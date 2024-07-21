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В лесу в Стамбуле вспыхнул крупный пожар - РИА Новости, 21.07.2024
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17:04 21.07.2024
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В лесу в Стамбуле вспыхнул крупный пожар
В лесу в Стамбуле вспыхнул крупный пожар - РИА Новости, 21.07.2024
В лесу в Стамбуле вспыхнул крупный пожар
Пожар вспыхнул в лесу Пендик-Айдос в Стамбуле, из-за ветра огонь распространился на четыре гектара территории, сообщило губернаторство мегаполиса. РИА Новости, 21.07.2024
2024-07-21T17:04
2024-07-21T17:04
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АНКАРА, 21 июл – РИА Новости. Пожар вспыхнул в лесу Пендик-Айдос в Стамбуле, из-за ветра огонь распространился на четыре гектара территории, сообщило губернаторство мегаполиса. "В воскресенье, около 14.00 (совпадает с мск) в лесу Пендик - Айдос вспыхнул пожар. Команды Управления лесного хозяйства и смежных подразделений немедленно вмешались в пожар", — говорится в заявлении. В борьбе с огнём задействованы два самолёта и четыре вертолёта. "Кроме того, в тушении участвуют пожарная бригада, спасатели AFAD, полиция и другие соответствующие подразделения, в общей сложности 78 команд и 159 человек", - уточнили власти. При воздействии ветра пожар продолжается, и на данный момент огнём охвачено четыре гектара лесного массива.
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в мире, стамбул
В мире, Стамбул
В лесу в Стамбуле вспыхнул крупный пожар

В Стамбуле горят 4 гектара леса Пендик-Айдос

© AP PhotoТушение пожара в Турции
Тушение пожара в Турции - РИА Новости, 1920, 21.07.2024
© AP Photo
Тушение пожара в Турции. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 21 июл – РИА Новости. Пожар вспыхнул в лесу Пендик-Айдос в Стамбуле, из-за ветра огонь распространился на четыре гектара территории, сообщило губернаторство мегаполиса.
"В воскресенье, около 14.00 (совпадает с мск) в лесу Пендик - Айдос вспыхнул пожар. Команды Управления лесного хозяйства и смежных подразделений немедленно вмешались в пожар", — говорится в заявлении.
В борьбе с огнём задействованы два самолёта и четыре вертолёта.
"Кроме того, в тушении участвуют пожарная бригада, спасатели AFAD, полиция и другие соответствующие подразделения, в общей сложности 78 команд и 159 человек", - уточнили власти.
При воздействии ветра пожар продолжается, и на данный момент огнём охвачено четыре гектара лесного массива.
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