Рейтинг@Mail.ru
Казанскую икону привезли в Луганск в рамках Всероссийского молебна о Победе - РИА Новости, 21.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
18:22 21.07.2024
https://ria.ru/20240721/ikona-1961065907.html
Казанскую икону привезли в Луганск в рамках Всероссийского молебна о Победе
Казанскую икону привезли в Луганск в рамках Всероссийского молебна о Победе - РИА Новости, 21.07.2024
Казанскую икону привезли в Луганск в рамках Всероссийского молебна о Победе
Сотни луганчан пришли в Свято-Петро-Павловский кафедральный собор, чтоб приложиться к чудотворной Казанской иконе Божией Матери, доставленной в Луганск в рамках РИА Новости, 21.07.2024
2024-07-21T18:22
2024-07-21T18:22
религия
луганск
россия
русская православная церковь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/04/1907462197_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_fbde12649018e81006c4315ca971a035.jpg
ЛУГАНСК, 21 июл - РИА. Сотни луганчан пришли в Свято-Петро-Павловский кафедральный собор, чтоб приложиться к чудотворной Казанской иконе Божией Матери, доставленной в Луганск в рамках Всероссийского молебна о Победе, передает корреспондент РИА Новости. Икона прибыла в Луганск вечером 20 июля и пробудет в Луганске до 22 июля. Все три дня луганчане могут приложиться к иконе. Встретили святыню во дворе Свято-Владимирского кафедрального собора, в воскресенье она была перевезена в Свято-Петро-Павловский кафедральный собор города. Русская православная церковь в воскресенье отмечает день обретения Казанской иконы Божией Матери (1579), одного из самых известных и почитаемых образов в России.
https://ria.ru/20240721/ikona-1960809457.html
луганск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/04/1907462197_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_fc957ae99201ae61d6c9e434ee0a73ff.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
луганск, россия, русская православная церковь
Религия, Луганск, Россия, Русская православная церковь
Казанскую икону привезли в Луганск в рамках Всероссийского молебна о Победе

Сотни жителей Луганска пришли приложиться к Казанской иконе Божией Матери

© РИА Новости / Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси | Перейти в медиабанкИкона Казанской Божией Матери
Икона Казанской Божией Матери - РИА Новости, 1920, 21.07.2024
© РИА Новости / Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси
Перейти в медиабанк
Икона Казанской Божией Матери. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 21 июл - РИА. Сотни луганчан пришли в Свято-Петро-Павловский кафедральный собор, чтоб приложиться к чудотворной Казанской иконе Божией Матери, доставленной в Луганск в рамках Всероссийского молебна о Победе, передает корреспондент РИА Новости.
Икона прибыла в Луганск вечером 20 июля и пробудет в Луганске до 22 июля. Все три дня луганчане могут приложиться к иконе. Встретили святыню во дворе Свято-Владимирского кафедрального собора, в воскресенье она была перевезена в Свято-Петро-Павловский кафедральный собор города.
Русская православная церковь в воскресенье отмечает день обретения Казанской иконы Божией Матери (1579), одного из самых известных и почитаемых образов в России.
Праздничная литургия в честь Казанской иконы Божией Матери проходит в Благовещенском соборе в Казанском кремле - РИА Новости, 1920, 21.07.2024
Священник рассказал, о чем важно вспомнить в праздник Казанской иконы
Вчера, 00:15
 
РелигияЛуганскРоссияРусская православная церковь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала