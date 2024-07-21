https://ria.ru/20240721/rospotrebnadzor-1961025718.html

В России зарегистрировали единичные случаи лихорадки Западного Нила

В России зарегистрировали единичные случаи лихорадки Западного Нила - РИА Новости, 21.07.2024

В России зарегистрировали единичные случаи лихорадки Западного Нила

В России фиксируются только единичные случаи заболевания лихорадкой Западного Нила, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. РИА Новости, 21.07.2024

2024-07-21T12:38

2024-07-21T12:38

2024-07-21T15:49

здоровье - общество

россия

африка

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. В России фиксируются только единичные случаи заболевания лихорадкой Западного Нила, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. "Специалисты Роспотребнадзора осуществляют непрерывный мониторинг за лихорадкой Западного Нила в России, а также за рубежом. В текущем году в России зарегистрированы единичные случаи заболевания, большинство из которых завозные", — говорится в релизе.В этом году в Израиле зафиксировали рекордное за 25 лет распространение вируса лихорадки Западного Нила — заболели уже 440 человек, 32 из них умерли. Источником инфекции могут быть птицы (вороны или голуби), но заражение происходит главным образом через кровососущих насекомых, прежде всего комаров. В качестве мер предосторожности рекомендуется использовать различные репелленты — средства, отпугивающие насекомых.

https://ria.ru/20240715/likhoradka-1959786620.html

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здоровье - общество, россия, африка, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)