При обстреле Херсонской области погибла женщина
Сальдо: при обстреле Херсонской области погибла женщина, еще двое пострадали
© Фото : пресс-служба губернатора Херсонской областиПоследствия обстрела Херсонской области со стороны ВСУ
Последствия обстрела Херсонской области со стороны ВСУ
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл — РИА Новости. В селах Херсонской области из-за ракетного обстрела украинских войск погибла женщина, еще два человека получили ранения, написал в Telegram-канале губернатор области Владимир Сальдо.
"В результате обстрелов гражданских объектов левобережья Херсонщины погибла женщина, ещё два человека получили ранения" , - написал Сальдо.
© Фото : пресс-служба губернатора Херсонской областиПоследствия обстрела Херсонской области со стороны ВСУ
Последствия обстрела Херсонской области со стороны ВСУ
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© Фото : пресс-служба губернатора Херсонской областиПоследствия обстрела Херсонской области со стороны ВСУ
Последствия обстрела Херсонской области со стороны ВСУ
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Последствия обстрела Херсонской области со стороны ВСУ
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Последствия обстрела Херсонской области со стороны ВСУ
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Нападению со стороны киевских террористов подверглись населённые пункты в Голопристанском и Алешкинском округах: в селе Черноморском ракета противника попала прямо в частный дом, погибла женщина 1974 года рождения, ещё одна была ранена. В Костогрызово по жилому дому ударил дрон украинских войск, ранена одна местная жительница. Её доставили в Скадовскую больницу с осколочными ранениями ног, сообщил он.