https://ria.ru/20240721/pozhar-1961055171.html
В лесу в Стамбуле вспыхнул крупный пожар
В лесу в Стамбуле вспыхнул крупный пожар - РИА Новости, 21.07.2024
В лесу в Стамбуле вспыхнул крупный пожар
Пожар вспыхнул в лесу Пендик-Айдос в Стамбуле, из-за ветра огонь распространился на четыре гектара территории, сообщило губернаторство мегаполиса. РИА Новости, 21.07.2024
2024-07-21T17:04
2024-07-21T17:04
2024-07-21T17:04
в мире
стамбул
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/07/1888707717_0:85:3489:2048_1920x0_80_0_0_63f2605094a9be24d2e9d2489985ddbc.jpg
АНКАРА, 21 июл – РИА Новости. Пожар вспыхнул в лесу Пендик-Айдос в Стамбуле, из-за ветра огонь распространился на четыре гектара территории, сообщило губернаторство мегаполиса. "В воскресенье, около 14.00 (совпадает с мск) в лесу Пендик - Айдос вспыхнул пожар. Команды Управления лесного хозяйства и смежных подразделений немедленно вмешались в пожар", — говорится в заявлении. В борьбе с огнём задействованы два самолёта и четыре вертолёта. "Кроме того, в тушении участвуют пожарная бригада, спасатели AFAD, полиция и другие соответствующие подразделения, в общей сложности 78 команд и 159 человек", - уточнили власти. При воздействии ветра пожар продолжается, и на данный момент огнём охвачено четыре гектара лесного массива.
https://ria.ru/20240629/pozhary-1956371904.html
стамбул
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/07/1888707717_758:0:3489:2048_1920x0_80_0_0_74b07bc8574224fa75fd498ce5743cb1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, стамбул
В лесу в Стамбуле вспыхнул крупный пожар
В Стамбуле горят 4 гектара леса Пендик-Айдос
АНКАРА, 21 июл – РИА Новости.
Пожар вспыхнул в лесу Пендик-Айдос в Стамбуле, из-за ветра огонь распространился на четыре гектара территории, сообщило губернаторство
мегаполиса.
"В воскресенье, около 14.00 (совпадает с мск) в лесу Пендик - Айдос вспыхнул пожар. Команды Управления лесного хозяйства и смежных подразделений немедленно вмешались в пожар", — говорится в заявлении.
В борьбе с огнём задействованы два самолёта и четыре вертолёта.
"Кроме того, в тушении участвуют пожарная бригада, спасатели AFAD, полиция и другие соответствующие подразделения, в общей сложности 78 команд и 159 человек", - уточнили власти.
При воздействии ветра пожар продолжается, и на данный момент огнём охвачено четыре гектара лесного массива.