https://ria.ru/20240721/pogoda-1961009535.html

Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

Москвичам рассказали о погоде в воскресенье - РИА Новости, 21.07.2024

Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

Переменная облачность, температура воздуха до плюс 25 градусов и локальные кратковременные дожди ожидаются в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 21.07.2024

2024-07-21T09:56

2024-07-21T09:56

2024-07-21T09:56

общество

москва

московская область (подмосковье)

михаил леус

погода

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МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Переменная облачность, температура воздуха до плюс 25 градусов и локальные кратковременные дожди ожидаются в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня погоду в столице продолжит формировать периферия малоактивного циклона. В Москве переменная облачность, после полудня местами пройдут кратковременные дожди, возможны локальные грозы. В столице ожидается плюс 23 – плюс 25, в Подмосковье от плюс 21 до плюс 26 градусов тепла", – рассказал Леус. Синоптик отметил, что ветер в Москве северо-западный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало, оно немного ниже нормы. Барометры покажут 742 миллиметра ртутного столба.

https://ria.ru/20240720/pogoda-1960864997.html

москва

московская область (подмосковье)

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общество, москва, московская область (подмосковье), михаил леус, погода