https://ria.ru/20240721/obstrel-1961053504.html

При обстреле Херсонской области погибла женщина

При обстреле Херсонской области погибла женщина - РИА Новости, 21.07.2024

При обстреле Херсонской области погибла женщина

В селах Херсонской области из-за ракетного обстрела украинских войск погибла женщина, еще два человека получили ранения, написал в Telegram-канале губернатор... РИА Новости, 21.07.2024

2024-07-21T16:40

2024-07-21T16:40

2024-07-21T16:56

херсонская область

специальная военная операция на украине

происшествия

владимир сальдо

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл — РИА Новости. В селах Херсонской области из-за ракетного обстрела украинских войск погибла женщина, еще два человека получили ранения, написал в Telegram-канале губернатор области Владимир Сальдо."В результате обстрелов гражданских объектов левобережья Херсонщины погибла женщина, ещё два человека получили ранения" , - написал Сальдо.Нападению со стороны киевских террористов подверглись населённые пункты в Голопристанском и Алешкинском округах: в селе Черноморском ракета противника попала прямо в частный дом, погибла женщина 1974 года рождения, ещё одна была ранена. В Костогрызово по жилому дому ударил дрон украинских войск, ранена одна местная жительница. Её доставили в Скадовскую больницу с осколочными ранениями ног, сообщил он.

https://ria.ru/20240721/obstanovka-1960786271.html

херсонская область

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херсонская область , происшествия, владимир сальдо