Рейтинг@Mail.ru
Мишустин рассказал о важности мастер-планов для строительства городов - РИА Новости, 21.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:58 21.07.2024 (обновлено: 06:07 21.07.2024)
https://ria.ru/20240721/stroitelstvo-1960994823.html
Мишустин рассказал о важности мастер-планов для строительства городов
Мишустин рассказал о важности мастер-планов для строительства городов - РИА Новости, 21.07.2024
Мишустин рассказал о важности мастер-планов для строительства городов
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал мастер-планы основой для строительства новых городов и приведения в порядок существующих. РИА Новости, 21.07.2024
2024-07-21T05:58
2024-07-21T06:07
магадан
россия
михаил мишустин
алексей чекунков
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/09/1958578571_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_82bf8b771c83fc538b5fdb47e9adc9cf.jpg
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал мастер-планы основой для строительства новых городов и приведения в порядок существующих. Речь об этом зашла во время его поездки в Магадан. Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков рассказал Мишустину про мастер-планы дальневосточных городов. "Это очень важно. Потому что без проектно-сметной документации, без планирования территориального развития, без мастер-планов городов очень сложно вообще оценить и понять, каким образом вы будете зонировать любую территорию - от крупных городов, таких как Магадан, до дорог, поселковых развязок. Поэтому именно мастер-планирование является основой строительства новых городов и приведения в порядок всей инфраструктуры страны", - отреагировал премьер. Мишустин указал, что важно сопрягать эти планы с национальной системой пространственных данных - во избежание сложностей при строительстве.
https://ria.ru/20240721/mishustin-1960994125.html
https://ria.ru/20240301/goroda-1930524360.html
магадан
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/09/1958578571_229:0:2960:2048_1920x0_80_0_0_4a9305ffd8b40b045b1686ececa1d66e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
магадан, россия, михаил мишустин, алексей чекунков, политика
Магадан, Россия, Михаил Мишустин, Алексей Чекунков, Политика
Мишустин рассказал о важности мастер-планов для строительства городов

Мишустин назвал мастер-планы основой для строительства новых городов

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 21.07.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал мастер-планы основой для строительства новых городов и приведения в порядок существующих.
Речь об этом зашла во время его поездки в Магадан. Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков рассказал Мишустину про мастер-планы дальневосточных городов.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин осматривает строящийся аэровокзальный комплекс международного аэропорта Магадан - РИА Новости, 1920, 21.07.2024
Мишустин ознакомился с ходом строительства терминала в аэропорту Магадана
Вчера, 05:43
"Это очень важно. Потому что без проектно-сметной документации, без планирования территориального развития, без мастер-планов городов очень сложно вообще оценить и понять, каким образом вы будете зонировать любую территорию - от крупных городов, таких как Магадан, до дорог, поселковых развязок. Поэтому именно мастер-планирование является основой строительства новых городов и приведения в порядок всей инфраструктуры страны", - отреагировал премьер.
Мишустин указал, что важно сопрягать эти планы с национальной системой пространственных данных - во избежание сложностей при строительстве.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
Мишустин рассказал о программе развития городов
1 марта, 16:04
 
МагаданРоссияМихаил МишустинАлексей ЧекунковПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала