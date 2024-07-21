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Москвичам рассказали о погоде в воскресенье - РИА Новости, 21.07.2024
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09:56 21.07.2024
https://ria.ru/20240721/pogoda-1961009535.html
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье - РИА Новости, 21.07.2024
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Переменная облачность, температура воздуха до плюс 25 градусов и локальные кратковременные дожди ожидаются в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 21.07.2024
2024-07-21T09:56
2024-07-21T09:56
общество
москва
московская область (подмосковье)
михаил леус
погода
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МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Переменная облачность, температура воздуха до плюс 25 градусов и локальные кратковременные дожди ожидаются в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня погоду в столице продолжит формировать периферия малоактивного циклона. В Москве переменная облачность, после полудня местами пройдут кратковременные дожди, возможны локальные грозы. В столице ожидается плюс 23 – плюс 25, в Подмосковье от плюс 21 до плюс 26 градусов тепла", – рассказал Леус. Синоптик отметил, что ветер в Москве северо-западный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало, оно немного ниже нормы. Барометры покажут 742 миллиметра ртутного столба.
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общество, москва, московская область (подмосковье), михаил леус, погода
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Михаил Леус, Погода
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

В Москве в воскресенье ожидаются кратковременные дожди и до 25 градусов тепла

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкОтдыхающие на территории парка ВДНХ в Москве
Отдыхающие на территории парка ВДНХ в Москве - РИА Новости, 1920, 21.07.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Отдыхающие на территории парка ВДНХ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Переменная облачность, температура воздуха до плюс 25 градусов и локальные кратковременные дожди ожидаются в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня погоду в столице продолжит формировать периферия малоактивного циклона. В Москве переменная облачность, после полудня местами пройдут кратковременные дожди, возможны локальные грозы. В столице ожидается плюс 23 – плюс 25, в Подмосковье от плюс 21 до плюс 26 градусов тепла", – рассказал Леус.
Синоптик отметил, что ветер в Москве северо-западный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало, оно немного ниже нормы. Барометры покажут 742 миллиметра ртутного столба.
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