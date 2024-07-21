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При обстреле Херсонской области погибла женщина - РИА Новости, 21.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:40 21.07.2024 (обновлено: 16:56 21.07.2024)
https://ria.ru/20240721/obstrel-1961053504.html
При обстреле Херсонской области погибла женщина
При обстреле Херсонской области погибла женщина - РИА Новости, 21.07.2024
При обстреле Херсонской области погибла женщина
В селах Херсонской области из-за ракетного обстрела украинских войск погибла женщина, еще два человека получили ранения, написал в Telegram-канале губернатор... РИА Новости, 21.07.2024
2024-07-21T16:40
2024-07-21T16:56
херсонская область
специальная военная операция на украине
происшествия
владимир сальдо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл — РИА Новости. В селах Херсонской области из-за ракетного обстрела украинских войск погибла женщина, еще два человека получили ранения, написал в Telegram-канале губернатор области Владимир Сальдо."В результате обстрелов гражданских объектов левобережья Херсонщины погибла женщина, ещё два человека получили ранения" , - написал Сальдо.Нападению со стороны киевских террористов подверглись населённые пункты в Голопристанском и Алешкинском округах: в селе Черноморском ракета противника попала прямо в частный дом, погибла женщина 1974 года рождения, ещё одна была ранена. В Костогрызово по жилому дому ударил дрон украинских войск, ранена одна местная жительница. Её доставили в Скадовскую больницу с осколочными ранениями ног, сообщил он.
https://ria.ru/20240721/obstanovka-1960786271.html
херсонская область
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херсонская область , происшествия, владимир сальдо
Херсонская область , Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Владимир Сальдо
При обстреле Херсонской области погибла женщина

Сальдо: при обстреле Херсонской области погибла женщина, еще двое пострадали

© Фото : пресс-служба губернатора Херсонской областиПоследствия обстрела Херсонской области со стороны ВСУ
Последствия обстрела Херсонской области со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 21.07.2024
© Фото : пресс-служба губернатора Херсонской области
Последствия обстрела Херсонской области со стороны ВСУ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл — РИА Новости. В селах Херсонской области из-за ракетного обстрела украинских войск погибла женщина, еще два человека получили ранения, написал в Telegram-канале губернатор области Владимир Сальдо.
"В результате обстрелов гражданских объектов левобережья Херсонщины погибла женщина, ещё два человека получили ранения" , - написал Сальдо.
© Фото : пресс-служба губернатора Херсонской областиПоследствия обстрела Херсонской области со стороны ВСУ
Последствия обстрела Херсонской области со стороны ВСУ
Последствия обстрела Херсонской области со стороны ВСУ
© Фото : пресс-служба губернатора Херсонской области
1 из 2
© Фото : пресс-служба губернатора Херсонской областиПоследствия обстрела Херсонской области со стороны ВСУ
Последствия обстрела Херсонской области со стороны ВСУ
Последствия обстрела Херсонской области со стороны ВСУ
© Фото : пресс-служба губернатора Херсонской области
2 из 2
Последствия обстрела Херсонской области со стороны ВСУ
© Фото : пресс-служба губернатора Херсонской области
1 из 2
Последствия обстрела Херсонской области со стороны ВСУ
© Фото : пресс-служба губернатора Херсонской области
2 из 2
Нападению со стороны киевских террористов подверглись населённые пункты в Голопристанском и Алешкинском округах: в селе Черноморском ракета противника попала прямо в частный дом, погибла женщина 1974 года рождения, ещё одна была ранена. В Костогрызово по жилому дому ударил дрон украинских войск, ранена одна местная жительница. Её доставили в Скадовскую больницу с осколочными ранениями ног, сообщил он.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьПроисшествияВладимир Сальдо
 
 
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