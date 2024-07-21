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Казанскую икону привезли в Луганск в рамках Всероссийского молебна о Победе
Казанскую икону привезли в Луганск в рамках Всероссийского молебна о Победе - РИА Новости, 21.07.2024
Казанскую икону привезли в Луганск в рамках Всероссийского молебна о Победе
Сотни луганчан пришли в Свято-Петро-Павловский кафедральный собор, чтоб приложиться к чудотворной Казанской иконе Божией Матери, доставленной в Луганск в рамках РИА Новости, 21.07.2024
2024-07-21T18:22
2024-07-21T18:22
2024-07-21T18:22
религия
луганск
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русская православная церковь
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ЛУГАНСК, 21 июл - РИА. Сотни луганчан пришли в Свято-Петро-Павловский кафедральный собор, чтоб приложиться к чудотворной Казанской иконе Божией Матери, доставленной в Луганск в рамках Всероссийского молебна о Победе, передает корреспондент РИА Новости. Икона прибыла в Луганск вечером 20 июля и пробудет в Луганске до 22 июля. Все три дня луганчане могут приложиться к иконе. Встретили святыню во дворе Свято-Владимирского кафедрального собора, в воскресенье она была перевезена в Свято-Петро-Павловский кафедральный собор города. Русская православная церковь в воскресенье отмечает день обретения Казанской иконы Божией Матери (1579), одного из самых известных и почитаемых образов в России.
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луганск, россия, русская православная церковь
Религия, Луганск, Россия, Русская православная церковь
Казанскую икону привезли в Луганск в рамках Всероссийского молебна о Победе
Сотни жителей Луганска пришли приложиться к Казанской иконе Божией Матери