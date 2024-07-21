В России зарегистрировали единичные случаи лихорадки Западного Нила
Роспотребнадзор за год зарегистрировал единичные случаи лихорадки Западного Нила
Комар. Архивное фото
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. В России фиксируются только единичные случаи заболевания лихорадкой Западного Нила, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
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"Специалисты Роспотребнадзора осуществляют непрерывный мониторинг за лихорадкой Западного Нила в России, а также за рубежом. В текущем году в России зарегистрированы единичные случаи заболевания, большинство из которых завозные", — говорится в релизе.
В этом году в Израиле зафиксировали рекордное за 25 лет распространение вируса лихорадки Западного Нила — заболели уже 440 человек, 32 из них умерли.
Лихорадка Западного Нила — инфекционное заболевание, встречается в странах с жарким климатом — например, в Египте, Греции, Израиле, Таиланде, Вьетнаме, Индии и других государствах Африки, Азии, Европы и Северной Америки. У большинства заразившихся (около 70-80 процентов) болезнь проходит бессимптомно, примерно у 20 процентов могут наблюдаться температура, головная боль, боли в теле и суставах, рвота, диарея или сыпь. Тяжелое течение отмечается у менее чем одного процента заболевших.
Источником инфекции могут быть птицы (вороны или голуби), но заражение происходит главным образом через кровососущих насекомых, прежде всего комаров. В качестве мер предосторожности рекомендуется использовать различные репелленты — средства, отпугивающие насекомых.