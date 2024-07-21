Осужденный в Албании евродепутат вернулся в тюрьму, пишут СМИ
Albanian daily news: осужденный в Албании евродепутат Белерис вернулся в тюрьму
© Фото : Fredi BelerisФреди Белерис
© Фото : Fredi Beleris
Фреди Белерис. Архивное фото
БЕЛГРАД/АФИНЫ, 21 июл – РИА Новости. Осужденный в Албании за подкуп избирателей греческий евродепутат Фреди Белерис вернулся в тюрьму из временного отпуска для принесения присяги в Европейском парламенте (ЕП), передает портал издания Albanian daily news.
Власти Албании ранее предоставили пятидневный отпуск находящемуся в заключении депутату Европарламента от "Новой демократии" Фреди Белерису для поездки в Страсбург и участия в торжественном открытии сессии Европейского парламента. Белерис подал соответствующее заявление, его отпуск начался 15 июля, после чего он должен был вернуться в тюрьму, чтобы отбыть оставшуюся часть срока, который заканчивается в октябре.
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"Фреди Белерис, осужденный представитель греческого нацменьшинства в Албании, избранный депутатом Европарламента, вернулся в эту субботу в тюрьму города Фиери после отпуска для участия в открытии сессии ЕП и принесения присяги", - сообщил портал издания.
Грек по национальности, Белерис был кандидатом в мэры албанского городка Химара, где проживает греческое меньшинство. Он был задержан в мае 2023 года, за два дня до местных выборов, по обвинению в подкупе избирателей. Белерис был приговорен к двум годам тюрьмы.
"Дело Белериса" вызвало дипломатическую напряженность между двумя странами. Греция заявила об отсутствии правового государства в Албании и поставила под вопрос перспективу ее вступления в Евросоюз, Тирана же потребовала от Греции не вмешиваться во внутренние дела и в правосудие.
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Правящая в Греции партия "Новая демократия" 15 апреля выдвинула Белериса кандидатом в депутаты Европейского парламента, несмотря на обвинения Белериса в связи с ультраправыми и экстремистскими организациями, а также в контрабанде оружия.
На выборах 9 июня 51-летний Белерис был избран в Европарламент.
Министерство иностранных дел Греции потребовало отпустить Белериса на заседания Европейского парламента.
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