https://ria.ru/20240721/izrail-1961012719.html

В Израиле прокомментировали удар по хуситам в Йемене

В Израиле прокомментировали удар по хуситам в Йемене - РИА Новости, 21.07.2024

В Израиле прокомментировали удар по хуситам в Йемене

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац сообщил в воскресенье на своей странице в социальной сети X, что МИД Израиля проводит разъяснительную работу со... РИА Новости, 21.07.2024

2024-07-21T10:39

2024-07-21T10:39

2024-07-21T10:39

израиль

исраэль кац

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац сообщил в воскресенье на своей странице в социальной сети X, что МИД Израиля проводит разъяснительную работу со многими странами и международными организациями о важности борьбы еврейского государства против йеменского шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов). "МИД Израиля взаимодействует со странами и организациями по всему миру, чтобы подчеркнуть важность и необходимость действий Израиля против хуситов в Йемене и указать на прямую ответственность Ирана за агрессию террористической группировки против Израиля и международных морских путей", - написал политик.Кац заявил о необходимости действий против Ирана, который "должен быть остановлен сейчас, пока не стало слишком". В Иране не раз подчеркивали, что не заинтересованы в региональном конфликте, и призывали США оказать давление на Израиль, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию. В субботу вечером Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что силы ВВС нанесли удары по военным объектам движения "Ансар Алла" (хуситов) в районе порта города Ходейда на западе Йемена в ответ на сотни атак на Израиль в последние месяцы. Нетаньяху заявил, что эта операция стала прямым ответом на атаку беспилотника, запущенного хуситами, который в пятницу взорвался, врезавшись в жилой дом в центре Тель-Авива вблизи консульства США. В результате этой атаки погиб один человек, а еще по меньшей мере восемь получили ранения. Официальный представитель ЦАХАЛ бригадный генерал Даниэль Хагари сообщил, что израильские ВВС атаковали объекты двойного назначения и энергетические объекты хуситов в порту Ходейда. На многочисленных роликах, распространенных в социальных сетях, видно, как сильнейший пожар, возникший после атаки, поглощает территорию порта. Израильские военные также заявили, что порт используется для ввоза иранских вооружений, которые используются хуситами для атак по израильской территории, включая дроны и ракеты различных типов. Агентство SABA со ссылкой на минздрав правительства движения "Ансар Алла" (хуситов) сообщило, что не менее 80 человек были ранены в результате израильских авиаударов по Ходейде. Представитель хуситов также заявлял, что израильские авиаудары по порту не останутся без ответа.

https://ria.ru/20240414/istochnik-1939886599.html

https://ria.ru/20240720/vybory-1960849588.html

https://ria.ru/20240620/izrail-1954091710.html

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израиль, исраэль кац, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году