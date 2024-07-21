https://ria.ru/20240721/baza-1961045617.html

В ПМР прокомментировали создание в Молдавии аналога базы "Миротворец"

В ПМР прокомментировали создание в Молдавии аналога базы "Миротворец" - РИА Новости, 21.07.2024

В ПМР прокомментировали создание в Молдавии аналога базы "Миротворец"

Аналог базы "Миротворец", который появился в Молдавии не поможет команде президента Майи Санду удержать власть в стране, заявил РИА Новости депутат Верховного... РИА Новости, 21.07.2024

2024-07-21T15:37

2024-07-21T15:37

2024-07-21T15:37

в мире

молдавия

майя санду

приднестровская молдавская республика

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ТИРАСПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости. Аналог базы "Миротворец", который появился в Молдавии не поможет команде президента Майи Санду удержать власть в стране, заявил РИА Новости депутат Верховного совета непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР), политолог Андрей Сафонов. Ранее бывший вице-премьер Молдавии Александр Муравский сообщил, что в стране был создан сайт, призванный стать аналогом украинской базы "Миротворец". Он также отметил, что данный сайт публикует досье на политиков и активистов, чьи взгляды не совпадают с позицией партии "Действие и солидарность". Муравский полагает, что за созданием этого сайта стоит центр по борьбе с дезинформацией Patriot. "Более тупого подражательства другим фашистам и националистам, вредящим самим себе, трудно представить, особенно если учесть, что Запад поставил правящей группировке во главе с президентом Молдовы Майей Санду сохранить за собой пост главы государства, выиграть референдум о курсе Молдовы на Евросоюз и остаться в парламентском большинстве. Вот только молдавский "Миротворец", где публикуются портреты и данные тех, кто якобы угрожает "национальной безопасности Республики Молдова", вряд ли поможет решению этих задач. Слишком шокирующе грубо", - сказал Сафонов. Депутат ПМР добавил, что действующей власти в Кишиневе сейчас нечего терять. Он напомнил, что за последние несколько лет в Молдавии ограничили доступ к ряду СМИ и иным интернет-ресурсам, а также запрещаются неугодные партии, с предвыборной дистанции снимаются самые популярные кандидаты от оппозиции. "В таких условиях преобразование националистической прорумынской диктатуры в национал-фашистскую уже не меняет кардинально обстановку. Можно прогнозировать, что список молдавского "Миротворца" будет только пополняться. Такие методы могут прекратиться, только если правящий режим Кишинёва уйдёт в историю", - подытожил Сафонов. Украинский сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дунья Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов". Действия владельцев сайта "Миротворец" критиковала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, оценивая публикации как "прямой призыв к расправе над журналистами". В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран. Выборы президента Молдавии назначены на 20 октября, Санду уже заявила о намерении баллотироваться на второй срок. В тот же день состоится референдум, на котором граждане смогут высказать свое мнение по поводу вступления республики в Европейский союз. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.

https://ria.ru/20240703/zapad-1956961893.html

https://ria.ru/20240428/moldaviya-1942845745.html

https://ria.ru/20240617/moldaviya-1953492337.html

https://ria.ru/20240618/mirotvorets-1953674882.html

молдавия

приднестровская молдавская республика

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в мире, молдавия, майя санду, приднестровская молдавская республика