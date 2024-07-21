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В России зарегистрировали единичные случаи лихорадки Западного Нила - РИА Новости, 21.07.2024
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12:38 21.07.2024 (обновлено: 15:49 21.07.2024)
https://ria.ru/20240721/rospotrebnadzor-1961025718.html
В России зарегистрировали единичные случаи лихорадки Западного Нила
В России зарегистрировали единичные случаи лихорадки Западного Нила - РИА Новости, 21.07.2024
В России зарегистрировали единичные случаи лихорадки Западного Нила
В России фиксируются только единичные случаи заболевания лихорадкой Западного Нила, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. РИА Новости, 21.07.2024
2024-07-21T12:38
2024-07-21T15:49
здоровье - общество
россия
африка
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. В России фиксируются только единичные случаи заболевания лихорадкой Западного Нила, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. &quot;Специалисты Роспотребнадзора осуществляют непрерывный мониторинг за лихорадкой Западного Нила в России, а также за рубежом. В текущем году в России зарегистрированы единичные случаи заболевания, большинство из которых завозные&quot;, — говорится в релизе.В этом году в Израиле зафиксировали рекордное за 25 лет распространение вируса лихорадки Западного Нила — заболели уже 440 человек, 32 из них умерли. Источником инфекции могут быть птицы (вороны или голуби), но заражение происходит главным образом через кровососущих насекомых, прежде всего комаров. В качестве мер предосторожности рекомендуется использовать различные репелленты — средства, отпугивающие насекомых.
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здоровье - общество, россия, африка, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Здоровье - Общество, Россия, Африка, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В России зарегистрировали единичные случаи лихорадки Западного Нила

Роспотребнадзор за год зарегистрировал единичные случаи лихорадки Западного Нила

© Фото : FreepikКомар
Комар - РИА Новости, 1920, 21.07.2024
© Фото : Freepik
Комар. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. В России фиксируются только единичные случаи заболевания лихорадкой Западного Нила, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
«

"Специалисты Роспотребнадзора осуществляют непрерывный мониторинг за лихорадкой Западного Нила в России, а также за рубежом. В текущем году в России зарегистрированы единичные случаи заболевания, большинство из которых завозные", — говорится в релизе.

В этом году в Израиле зафиксировали рекордное за 25 лет распространение вируса лихорадки Западного Нила — заболели уже 440 человек, 32 из них умерли.

Лихорадка Западного Нила — инфекционное заболевание, встречается в странах с жарким климатом — например, в Египте, Греции, Израиле, Таиланде, Вьетнаме, Индии и других государствах Африки, Азии, Европы и Северной Америки. У большинства заразившихся (около 70-80 процентов) болезнь проходит бессимптомно, примерно у 20 процентов могут наблюдаться температура, головная боль, боли в теле и суставах, рвота, диарея или сыпь. Тяжелое течение отмечается у менее чем одного процента заболевших.

Источником инфекции могут быть птицы (вороны или голуби), но заражение происходит главным образом через кровососущих насекомых, прежде всего комаров. В качестве мер предосторожности рекомендуется использовать различные репелленты — средства, отпугивающие насекомых.
В отделении больницы, Израиль - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
В Израиле зафиксировали рекордную заболеваемость лихорадкой Западного Нила
15 июля, 15:16
 
Здоровье - ОбществоРоссияАфрикаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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