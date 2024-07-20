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В чемпионате по промывке золота вручную победил магаданец - РИА Новости, 20.07.2024
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10:10 20.07.2024
https://ria.ru/20240720/zoloto-1960885794.html
В чемпионате по промывке золота вручную победил магаданец
В чемпионате по промывке золота вручную победил магаданец - РИА Новости, 20.07.2024
В чемпионате по промывке золота вручную победил магаданец
Магаданец Андрей Еремин победил в фестивале по промывке золота руками "Старательский фарт" в Магадане, он намыл 0,79 грамма драгоценного металла, передает... РИА Новости, 20.07.2024
2024-07-20T10:10
2024-07-20T10:10
золото
магадан
россия
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МАГАДАН, 20 июл - РИА Новости. Магаданец Андрей Еремин победил в фестивале по промывке золота руками "Старательский фарт" в Магадане, он намыл 0,79 грамма драгоценного металла, передает корреспондент РИА Новости. Фестиваль "Старательский фарт" проводят в Магадане в восьмой раз. Это единственные соревнования по промывке золота в России. Участники из разных регионов страны моют золото лотком из обогащенного золотоносного песка, намывший максимальное количество драгоценного металла за 15 минут получает приз в один миллион рублей. "Для меня это неожиданность. Когда-то в юности я работал в артели, но сам золото не мыл, хотя пробовал, мне показывали геологи, как это делать правильно. Сейчас я работаю пожарным в "Авиалесоохране". Миллион планирую потратить на покупку лодки. Люблю ездить на рыбалку со своей семьей, и как раз своя лодка нам очень пригодится", - рассказал Еремин РИА Новости.
https://ria.ru/20240606/burkina-faso-1950938471.html
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золото, магадан, россия
Золото, Магадан, Россия
В чемпионате по промывке золота вручную победил магаданец

Пожарный Еремин победил в фестивале по промывке золота руками в Магадане

© Фото : сайт Правительства Магаданской областиФестиваль "Старательский фарт"
Фестиваль Старательский фарт - РИА Новости, 1920, 20.07.2024
© Фото : сайт Правительства Магаданской области
Фестиваль "Старательский фарт"
Читать ria.ru в
МАГАДАН, 20 июл - РИА Новости. Магаданец Андрей Еремин победил в фестивале по промывке золота руками "Старательский фарт" в Магадане, он намыл 0,79 грамма драгоценного металла, передает корреспондент РИА Новости.
Фестиваль "Старательский фарт" проводят в Магадане в восьмой раз. Это единственные соревнования по промывке золота в России. Участники из разных регионов страны моют золото лотком из обогащенного золотоносного песка, намывший максимальное количество драгоценного металла за 15 минут получает приз в один миллион рублей.
«
"Для меня это неожиданность. Когда-то в юности я работал в артели, но сам золото не мыл, хотя пробовал, мне показывали геологи, как это делать правильно. Сейчас я работаю пожарным в "Авиалесоохране". Миллион планирую потратить на покупку лодки. Люблю ездить на рыбалку со своей семьей, и как раз своя лодка нам очень пригодится", - рассказал Еремин РИА Новости.
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ЗолотоМагаданРоссия
 
 
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