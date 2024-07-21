https://ria.ru/20240721/albanija-1961027200.html

Осужденный в Албании евродепутат вернулся в тюрьму, пишут СМИ

Осужденный в Албании евродепутат вернулся в тюрьму, пишут СМИ - РИА Новости, 21.07.2024

Осужденный в Албании евродепутат вернулся в тюрьму, пишут СМИ

Осужденный в Албании за подкуп избирателей греческий евродепутат Фреди Белерис вернулся в тюрьму из временного отпуска для принесения присяги в Европейском... РИА Новости, 21.07.2024

2024-07-21T12:57

2024-07-21T12:57

2024-07-21T12:57

албания

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европарламент

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БЕЛГРАД/АФИНЫ, 21 июл – РИА Новости. Осужденный в Албании за подкуп избирателей греческий евродепутат Фреди Белерис вернулся в тюрьму из временного отпуска для принесения присяги в Европейском парламенте (ЕП), передает портал издания Albanian daily news. Власти Албании ранее предоставили пятидневный отпуск находящемуся в заключении депутату Европарламента от "Новой демократии" Фреди Белерису для поездки в Страсбург и участия в торжественном открытии сессии Европейского парламента. Белерис подал соответствующее заявление, его отпуск начался 15 июля, после чего он должен был вернуться в тюрьму, чтобы отбыть оставшуюся часть срока, который заканчивается в октябре. "Фреди Белерис, осужденный представитель греческого нацменьшинства в Албании, избранный депутатом Европарламента, вернулся в эту субботу в тюрьму города Фиери после отпуска для участия в открытии сессии ЕП и принесения присяги", - сообщил портал издания. Грек по национальности, Белерис был кандидатом в мэры албанского городка Химара, где проживает греческое меньшинство. Он был задержан в мае 2023 года, за два дня до местных выборов, по обвинению в подкупе избирателей. Белерис был приговорен к двум годам тюрьмы. "Дело Белериса" вызвало дипломатическую напряженность между двумя странами. Греция заявила об отсутствии правового государства в Албании и поставила под вопрос перспективу ее вступления в Евросоюз, Тирана же потребовала от Греции не вмешиваться во внутренние дела и в правосудие. Правящая в Греции партия "Новая демократия" 15 апреля выдвинула Белериса кандидатом в депутаты Европейского парламента, несмотря на обвинения Белериса в связи с ультраправыми и экстремистскими организациями, а также в контрабанде оружия. На выборах 9 июня 51-летний Белерис был избран в Европарламент. Министерство иностранных дел Греции потребовало отпустить Белериса на заседания Европейского парламента.

https://ria.ru/20240121/evrosovet-1922606100.html

https://ria.ru/20240609/kipr-1951832337.html

https://ria.ru/20240126/mishel-1923771426.html

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албания, греция, европарламент, в мире