - от крупных городов, таких как Магадан, до дорог, поселковых развязок. Поэтому именно мастер-планирование является основой строительства новых городов и приведения в порядок всей инфраструктуры страны", - отреагировал премьер. Мишустин указал, что важно сопрягать эти планы с национальной системой пространственных данных - во избежание сложностей при строительстве.
https://ria.ru/20240721/mishustin-1960994125.html
https://ria.ru/20240301/goroda-1930524360.html
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магадан, россия, михаил мишустин, алексей чекунков, политика
Магадан, Россия, Михаил Мишустин, Алексей Чекунков, Политика
Мишустин рассказал о важности мастер-планов для строительства городов
Мишустин назвал мастер-планы основой для строительства новых городов
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал мастер-планы основой для строительства новых городов и приведения в порядок существующих.
Речь об этом зашла во время его поездки в Магадан
. Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков
рассказал Мишустину про мастер-планы дальневосточных городов.
"Это очень важно. Потому что без проектно-сметной документации, без планирования территориального развития, без мастер-планов городов очень сложно вообще оценить и понять, каким образом вы будете зонировать любую территорию - от крупных городов, таких как Магадан, до дорог, поселковых развязок. Поэтому именно мастер-планирование является основой строительства новых городов и приведения в порядок всей инфраструктуры страны", - отреагировал премьер.
Мишустин указал, что важно сопрягать эти планы с национальной системой пространственных данных - во избежание сложностей при строительстве.