https://ria.ru/20240721/pogoda-1961009535.html
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье - РИА Новости, 21.07.2024
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Переменная облачность, температура воздуха до плюс 25 градусов и локальные кратковременные дожди ожидаются в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 21.07.2024
2024-07-21T09:56
2024-07-21T09:56
2024-07-21T09:56
общество
москва
московская область (подмосковье)
михаил леус
погода
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/1e/1573701990_0:326:3061:2048_1920x0_80_0_0_028a38e467f413bba353076bcd830560.jpg
МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Переменная облачность, температура воздуха до плюс 25 градусов и локальные кратковременные дожди ожидаются в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня погоду в столице продолжит формировать периферия малоактивного циклона. В Москве переменная облачность, после полудня местами пройдут кратковременные дожди, возможны локальные грозы. В столице ожидается плюс 23 – плюс 25, в Подмосковье от плюс 21 до плюс 26 градусов тепла", – рассказал Леус. Синоптик отметил, что ветер в Москве северо-западный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало, оно немного ниже нормы. Барометры покажут 742 миллиметра ртутного столба.
https://ria.ru/20240720/pogoda-1960864997.html
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/1e/1573701990_0:415:2177:2048_1920x0_80_0_0_3bb95c23445b22f352d899868bbb9852.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, московская область (подмосковье), михаил леус, погода
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Михаил Леус, Погода
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
В Москве в воскресенье ожидаются кратковременные дожди и до 25 градусов тепла